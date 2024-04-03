Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей

Оценщик антиквариата отказался оценивать диск из слоновой кости, который ему принесла британка. Оказалось, этот артефакт связан с работорговлей и использовался в далёком XVIII веке.
В рамках телепередачи Antiques Roadshow оценщики антиквариата путешествуют по различным регионам Великобритании, чтобы оценить антиквариат, привезённый местными жителями. Эта передача существует с 1979 года, и является самой известной в этой тематике. Недавно на передаче произошёл небывалый случай: эксперт отказался оценивать артефакт. Оценщик Ронни Арчер-Морган прибыл в город Кардифф, где одна из местных жительниц принесла диск из слоновой кости. Оказалось, диск связан с трансатлантической работорговлей.
Этот диск из слоновой кости использовали в XVIII веке: он принадлежал африканскому работорговцу, и его нашли в западноафриканском порту Бонни. По словам женщины, которая его принесла, она купила его 30 лет назад на домашней распродаже. Тогда она понятия не имела, что это такое. Узнав, что диск связан с работорговлей, эксперт отказался давать ему оценку.
"Я лично и все мы в Antiques Roadshow не одобряем торговлю слоновой костью. Но этот диск не связан с торговлей слоновой костью, он связан с торговлей человеческой жизнью. Это одна из самых сложных вещей, о которых мне когда-либо приходилось говорить, но об этом говорить нужно. Это удивительный предмет и свидетельство бессердечной торговли, которая велась в XVII, XVIII и XIX веках," - сказал эксперт.
Надпись на диске гласит: "Принц Джемми из Гранди, Бонни, хороший торговец", название корабля "Анна", и год - 1782. Внизу есть ещё одна надпись: "Честный парень". Эксперт посчитал, что работорговец, вероятно, был из Нигерии. Он также добавил, что на этом корабле было 535 рабов, которых перевозили через Атлантику в течение нескольких месяцев. Скорее всего, их доставляли из Нигерии в Монтего-Бей на Ямайке.
"Закон об отмене рабства был принят только в 1833 году под руководством Уильяма Уилберфорса, так что этих рабов перевозили задолго до него. Это произошло более чем за 50 лет до того, когда торговля широко распространилась," - рассказал Ронни Арчер-Морган.
Именно поэтому эксперт отказался оценивать артефакт. Но он верит, что такая вещь может преподать современным людям уроки.
"Я не хочу оценивать этот диск. Я не хочу назначать цену тому, что символизирует такой ужасный бизнес. Вся его ценность - в уроках, которые он может преподать людям. Ценность в том, что мы можем изучать историю через такие предметы. Спасибо за то, что вы принесли этот диск сегодня, и поселили в моём сердце печаль," - сказал эксперт на передаче.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И таки да,чтобы фуфло обрело ценность около него надо навести шумиху и посыпать маленько сенсацией. Ну как пример когда Шварцнегр попытался "незаконно" ввезти кудато часы нарушные, которым цена в базарный день 2 евра за пуд. На конференцию -Польза дождевого червя в невесомости.
Хотя мог бы прямиком эти 50 тыщ денег и внести в фонд,без лишнего шума.
И Ирландию, заодно. Оттуда тоже много рабов в Америку вывезли.
Бред какой-то.
Негрский принц торговал неграми.
У него был бублик с надписью, что он честный парень.
Бублику две сотни лет.
Нормальный исторический артефакт.