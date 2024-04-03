Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей

Этот диск из слоновой кости использовали в XVIII веке: он принадлежал африканскому работорговцу, и его нашли в западноафриканском порту Бонни. По словам женщины, которая его принесла, она купила его 30 лет назад на домашней распродаже. Тогда она понятия не имела, что это такое. Узнав, что диск связан с работорговлей, эксперт отказался давать ему оценку.

"Я лично и все мы в Antiques Roadshow не одобряем торговлю слоновой костью. Но этот диск не связан с торговлей слоновой костью, он связан с торговлей человеческой жизнью. Это одна из самых сложных вещей, о которых мне когда-либо приходилось говорить, но об этом говорить нужно. Это удивительный предмет и свидетельство бессердечной торговли, которая велась в XVII, XVIII и XIX веках," - сказал эксперт.