15 эпичных провалов, которые дороговато обошлись для их участников

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Временами жизнь может быть совершенно непредсказуемой, и в любой момент может сделать неожиданный поворот к худшему. Всё может идти отлично, но ни с того ни с сего вдруг всё начинает идти наперекосяк. В этом посте вы увидите катастрофические кадры чрезвычайно дорогостоящих и неприятных происшествий.
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