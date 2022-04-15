10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой

История Линеа Латтанцио началась с того, что в детстве мама не разрешила ей завести кошку в качестве домашнего питомца. Любовь к кошачьим не угасла. Повзрослев, она открыла приют в собственном доме. Сегодня женщина содержит в нём спасённых животных, которые по различным причинам оказались на улице.

Пятикомнатная гостиница для кошек располагается на 12 акрах земли в штате Калифорния. Усатые постояльцы ни в чём не нуждаются и чувствуют себя отлично. После непродолжительной передержки у Латтанцио они отправляются к постоянным хозяевам. За всё время Линеа спасла более 19000 животных.

Муж и жена, которые живут, как будто они в викторианской эпохе