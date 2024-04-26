Итальянский ресторан разыграл звезду «Офиса», повторив легендарный пранк из сериала

Американский ситком «Офис» завершился уже одиннадцать лет назад, но из-за невероятного уровня мемности каждой серии его фанатская база по всему миру не уменьшается, а только увеличивается.
Актёрам же сериала, которые давно стали светиться в совершенно других проектах, по сей день «припоминают» об их офисном прошлом. Так, на этой неделе исполнителя роли Дуайта Шрута, Рэйна Уилсона, разыграли в итальянском отеле, да так, что Джим Халперт аплодировал бы стоя.
58-летний Рэйн Уилсон играл Дуайта Шрута в сериале «Офис», и эта роль стала самой узнаваемой в его карьере
Да и самого персонажа можно назвать одним из самых ярких комедийных тв-героев 21 века.
Фанаты сериала и не только отлично помнят классический розыгрыш Дуайта от Джима Халперта
Он случился в самой первой серии шоу, сразу продемонстрировав зрителям характеры трёх главных героев, Джима, Дуайта и Майкла, и то, какие у них взаимоотношения в коллективе. Скучающий и весёлый Джим, серьёзный и деловой, но причудливый и несколько бестолковый Дуайт и беззаботный Майкл, который поддерживает дисциплину на рабочем месте крайне специфическими методами.
Розыгрыши Дуайта Джимом — один из основных механизмов, на котором строится юмор в сериале, а трюк с желе — символ этих розыгрышей.
И вот как актёра обслужили в отеле Plaza Hotel Lucchesi во Флоренции
Классика! Приборы в желе! Только красном. Уилсон опубликовал это фото в соцсетях, и там тут же появилось множество забавных комментариев:
ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРОВ В ИТАЛЬЯНСКОМ ОТЕЛЕ — ЭТО НЕ ШУТКА, ДЖИМ!
Хаха!!! Это так чудесно и смешно! ❤ 😂
Надеюсь, ты оставил огромные чаевые (в желе!)!
Я вижу это и сразу слышу
«МАЙКЛ!!!»
🤣🤣🤣
Опишите обслуживающий персонал. Они убежали в страхе или ушли самодовольно и уверенно?
Как говорил сам Дуайт Шрут в сериале: «Люди недооценивают силу ностальгии. Ностальгия — поистине одна из величайших человеческих слабостей, уступающая только шее».
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