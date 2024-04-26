Итальянский ресторан разыграл звезду «Офиса», повторив легендарный пранк из сериала

Он случился в самой первой серии шоу, сразу продемонстрировав зрителям характеры трёх главных героев, Джима, Дуайта и Майкла, и то, какие у них взаимоотношения в коллективе. Скучающий и весёлый Джим, серьёзный и деловой, но причудливый и несколько бестолковый Дуайт и беззаботный Майкл, который поддерживает дисциплину на рабочем месте крайне специфическими методами.

Розыгрыши Дуайта Джимом — один из основных механизмов, на котором строится юмор в сериале, а трюк с желе — символ этих розыгрышей.

И вот как актёра обслужили в отеле Plaza Hotel Lucchesi во Флоренции