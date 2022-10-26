Самый грязный человек в мире умер через месяц после того, как принял душ

Иранец Аму Хаджи попал в книгу рекордов Гинесса как самый грязный человек в мире. 63 года он ни разу не мылся: не был в душе, в ванной или в бане. Аму Хаджи был уверен, что мытьё вредит здоровью. В какой-то степени он оказался прав: через месяц после принятия душа мужчина умер.
Отшельник из Ирана Аму Хаджи 63 года ни разу не принимал душ или ванну. Жители деревни сказали, что в юности он испытал эмоциональные неудачи, которые и привели к отказу от душа. Однажды местные жители даже попытались его помыть и отвезли к реке. Как только Аму понял, что его ждёт, он выскочил из машины и убежал. После этого соседи бросили попытку отмыть мужчину и обратились к книге рекордов.
Мужчина был не женат, не имел работы и был, прямо сказать, бомжом. Одиноким Аму не был. Он стал местной знаменитостью, туристы и телевизионщики приезжали к нему чуть ли не каждый месяц. В 2013 году о нём даже сняли короткометражный документальный фильм под названием "Странная жизнь Аму Хаджи". В нём он рассказал, что отрастающие ногти точит о камень, а когда борода становится слишком длинной, избавиться от неё помогает огонь.
В 2014 году сообщалось, что Хаджи ел отходы, которые находил на дороге, курил трубку, наполненную экскрементами животных, и считал, что чистота сделает его больным. В этом году отшельнику исполнилось 94 года, из которых 63 он не мылся.
Тем не менее несколько месяцев назад жители деревни все же убедили его впервые помыться. Старик согласился и умер через месяц. Его не стало 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Об этом сообщает агентство IRNA.
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АНТИФИШКИ
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"Он сослался на страх заболеть как на причину, по которой он держался подальше от воды. До тех пор, пока несколько месяцев назад жители деревни снова не отвели его в ванную, чтобы помыть. Вскоре после этого он заболел и, наконец, в воскресенье, первого ноября, в возрасте 94 лет, хотя никогда не был женат,покончил с собой"....