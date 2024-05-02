FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6382 поста • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Американка живёт в доме на воде, окружённом аллигаторами

Американка живёт в доме на воде, окружённом аллигаторами

Автор:
02 мая 2024 20:35
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   США   блоггеры   блогеры   жилье   истории   история   люди   фото   
1346
7
2

Американская блогерша по имени Кэти живёт в доме на воде со своим мужем и детьми. Дом окружён опасными водами, где обитают аллигаторы, но по словам женщины, все эти опасности — ничто по сравнению с тем "покоем и безмятежностью", которые они ощущают.

Американская блогерша по имени Кэти (она же KayakKatie) живёт с мужем в доме, окружённом водой и аллигаторами, на реке Сатилла в штате Джорджия, США. Женщина делится интересными деталями жизни в таком доме в соцсетях, и её недавний ролик о том, как она выбрасывает мусор, собрал целых 8 миллионов просмотров. Каждую неделю ей приходится пересекать "воды аллигаторов" на каяке, чтобы выбросить мусорные мешки в контейнер.

Выбросить мусор для неё - целый ритуал! Сначала Кэти надевает высокие непромокаемые ботинки и костюм, защищающий от аллигаторов. В него она помещает своего чихуахуа, которого берёт с собой за компанию. Затем она погружает мусор в каяк, и отправляется на нём, по пути встречаясь с аллигаторами. Но это ещё не всё! Затем она садится на мотовездеход, и добирается на нём непосредственно до мусорных контейнеров. Иногда, если путь к бакам закрыт, ей приходится проходить маршрут от берега до них пешком.


Пользователей сети крайне удивило то, как спокойно Кэти перемещается по опасным водам. Кто-то вообще задался вопросом, зачем она выбирает жить в таком опасном месте. Как объяснила Кэти в другом видео, её семья всегда любила отдых на природе, и она с детства с удовольствием ходила в походы. Когда у самой Кэти появились и подросли дети, они с мужем задумались о том, чтобы поселиться у реки. Увидев этот дом на фото, они решили сюда переехать.

Помимо аллигаторов, в жизни на реке есть ещё одна опасность: река Сатилла в последние годы часто разливается. Однако, семью Кэти это пока не особо беспокоит - переезжать они не собираются. Аллигаторов они тоже не боятся:


"Мы не боимся дикой природы. За все эти годы мы привыкли к аллигаторам. Дети тоже привыкли. Нам всё нравится - именно поэтому мы решили жить здесь! Мы не хотели бы жить по-другому," - говорит Кэти.

"Птицы, мусор, аллигаторы, змеи - всё это не сравнится с тем покоем и безмятежностью, которые мы ощущаем. Всё это - ничто по сравнению с тем, какую пользу для душевного и физического здоровья мы получаем, живя здесь. А если на меня когда-нибудь нападёт аллигатор - ничего страшного, подерусь с ним," - говорит бесстрашная Кэти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   Разное   США   блоггеры   блогеры   жилье   истории   история   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
143
Самуил Маршак 2 часа назад
Мне родственник рассказывал. Между крокодилами и аллигаторами разница как между воками и собаками. Первые сразу сожрать хотят. А вторые - почти не хищники. На людей не бросаются.
Их по форме носа различить можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT 38 минут назад
Ну и что? У Санни Крокетта вообще дома не было. Он жил на лодке вместе с крокодилом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
ya da Час назад
Один вопрос, прогниют опоры! Как ремонтить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман Час назад
Там наверное комары быстрее сожрут, чем аллигаторы ... хотя на видео их не видно особо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex Час назад
А крокодилов едят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Trueman Час назад
А что будет, когда брус и брёвна в основании дома сгниют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Глядя на её фото понимаю, выбор места жительства.
Как говорится - подобное к подобному
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MakDag 2 часа назад
Дальновидная женщина, собачку с собой берет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 2 часа назад
Зато не в ипотеку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom 2 часа назад
Немножко они "ипанулись", но зато воздух свежий ))) Не самое худшее место )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1688 постов (1629 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111510



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Легенда Football Manager
Легенда Football Manager
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#аварии#авто аварии#факты#Юмор#забавно#позитив#проверка#истории
#животные#машина#ДТП#Прикол#история#полиция#Автовсячина#интересное#штраф#комментарии
#автомобили#в мире#интересно#США#люди#кот#задержание#мотоцикл#дети#мигранты
Легенда Football Manager Легенда Football Manager Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Миллиардер скупает исторические здания в курортном городке США Миллиардер скупает исторические здания в курортном городке США Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье Пара два года скрывала покупку дома от родственников Пара два года скрывала покупку дома от родственников Учёный утверждает, что понимает язык животных Учёный утверждает, что понимает язык животных

На что жалуетесь?

Вернуться