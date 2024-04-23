FISHKINET
Сообщество Криминал 2927 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

Автор:
23 апреля 2024 08:22
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   история   обман   преступление   ресторан   уэльс   
1417
5
1

Британские рестораторы опубликовали снимки семьи, которая не оплатила счёт в 329 фунтов стерлингов (более 38 тыс. рублей), и попросили помочь в опознании. За последний год жулики задаром отужинали в семи заведениях по всему Уэльсу.

Сотрудники итальянского ресторана Bella Ciao в Порт-Толботе близ Суонси утверждают, что в пятницу вечером компания из восьми человек заказала дорогие стейки, десерты и 15 бутылок алкогольных напитков, а ушла, не оплатив счёт.

Владельцы ресторанов Somerset Arms в Порт-Толботе, The Longbow Beefeater в Понтиклуне, индийский ресторан Chilli Too в Клидаче, La Casona в Скуэне, River House Lounge and Restaurant в Суонси и The Yard в Коубридже считают себя жертвами неуловимых халявщиков.

Пара приезжает на синем фургоне Ford, заказывает самые дорогие блюда, после чего скрывается.

В феврале сотрудники средиземноморского кафе La Casona в Скуэне сообщили в полицию об "ограблении". Два месяца спустя были опубликованы фотографии женщины.

Увидев новости о Bella Ciao, управляющий La Casona поделился похожей историей о супругах, которые 23 февраля ужинали с друзьями. Четверо покинули здание после окончания трапезы, которая обошлась им почти в 300 фунтов стерлингов, оставив мать с подростком.

Подозреваемая попыталась оплатить счёт картой, но операция не прошла. Гостья сказала персоналу, что её сын подождёт в заведении, пока она сходит за "другой картой", но не вернулась.

"Мы попросили мальчика остаться и подождать её в ресторане. Она ушла, и через 10 секунд после этого ребёнок побежал к машине. Мы отправили в полицию записи с камер видеонаблюдения, фотографии, указали даже регистрационный номер автомобиля".

"Через два месяца мы позвонили, чтобы узнать о нашем деле. Никаких новостей не было... Мы полагали, что обращение в полицию поможет предотвратить подобные случаи, видимо, этого не произошло", - добавили в La Casona.

Похожий трюк британцы провернули в River House в прошлом году: устроили пир, а потом поехали за наличными в банкомат и пропали.

"Я плачу налоги на содержание полиции, но я бессилен. Меня раздражает, что преступникам всё сходит с рук", - пожаловался Тайрон Риз, управляющий рестораном Bella Ciao.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Великобритания   история   обман   преступление   ресторан   уэльс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Андрей 44 минуты назад
судя по размеру хавальника Люпка Соболь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 6 минут назад
По манере одеваться и вести себя - гоп-компания из Укропии.
А чё? Им же все должны...
Поэтому полиция похоже, не очень хочет их ловить, чтобы не раздувать ненависть к "бедным беженцам"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Алексей Бляйбтрой 59 минут назад
а не фиг счёт нести по пол часа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2899 постов (2727 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни
С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни
Набирающие популярность в сообществах
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#кот#в мире#собака#автомир#люди#ДТП#позитив#Разное#подростки
#фото#Юмор#история#автомобили#машина#интересное#кино#факты#подборка#сарказм
#Прикол#Реакция#забавно#интересно#кошка#аварии#милота#авто аварии#Китай#Подмосковье
Один из похитителей золотого унитаза с художественной выставки признал свою вину Один из похитителей золотого унитаза с художественной выставки признал свою вину Мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку из Москвы на 35 миллионов рублей Мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку из Москвы на 35 миллионов рублей Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет Загадочное исчезновение Дороти Арнольд Загадочное исчезновение Дороти Арнольд Женщина положила волос в тарелку, чтобы не оплачивать счет в ресторане Женщина положила волос в тарелку, чтобы не оплачивать счет в ресторане

На что жалуетесь?

Вернуться