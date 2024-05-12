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16 человек, которые пожалели, что не приготовили обед сами

16 человек, которые пожалели, что не приготовили обед сами

Автор:
12 мая 2024 22:10
Сообщество : Еда
Метки: Не приготовили   Пожалели   доставка   обед   провалы   ресторан   
3154
17

Не каждый может стать хорошим шеф-поваром, поэтому многие из нас довольствуются заказом на дом или походом в ресторан. Однако ожидания сильно отличаются от реальности. В этом посте люди поделились кулинарными провалами.

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Метки: Не приготовили   Пожалели   доставка   обед   провалы   ресторан   
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9  комментариев
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3k
Rom 2 часа назад
Мне их всех очень жаль, но пох )
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3k
Ежик Минуту назад
Комментарий к фото
Технически замечаний нет)
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3k
Ежик 2 минуты назад
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Идеально же)
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3k
Ежик 3 минуты назад
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Выглядит так, как будто кого-то стошнило. Причём не один раз)))
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216
Boka Полчаса назад
а что не так с вегетарианской пиццей? по мне так выглядит ничо так ))
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6k
Нуи Хусим 36 минут назад
6. Подача далека от идеала. Оформление в стиле "как кот наблевал" сейчас очень модно и часто встречается.
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7k
Старичок 54 минуты назад
пиндосы такие пиндосы
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250
Артём Час назад
На первой фотке самый обычный "бургер без булки". ХЗ, чего там ожидал увидеть автор.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
На самом деле просто взяты фотки и к ним прикреплены отсебятские комменты, потом идет копипаст от автора, которому лень думать, лишь бы нахапать лайки....
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1865 постов (1808 в горячем)

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