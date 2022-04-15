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10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой

10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой (11 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:46
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Странные   в мире   люди   образ_жизни   фото   чудики   
1316
11

Каждый человек — личность. Он самостоятельно решает, как ему распоряжаться собственной жизнью. И в этом нет ничего удивительного или противозаконного. Нам остаётся только уважать и принимать чужой выбор.

Некоторые люди предпочитают отказаться от скучной повседневности в пользу чего-то необычного. Одни воплощают свои детские мечты и становятся сказочными существами, другие — уходят в лес, чтобы укрыться от городской суеты, третьи — переносятся в прошлое. Однако на этом фантазия героев нашей подборки не ограничивается.


Женщина-кошка и её 1000 пушистых питомцев

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История Линеа Латтанцио началась с того, что в детстве мама не разрешила ей завести кошку в качестве домашнего питомца. Любовь к кошачьим не угасла. Повзрослев, она открыла приют в собственном доме. Сегодня женщина содержит в нём спасённых животных, которые по различным причинам оказались на улице.

Пятикомнатная гостиница для кошек располагается на 12 акрах земли в штате Калифорния. Усатые постояльцы ни в чём не нуждаются и чувствуют себя отлично. После непродолжительной передержки у Латтанцио они отправляются к постоянным хозяевам. За всё время Линеа спасла более 19000 животных.


Муж и жена, которые живут, как будто они в викторианской эпохе

Сара Крисман и её муж Габриэль живут жизнью викторианской эпохи. Они сознательно отказались от современных благ и нисколько об этом не жалеют. Супруги принимают душ при помощи кувшина с водой, самостоятельно шьют одежду из натуральных тканей, не водят машину и пользуются только масляными лампами для освещения дома.


Житель Британии облачается в костюм пса

Парень по имени Том в свободное время облачается в костюм собаки и ведёт себя как животное. Он любит играть собачьими пищалками, есть из миски и гулять на улице. Как признаётся парень, необычное хобби связано с желанием убежать от реальности и вернуться к первобытным началам.


Человек, который больше 30 лет носил за спиной крест

Линдсей Хамон более 30 лет носил гигантский крест на своей спине и рассказывал людям о Боге. Мужчина обошёл пешком более 19 стран. Он не намерен останавливаться на достигнутом. Проповедничеством Хамон занялся в 1987 году.


Парень, безумно любящий тараканов

Кайл Кандиланн — молодой парень, который не представляет своей жизни без тараканов. Он держит их не только в качестве домашних питомцев. Некоторые разновидности насекомых подходят для кормления птиц и животных, поэтому Кайл разводит их для дальнейшей продажи. В среднем парень содержит приблизительно 200000 тараканов одновременно. В его коллекции насчитывается около 130 видов.


Когда любовь к цвету переросла в образ жизни

Бабушка-кузнечик по имени Элизабет Розенталь обожает зелёный цвет, потому что он делает её счастливой. Художница ведёт необычный образ жизни более 25 лет. Вся её одежда, аксессуары, мебель, косметика и даже волосы — окрашены в различные оттенки зеленого.


Девушка воплотила свою фантазию и стала русалкой

Кассиа Шеллс ещё с детства коллекционировала хвостатых кукол — русалок. К 29 годам любовь к мифологическим красавицам переросла в нечто большое. Девушка облачилась в костюм и стала считать себя русалкой. Её дом скорее напоминает подводное царство — везде оттенки синего, чешуя и русалочьи хвосты.


Мик Додж — отшельник со стажем, который раньше был пехотинцем

Устав от городской суеты и современного общества, Мик Додж отправился жить вдали от цивилизации. Он обосновался в лесу Хох. Мужчина научился самостоятельно добывать пищу, спать под открытым небом, чистить зубы шишками.

Додж прожил в лесу более 30 лет. После того, как National Geographic сняли о Мике документальный фильм, он стал невероятно популярен в интернете.


Канадская семья отказалась от современных благ и вернулась в 1986 год

Блэр Макмиллан и его семья живут, словно на дворе 1986 год. Они не пользуются современными гаджетами, интернетом. К чему такая радикальность? Отец двоих детей обеспокоился тем, что его сыновья вырастут зависимыми от современных технологий.

В семье не используется техника, изобретённая после 1986 года, поиск информации осуществляется через энциклопедии и справочники. Дети не засиживаются подолгу перед телевизором, предпочитая заниматься творчеством или активными играми.


Аму Хаджи — человек, который не мылся 60 лет

Иранский бродяга Аму Хаджи прославился своей нелюбовью к гигиене. Мужчина не мылся последние 60 лет. Иранец утверждает, что поход в душ обернётся для него настоящей катастрофой, так как он сразу заболеет и погибнет.

Аму ведёт крайне примитивный образ жизни. Он часто спит или просто греется на солнце. Главное сокровище мужчины — водопроводная труба, заменяющая ему курительную трубку. Также старик принципиально отказывается от свежей пищи и воды. За странным бродягой присматривают местные жители деревни Дежга.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Странные   в мире   люди   образ_жизни   фото   чудики   
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Motorola Полчаса назад
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9k
Ivan 4 минуты назад
10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткойПосмотреть
10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой
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2k
Autumn2015 21 минуту назад
У меня кухня в зелёном цвете, я ее обожаю! Она настолько успокаивает, поднимает настроение, что многие , побывав раз у меня, стремятся опять посидеть у меня на кухне , порой буквально напрашиваются. Цветотерапия в чистом виде.
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2k
веселый просто 59 минут назад
Более 19 стран - это сколько?
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17k
RDen Час назад
дэк для них есть спецучреждения (правда слегка закрытого типа), вот там пускай самовыражаются..
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2k
АлексЮстасу Час назад
Девушка воплотила мечту и стала русалкой. Залезла в сшитый хвост и ВСЁ!!! Я тоже как-то раз надел костюм-тройку и воплотил мечту своей подруги стать моей женой. Если бы всё так было просто...
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2k
АлексЮстасу Час назад
Тридцать лет катал на колёсике крест. Иисус в очередной раз перевернулся, где он там лежит сейчас...
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bonli Час назад
лишь бы не работать
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