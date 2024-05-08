Самые провальные продукты мировых брендов



И снова международный "сладкий" гигант, который снова не предусмотел менталитет покупателей.

Теперь Mars решил прийти на российский рынок с супами быстрого приготовления "Гурмания". Кстати, для компании это тоже было что-то новое, ведь кроме РФ Mars производили супы только для Канады, но технология там была совсем другая.

Только в завод в Луховицах Mars вложили 10 млн долларов, а ведь была ещё и громкая рекламная кампания.