Американка живёт в доме на воде, окружённом аллигаторами

Американская блогерша по имени Кэти живёт в доме на воде со своим мужем и детьми. Дом окружён опасными водами, где обитают аллигаторы, но по словам женщины, все эти опасности — ничто по сравнению с тем "покоем и безмятежностью", которые они ощущают.
Американская блогерша по имени Кэти (она же KayakKatie) живёт с мужем в доме, окружённом водой и аллигаторами, на реке Сатилла в штате Джорджия, США. Женщина делится интересными деталями жизни в таком доме в соцсетях, и её недавний ролик о том, как она выбрасывает мусор, собрал целых 8 миллионов просмотров. Каждую неделю ей приходится пересекать "воды аллигаторов" на каяке, чтобы выбросить мусорные мешки в контейнер.
Выбросить мусор для неё - целый ритуал! Сначала Кэти надевает высокие непромокаемые ботинки и костюм, защищающий от аллигаторов. В него она помещает своего чихуахуа, которого берёт с собой за компанию. Затем она погружает мусор в каяк, и отправляется на нём, по пути встречаясь с аллигаторами. Но это ещё не всё! Затем она садится на мотовездеход, и добирается на нём непосредственно до мусорных контейнеров. Иногда, если путь к бакам закрыт, ей приходится проходить маршрут от берега до них пешком.
Пользователей сети крайне удивило то, как спокойно Кэти перемещается по опасным водам. Кто-то вообще задался вопросом, зачем она выбирает жить в таком опасном месте. Как объяснила Кэти в другом видео, её семья всегда любила отдых на природе, и она с детства с удовольствием ходила в походы. Когда у самой Кэти появились и подросли дети, они с мужем задумались о том, чтобы поселиться у реки. Увидев этот дом на фото, они решили сюда переехать.
Помимо аллигаторов, в жизни на реке есть ещё одна опасность: река Сатилла в последние годы часто разливается. Однако, семью Кэти это пока не особо беспокоит - переезжать они не собираются. Аллигаторов они тоже не боятся:
"Мы не боимся дикой природы. За все эти годы мы привыкли к аллигаторам. Дети тоже привыкли. Нам всё нравится - именно поэтому мы решили жить здесь! Мы не хотели бы жить по-другому," - говорит Кэти.
"Птицы, мусор, аллигаторы, змеи - всё это не сравнится с тем покоем и безмятежностью, которые мы ощущаем. Всё это - ничто по сравнению с тем, какую пользу для душевного и физического здоровья мы получаем, живя здесь. А если на меня когда-нибудь нападёт аллигатор - ничего страшного, подерусь с ним," - говорит бесстрашная Кэти.
Видео о том, как Кэти выносит мусор:
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Вот как выглядит жильё Кэти:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Их по форме носа различить можно
Как говорится - подобное к подобному