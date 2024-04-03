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Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей

Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей

Автор:
03 апреля 2024 19:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   античность   артефакты   аукционы   в мире   древнее   древние артефакты   истории   история   эксперты   
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Оценщик антиквариата отказался оценивать диск из слоновой кости, который ему принесла британка. Оказалось, этот артефакт связан с работорговлей и использовался в далёком XVIII веке.

В рамках телепередачи Antiques Roadshow оценщики антиквариата путешествуют по различным регионам Великобритании, чтобы оценить антиквариат, привезённый местными жителями. Эта передача существует с 1979 года, и является самой известной в этой тематике. Недавно на передаче произошёл небывалый случай: эксперт отказался оценивать артефакт. Оценщик Ронни Арчер-Морган прибыл в город Кардифф, где одна из местных жительниц принесла диск из слоновой кости. Оказалось, диск связан с трансатлантической работорговлей.

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Этот диск из слоновой кости использовали в XVIII веке: он принадлежал африканскому работорговцу, и его нашли в западноафриканском порту Бонни. По словам женщины, которая его принесла, она купила его 30 лет назад на домашней распродаже. Тогда она понятия не имела, что это такое. Узнав, что диск связан с работорговлей, эксперт отказался давать ему оценку.


"Я лично и все мы в Antiques Roadshow не одобряем торговлю слоновой костью. Но этот диск не связан с торговлей слоновой костью, он связан с торговлей человеческой жизнью. Это одна из самых сложных вещей, о которых мне когда-либо приходилось говорить, но об этом говорить нужно. Это удивительный предмет и свидетельство бессердечной торговли, которая велась в XVII, XVIII и XIX веках," - сказал эксперт.

Надпись на диске гласит: "Принц Джемми из Гранди, Бонни, хороший торговец", название корабля "Анна", и год - 1782. Внизу есть ещё одна надпись: "Честный парень". Эксперт посчитал, что работорговец, вероятно, был из Нигерии. Он также добавил, что на этом корабле было 535 рабов, которых перевозили через Атлантику в течение нескольких месяцев. Скорее всего, их доставляли из Нигерии в Монтего-Бей на Ямайке.


"Закон об отмене рабства был принят только в 1833 году под руководством Уильяма Уилберфорса, так что этих рабов перевозили задолго до него. Это произошло более чем за 50 лет до того, когда торговля широко распространилась," - рассказал Ронни Арчер-Морган.

Именно поэтому эксперт отказался оценивать артефакт. Но он верит, что такая вещь может преподать современным людям уроки.


"Я не хочу оценивать этот диск. Я не хочу назначать цену тому, что символизирует такой ужасный бизнес. Вся его ценность - в уроках, которые он может преподать людям. Ценность в том, что мы можем изучать историю через такие предметы. Спасибо за то, что вы принесли этот диск сегодня, и поселили в моём сердце печаль," - сказал эксперт на передаче.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   античность   артефакты   аукционы   в мире   древнее   древние артефакты   истории   история   эксперты   
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17  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
т.е. он отказался оценивать диск из-за расистских побуждений, из ненависти к европее-нигерийским торговцам - расизм чистой воды
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11k
Сергей Минуту назад
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11k
Garpia121 38 минут назад
Пытался сбить цену, а только прибавил
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542
Шэльмавье фон Шольценко Час назад
Отдайте эксперту эту приблуду, доплатите ,абы только он к себе на родину со всем приплодом уехал. Аминь.
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20k
Bill Час назад
Теперь у этого диска появилась своя история, а значит стоить он будет гораздо больше.
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2k
КАКАнгел Час назад
хорошая реклама. Теперь можно выставлять на аукцион. Думаю все захотят купить такую памятную вещицу . но ость подозрение что это фуфло и новодел - типа шумиху то создали , а заключения не дали - если это пластмасса , то эксперты не причем. А по торговле черномазыми - так давайте вернем нигеров назад в Африку. прям отправим афроамереканцев на свободу в чудесную страну Самали , из лап "угнетателей" и пособий по безработице.
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2k
Duke_kir Час назад
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9k
Владимир Час назад
современным людям может преподать урок, что нечего было рабство отменять, а то они решили что у них права как у людей.
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3k
Fiverknot Час назад
Уверен подсунь ему что-то связанное, например ,с геноцидом евреев в Германии, он бы и глазом не моргнул. А тут он про своих подумал и ущемился. Лицемерно это.
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19k
Роберт Шекли Час назад
Он отказывается оценивать диск, из-за которого он и его предки оказались в Америке
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16k
ron Час назад
хочу - оцениваю, хочу - не оцениваю... херовый оценщик, непрофессиональный )))
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60k
turyst Час назад
Ну раз Африка связана с работорговлей, то нужно и Африку запретить и отменить.

И Ирландию, заодно. Оттуда тоже много рабов в Америку вывезли.

Бред какой-то.
Негрский принц торговал неграми.
У него был бублик с надписью, что он честный парень.
Бублику две сотни лет.
Нормальный исторический артефакт.

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15k
Александр 2 часа назад
А вот была бы британка чёрным трансгендером - прокатило бы. Последняя британка недавно отправилась в мир Вечной Собачьей Охоты... Причём в виде корги.
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
надо просто белому оценщику принести и всё . Негры сами продавали своих соплеменников и военнопленных из других племен . Так что как исторический артефакт этот диск бесценен, а с точки зрения отрицания истины ..негр не стал оценивать.
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3k
Rom 2 часа назад
Да знала она, что это. Вот и принесла ему.
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mercure
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