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Аму Хаджи: история иранца, который не мылся 67 лет

Аму Хаджи: история иранца, который не мылся 67 лет

Автор:
13 мая 2024 17:53
Сообщество : Истории
Метки: Разное   в мире   иранец   истории   история   люди   персоны   разные истории   старые люди   факты   
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Иранец Аму Хаджи известен как "самый грязный человек в мире". Он жил в кирпичной хижине в деревне Деджга, и не мылся в течение 67 лет. Мужчина скончался в возрасте 94 года после того, как впервые за это время принял ванну.

Аму Хаджи, "самый грязный человек в мире", много лет жил в кирпичной хижине в иранской деревне Деджга, не мылся 67 лет, курил навоз животных через трубку и пил воду из ржавой канистры из-под масла. Из-за жизненных неурядиц в какой-то момент своей жизни Хаджи перестал мыться, есть свежую пищу и пить чистую воду, боясь, что это сделает его больным или принесет несчастье. Удивительно, но после того, как местные жители решили позаботиться о нём и отвели его принять ванну, мужчина скончался. Это случилось 23 октября 2022 года - ему было 94 года.

Хаджи, безусловно, прожил уникальную жизнь. Местные жители утверждали, что в юности он пережил "эмоциональные потрясения" и разочарования в любви, которые и стали причиной его отвращения к гигиене. Мужчина в основном питался отходами, и пил много воды: его любимой едой был тухлый дикобраз, а воду он предпочитал пить по пять литров в день из ржавой канистры из-под масла, которую он набирал в близлежащих лужах. Кто-то утверждал, что раньше Аму жил и спал в норе в земле, пока обеспокоенные местные не построили ему кирпичную хижину.

Кстати, Аму Хаджи - его прозвище. Это означает "дядя Хаджи" - так ласково называют пожилых людей. Из-за многих лет без мытья его кожа была покрыта сажей и гноем. А ещё - он очень много курил, чередуя обычные сигареты и курение экскрементов животных через трубку. Несмотря на всю эту антисанитарию, его здоровье оставалось крепким незадолго до смерти в 2022 году. В начале 2022 года группа врачей из Тегеранской школы общественного здравоохранения провела ряд анализов Хаджи, включая тесты на ВИЧ и гепатит. Врачи удивились, не обнаружив у Хаджи никаких инфекций и паразитов, кроме трихинеллеза - паразита, который появляется в результате употребления сырого мяса. Они предположили, что у него сформировалась сильная иммунная система после десятилетий жизни в суровых условиях.

За несколько лет до смерти Аму набрал известность по всему миру. К нему приезжали журналисты и простые люди, чтобы просто познакомиться и задокументировать его жизнь. В 2013 году о его жизни был снят короткометражный документальный фильм "Странная жизнь Аму Хаджи" (The Strange Life of Amou Haji).


"Полагаю, ему повезло больше, чем многим из нас. Его крыша - это звездное небо, у него есть маленькая хижина, и он не беспокоится о ежемесячной ипотеке, его подушка и одеяло - это мягкая земля. Он проводит дни, не беспокоясь о просроченных счетах за газ и электричество, ведь его согревает собственное дыхание. У него нет дворика с газоном возле дома - зато у него есть бескрайний горизонт. Аму Хаджи джан, спасибо вам за то, что вы показали нам, как бедно мы на самом деле живём," - написал журналист Tehran Times после встречи с Аму Хаджи в 2014 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   иранец   истории   история   люди   персоны   разные истории   старые люди   факты   
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5  комментариев
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17k
Алексей 38 минут назад
Вот не поверите, могу на мыться месяц и более, такая особенность организма, даже не потею совсем, волосы не засаливаются, одежда чистая, кожа сухая настолько, что даже током не дергает в бытовых условиях. Ни каких посторонних запахов.
Для ежедневной гигиены хватает влажных салфеток... как то так... Феномен видимо
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839
Ви 20 секунд назад
Гигиена и отказ от курения сокращают жизнь?
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
"Вдруг из маминой из спальни..."
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3k
Rom Полчаса назад
Трубка курительная из трубы хорошая, такая, чтоб сразу мало не показалось! )
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
что то сразу наш вспомнился...
Ссылка vk.com
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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