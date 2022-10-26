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Самый грязный человек в мире умер через месяц после того, как принял душ

Самый грязный человек в мире умер через месяц после того, как принял душ

Автор:
26 октября 2022 12:37
Сообщество : Истории
Метки: Аму Хаджи   гигиена   грязный человек   грязь   интересное   иран   фото   
1199
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Иранец Аму Хаджи попал в книгу рекордов Гинесса как самый грязный человек в мире. 63 года он ни разу не мылся: не был в душе, в ванной или в бане. Аму Хаджи был уверен, что мытьё вредит здоровью. В какой-то степени он оказался прав: через месяц после принятия душа мужчина умер.

Отшельник из Ирана Аму Хаджи 63 года ни разу не принимал душ или ванну. Жители деревни сказали, что в юности он испытал эмоциональные неудачи, которые и привели к отказу от душа. Однажды местные жители даже попытались его помыть и отвезли к реке. Как только Аму понял, что его ждёт, он выскочил из машины и убежал. После этого соседи бросили попытку отмыть мужчину и обратились к книге рекордов.

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Мужчина был не женат, не имел работы и был, прямо сказать, бомжом. Одиноким Аму не был. Он стал местной знаменитостью, туристы и телевизионщики приезжали к нему чуть ли не каждый месяц. В 2013 году о нём даже сняли короткометражный документальный фильм под названием "Странная жизнь Аму Хаджи". В нём он рассказал, что отрастающие ногти точит о камень, а когда борода становится слишком длинной, избавиться от неё помогает огонь.

В 2014 году сообщалось, что Хаджи ел отходы, которые находил на дороге, курил трубку, наполненную экскрементами животных, и считал, что чистота сделает его больным. В этом году отшельнику исполнилось 94 года, из которых 63 он не мылся.

Тем не менее несколько месяцев назад жители деревни все же убедили его впервые помыться. Старик согласился и умер через месяц. Его не стало 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Об этом сообщает агентство IRNA.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аму Хаджи   гигиена   грязный человек   грязь   интересное   иран   фото   
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13  комментариев
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401
Uganda 38 минут назад
Люди просто умирают от старости. 94 года это большой срок.
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15k
сеньор Леонсио Минуту назад
Имхо,для европейцев посыл,чтобы заканчивали с гигиеной.
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1k
Иван 2 минуты назад
Ну ладно воды боялся, а ножницы то чем ему не угодили? Бороду огнем укорачивал и ногти об камень точил
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31k
Юр21 4 минуты назад
Умер... Под машину попал?
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8k
bum-bum 8 минут назад
да это всё гонево. Он просто вонял сильно, а понять умер или нет было невозможно. Поэтому его помыли, а он уже того.. оказывается.
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40k
Лесли 🥰 13 минут назад
Защитный слой отмыли.
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592
aa7172159 13 минут назад
"Губит людей не пиво, губит людей вода".
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291
Feto13 Полчаса назад
Сломали иммунитет
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28k
Levyathan Полчаса назад
Если пройти по ссылке на сайт агентства и перевести гуглом эту статью, в ней совершенно другой финал:
"Он сослался на страх заболеть как на причину, по которой он держался подальше от воды. До тех пор, пока несколько месяцев назад жители деревни снова не отвели его в ванную, чтобы помыть. Вскоре после этого он заболел и, наконец, в воскресенье, первого ноября, в возрасте 94 лет, хотя никогда не был женат,покончил с собой"....
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3k
Александр 38 минут назад
Нарушил бактериальный баланс
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71k
Доктор Джонс 38 минут назад
Жил как чмо, и помер как чмо...
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12k
harlamov 40 минут назад
Царь-бомж
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15k
Александр 41 минуту назад
Убийцы.
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