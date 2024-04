В Британии промышляет пара любителей бесплатных ужинов в дорогих ресторанах

Владельцы ресторанов Somerset Arms в Порт-Толботе, The Longbow Beefeater в Понтиклуне, индийский ресторан Chilli Too в Клидаче, La Casona в Скуэне, River House Lounge and Restaurant в Суонси и The Yard в Коубридже считают себя жертвами неуловимых халявщиков.

Пара приезжает на синем фургоне Ford, заказывает самые дорогие блюда, после чего скрывается.