Аму Хаджи: история иранца, который не мылся 67 лет

За несколько лет до смерти Аму набрал известность по всему миру. К нему приезжали журналисты и простые люди, чтобы просто познакомиться и задокументировать его жизнь. В 2013 году о его жизни был снят короткометражный документальный фильм "Странная жизнь Аму Хаджи" (The Strange Life of Amou Haji).

"Полагаю, ему повезло больше, чем многим из нас. Его крыша - это звездное небо, у него есть маленькая хижина, и он не беспокоится о ежемесячной ипотеке, его подушка и одеяло - это мягкая земля. Он проводит дни, не беспокоясь о просроченных счетах за газ и электричество, ведь его согревает собственное дыхание. У него нет дворика с газоном возле дома - зато у него есть бескрайний горизонт. Аму Хаджи джан, спасибо вам за то, что вы показали нам, как бедно мы на самом деле живём," - написал журналист Tehran Times после встречи с Аму Хаджи в 2014 году.