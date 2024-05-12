16 человек, которые пожалели, что не приготовили обед сами

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Не каждый может стать хорошим шеф-поваром, поэтому многие из нас довольствуются заказом на дом или походом в ресторан. Однако ожидания сильно отличаются от реальности. В этом посте люди поделились кулинарными провалами.
1. Огромное количество салата, которым они завернули мой бургер, когда я заказал его без хлеба
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9. Мы заказали пиццу в аэропорту, мало того, что она выглядит не очень, так она еще и дорогая
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