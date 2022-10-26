Самый грязный человек в мире умер через месяц после того, как принял душ

Мужчина был не женат, не имел работы и был, прямо сказать, бомжом. Одиноким Аму не был. Он стал местной знаменитостью, туристы и телевизионщики приезжали к нему чуть ли не каждый месяц. В 2013 году о нём даже сняли короткометражный документальный фильм под названием "Странная жизнь Аму Хаджи". В нём он рассказал, что отрастающие ногти точит о камень, а когда борода становится слишком длинной, избавиться от неё помогает огонь.