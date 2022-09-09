Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище

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Времена, события, люди меняются, но любовь - остаётся вечной. В голландском городке Рурмонд есть надгробия с историей. Из-за религиозных и традиционных запретов супружескую пару не могли похоронить вместе.. Но позже над их могилами возвели необычные памятники.
Эта история началась ещё в середине 19-го века. Голландский полковник кавалерии ван Горкум повстречал даму из благородной семьи ван Афферден. Все бы ничего, но он был протестантом, а она - католичкой. Влюбленные хотели пожениться, но в те времена браки между представителями разных слоёв общества, да ещё и разных религий, не поощрялись обществом. В итоге, влюбленные всё равно пошли против устоев, и поженились в 1842-м году.
Супруги были в браке 42 года. Полковник умер в 1880 году, и был похоронен на протестантской части местного кладбища, разделённого по вероисповеданию. Все части кладбища были разделены толстыми кирпичными ограждениями. Жена хотела, чтобы в будущем её похоронили рядом с супругом - но из-за принадлежности к разным конфессиям похоронить их можно было только в разных частях.
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Тогда жена нашла выход - в завещании она указала, что отказывается быть похороненной в семейном католическом склепе, и завещала похоронить её напротив могилы мужа, через разделяющую кирпичную стену. Через восемь лет она умерла - и её просьбу выполнили. Позже над их могилами возвели памятник, на котором изображены держащиеся друг за друга руки. Сейчас памятник довольно популярен в Нидерландах. Он называется "Het graf met de handjes" - "Могила с маленькими ручками".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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как в Германии "фон", в Франции "де" и т.д.
и пост баян лютый! я его еще в 90-х таким же коментом дополнял.
пора бы уже исправить..
История Джульетты.
Но все равно велик Шекспир.
Его труды бессмертны.
Сменилось множество эпох,
Менялась жизнь и нравы.
В борьбе и распрях лилась кровь.
Любовь всегда спасала.