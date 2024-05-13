Аму Хаджи: история иранца, который не мылся 67 лет

Иранец Аму Хаджи известен как "самый грязный человек в мире". Он жил в кирпичной хижине в деревне Деджга, и не мылся в течение 67 лет. Мужчина скончался в возрасте 94 года после того, как впервые за это время принял ванну.
Аму Хаджи, "самый грязный человек в мире", много лет жил в кирпичной хижине в иранской деревне Деджга, не мылся 67 лет, курил навоз животных через трубку и пил воду из ржавой канистры из-под масла. Из-за жизненных неурядиц в какой-то момент своей жизни Хаджи перестал мыться, есть свежую пищу и пить чистую воду, боясь, что это сделает его больным или принесет несчастье. Удивительно, но после того, как местные жители решили позаботиться о нём и отвели его принять ванну, мужчина скончался. Это случилось 23 октября 2022 года - ему было 94 года.
Хаджи, безусловно, прожил уникальную жизнь. Местные жители утверждали, что в юности он пережил "эмоциональные потрясения" и разочарования в любви, которые и стали причиной его отвращения к гигиене. Мужчина в основном питался отходами, и пил много воды: его любимой едой был тухлый дикобраз, а воду он предпочитал пить по пять литров в день из ржавой канистры из-под масла, которую он набирал в близлежащих лужах. Кто-то утверждал, что раньше Аму жил и спал в норе в земле, пока обеспокоенные местные не построили ему кирпичную хижину.
Кстати, Аму Хаджи - его прозвище. Это означает "дядя Хаджи" - так ласково называют пожилых людей. Из-за многих лет без мытья его кожа была покрыта сажей и гноем. А ещё - он очень много курил, чередуя обычные сигареты и курение экскрементов животных через трубку. Несмотря на всю эту антисанитарию, его здоровье оставалось крепким незадолго до смерти в 2022 году. В начале 2022 года группа врачей из Тегеранской школы общественного здравоохранения провела ряд анализов Хаджи, включая тесты на ВИЧ и гепатит. Врачи удивились, не обнаружив у Хаджи никаких инфекций и паразитов, кроме трихинеллеза - паразита, который появляется в результате употребления сырого мяса. Они предположили, что у него сформировалась сильная иммунная система после десятилетий жизни в суровых условиях.
За несколько лет до смерти Аму набрал известность по всему миру. К нему приезжали журналисты и простые люди, чтобы просто познакомиться и задокументировать его жизнь. В 2013 году о его жизни был снят короткометражный документальный фильм "Странная жизнь Аму Хаджи" (The Strange Life of Amou Haji).
"Полагаю, ему повезло больше, чем многим из нас. Его крыша - это звездное небо, у него есть маленькая хижина, и он не беспокоится о ежемесячной ипотеке, его подушка и одеяло - это мягкая земля. Он проводит дни, не беспокоясь о просроченных счетах за газ и электричество, ведь его согревает собственное дыхание. У него нет дворика с газоном возле дома - зато у него есть бескрайний горизонт. Аму Хаджи джан, спасибо вам за то, что вы показали нам, как бедно мы на самом деле живём," - написал журналист Tehran Times после встречи с Аму Хаджи в 2014 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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