Американка живёт в доме на воде, окружённом аллигаторами

Выбросить мусор для неё - целый ритуал! Сначала Кэти надевает высокие непромокаемые ботинки и костюм, защищающий от аллигаторов. В него она помещает своего чихуахуа, которого берёт с собой за компанию. Затем она погружает мусор в каяк, и отправляется на нём, по пути встречаясь с аллигаторами. Но это ещё не всё! Затем она садится на мотовездеход, и добирается на нём непосредственно до мусорных контейнеров. Иногда, если путь к бакам закрыт, ей приходится проходить маршрут от берега до них пешком.