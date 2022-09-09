Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище

Эта история началась ещё в середине 19-го века. Голландский полковник кавалерии ван Горкум повстречал даму из благородной семьи ван Афферден. Все бы ничего, но он был протестантом, а она - католичкой. Влюбленные хотели пожениться, но в те времена браки между представителями разных слоёв общества, да ещё и разных религий, не поощрялись обществом. В итоге, влюбленные всё равно пошли против устоев, и поженились в 1842-м году.