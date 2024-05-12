16 человек, которые пожалели, что не приготовили обед сами

В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане

"Принёс молча, отдал и свалил": в Барнауле раскритиковали курьеров из-за жалобы на полуголых...

15 человек, которые хотели пообедать, но что-то пошло не так

Салат из унитаза и другие необычные подачи напитков и блюд