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Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище

Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище

Автор:
09 сентября 2022 14:01
Сообщество : Истории
Метки: Нидерланды   Разное   в мире   интересное   истории   история   любовь   могилы   факты   фото   
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Времена, события, люди меняются, но любовь - остаётся вечной. В голландском городке Рурмонд есть надгробия с историей. Из-за религиозных и традиционных запретов супружескую пару не могли похоронить вместе.. Но позже над их могилами возвели необычные памятники.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   Разное   в мире   интересное   истории   история   любовь   могилы   факты   фото   
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5  комментариев
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Albert GER 2 часа назад
они не были разными слоями общества - приставка "ван" по голландски, означает дворянин по русски.
как в Германии "фон", в Франции "де" и т.д.

и пост баян лютый! я его еще в 90-х таким же коментом дополнял.
пора бы уже исправить..
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jitone 13 минут назад
Пусть говорят: стара как мир
История Джульетты.
Но все равно велик Шекспир.
Его труды бессмертны.

Сменилось множество эпох,
Менялась жизнь и нравы.
В борьбе и распрях лилась кровь.
Любовь всегда спасала.
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