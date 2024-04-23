В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

Британские рестораторы опубликовали снимки семьи, которая не оплатила счёт в 329 фунтов стерлингов (более 38 тыс. рублей), и попросили помочь в опознании. За последний год жулики задаром отужинали в семи заведениях по всему Уэльсу.
Сотрудники итальянского ресторана Bella Ciao в Порт-Толботе близ Суонси утверждают, что в пятницу вечером компания из восьми человек заказала дорогие стейки, десерты и 15 бутылок алкогольных напитков, а ушла, не оплатив счёт.
Владельцы ресторанов Somerset Arms в Порт-Толботе, The Longbow Beefeater в Понтиклуне, индийский ресторан Chilli Too в Клидаче, La Casona в Скуэне, River House Lounge and Restaurant в Суонси и The Yard в Коубридже считают себя жертвами неуловимых халявщиков.
Пара приезжает на синем фургоне Ford, заказывает самые дорогие блюда, после чего скрывается.
В феврале сотрудники средиземноморского кафе La Casona в Скуэне сообщили в полицию об "ограблении". Два месяца спустя были опубликованы фотографии женщины.
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Увидев новости о Bella Ciao, управляющий La Casona поделился похожей историей о супругах, которые 23 февраля ужинали с друзьями. Четверо покинули здание после окончания трапезы, которая обошлась им почти в 300 фунтов стерлингов, оставив мать с подростком.
Подозреваемая попыталась оплатить счёт картой, но операция не прошла. Гостья сказала персоналу, что её сын подождёт в заведении, пока она сходит за "другой картой", но не вернулась.
"Мы попросили мальчика остаться и подождать её в ресторане. Она ушла, и через 10 секунд после этого ребёнок побежал к машине. Мы отправили в полицию записи с камер видеонаблюдения, фотографии, указали даже регистрационный номер автомобиля".
"Через два месяца мы позвонили, чтобы узнать о нашем деле. Никаких новостей не было... Мы полагали, что обращение в полицию поможет предотвратить подобные случаи, видимо, этого не произошло", - добавили в La Casona.
Похожий трюк британцы провернули в River House в прошлом году: устроили пир, а потом поехали за наличными в банкомат и пропали.
"Я плачу налоги на содержание полиции, но я бессилен. Меня раздражает, что преступникам всё сходит с рук", - пожаловался Тайрон Риз, управляющий рестораном Bella Ciao.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А чё? Им же все должны...
Поэтому полиция похоже, не очень хочет их ловить, чтобы не раздувать ненависть к "бедным беженцам"....