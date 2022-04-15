10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой

Каждый человек — личность. Он самостоятельно решает, как ему распоряжаться собственной жизнью. И в этом нет ничего удивительного или противозаконного. Нам остаётся только уважать и принимать чужой выбор.
Некоторые люди предпочитают отказаться от скучной повседневности в пользу чего-то необычного. Одни воплощают свои детские мечты и становятся сказочными существами, другие — уходят в лес, чтобы укрыться от городской суеты, третьи — переносятся в прошлое. Однако на этом фантазия героев нашей подборки не ограничивается.
Женщина-кошка и её 1000 пушистых питомцев
История Линеа Латтанцио началась с того, что в детстве мама не разрешила ей завести кошку в качестве домашнего питомца. Любовь к кошачьим не угасла. Повзрослев, она открыла приют в собственном доме. Сегодня женщина содержит в нём спасённых животных, которые по различным причинам оказались на улице.
Пятикомнатная гостиница для кошек располагается на 12 акрах земли в штате Калифорния. Усатые постояльцы ни в чём не нуждаются и чувствуют себя отлично. После непродолжительной передержки у Латтанцио они отправляются к постоянным хозяевам. За всё время Линеа спасла более 19000 животных.
Муж и жена, которые живут, как будто они в викторианской эпохе
Сара Крисман и её муж Габриэль живут жизнью викторианской эпохи. Они сознательно отказались от современных благ и нисколько об этом не жалеют. Супруги принимают душ при помощи кувшина с водой, самостоятельно шьют одежду из натуральных тканей, не водят машину и пользуются только масляными лампами для освещения дома.
Житель Британии облачается в костюм пса
Парень по имени Том в свободное время облачается в костюм собаки и ведёт себя как животное. Он любит играть собачьими пищалками, есть из миски и гулять на улице. Как признаётся парень, необычное хобби связано с желанием убежать от реальности и вернуться к первобытным началам.
Человек, который больше 30 лет носил за спиной крест
Линдсей Хамон более 30 лет носил гигантский крест на своей спине и рассказывал людям о Боге. Мужчина обошёл пешком более 19 стран. Он не намерен останавливаться на достигнутом. Проповедничеством Хамон занялся в 1987 году.
Парень, безумно любящий тараканов
Кайл Кандиланн — молодой парень, который не представляет своей жизни без тараканов. Он держит их не только в качестве домашних питомцев. Некоторые разновидности насекомых подходят для кормления птиц и животных, поэтому Кайл разводит их для дальнейшей продажи. В среднем парень содержит приблизительно 200000 тараканов одновременно. В его коллекции насчитывается около 130 видов.
Когда любовь к цвету переросла в образ жизни
Бабушка-кузнечик по имени Элизабет Розенталь обожает зелёный цвет, потому что он делает её счастливой. Художница ведёт необычный образ жизни более 25 лет. Вся её одежда, аксессуары, мебель, косметика и даже волосы — окрашены в различные оттенки зеленого.
Девушка воплотила свою фантазию и стала русалкой
Кассиа Шеллс ещё с детства коллекционировала хвостатых кукол — русалок. К 29 годам любовь к мифологическим красавицам переросла в нечто большое. Девушка облачилась в костюм и стала считать себя русалкой. Её дом скорее напоминает подводное царство — везде оттенки синего, чешуя и русалочьи хвосты.
Мик Додж — отшельник со стажем, который раньше был пехотинцем
Устав от городской суеты и современного общества, Мик Додж отправился жить вдали от цивилизации. Он обосновался в лесу Хох. Мужчина научился самостоятельно добывать пищу, спать под открытым небом, чистить зубы шишками.
Додж прожил в лесу более 30 лет. После того, как National Geographic сняли о Мике документальный фильм, он стал невероятно популярен в интернете.
Канадская семья отказалась от современных благ и вернулась в 1986 год
Блэр Макмиллан и его семья живут, словно на дворе 1986 год. Они не пользуются современными гаджетами, интернетом. К чему такая радикальность? Отец двоих детей обеспокоился тем, что его сыновья вырастут зависимыми от современных технологий.
В семье не используется техника, изобретённая после 1986 года, поиск информации осуществляется через энциклопедии и справочники. Дети не засиживаются подолгу перед телевизором, предпочитая заниматься творчеством или активными играми.
Аму Хаджи — человек, который не мылся 60 лет
Иранский бродяга Аму Хаджи прославился своей нелюбовью к гигиене. Мужчина не мылся последние 60 лет. Иранец утверждает, что поход в душ обернётся для него настоящей катастрофой, так как он сразу заболеет и погибнет.
Аму ведёт крайне примитивный образ жизни. Он часто спит или просто греется на солнце. Главное сокровище мужчины — водопроводная труба, заменяющая ему курительную трубку. Также старик принципиально отказывается от свежей пищи и воды. За странным бродягой присматривают местные жители деревни Дежга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А, рано ещё...