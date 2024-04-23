В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

Подозреваемая попыталась оплатить счёт картой, но операция не прошла. Гостья сказала персоналу, что её сын подождёт в заведении, пока она сходит за "другой картой", но не вернулась.

"Мы попросили мальчика остаться и подождать её в ресторане. Она ушла, и через 10 секунд после этого ребёнок побежал к машине. Мы отправили в полицию записи с камер видеонаблюдения, фотографии, указали даже регистрационный номер автомобиля".

"Через два месяца мы позвонили, чтобы узнать о нашем деле. Никаких новостей не было... Мы полагали, что обращение в полицию поможет предотвратить подобные случаи, видимо, этого не произошло", - добавили в La Casona.

Похожий трюк британцы провернули в River House в прошлом году: устроили пир, а потом поехали за наличными в банкомат и пропали.