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15 эпичных провалов, которые дороговато обошлись для их участников

15 эпичных провалов, которые дороговато обошлись для их участников

Автор:
25 апреля 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Дороговато   Наперекосяк   Обошлись   провалы   участники   эпичные   
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Временами жизнь может быть совершенно непредсказуемой, и в любой момент может сделать неожиданный поворот к худшему. Всё может идти отлично, но ни с того ни с сего вдруг всё начинает идти наперекосяк. В этом посте вы увидите катастрофические кадры чрезвычайно дорогостоящих и неприятных происшествий.


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Метки: Дороговато   Наперекосяк   Обошлись   провалы   участники   эпичные   
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1  комментарий
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Павел Полчаса назад
Просто гипсокартон прикручен в балкам, а обрешётки нет, нагрузили утеплителем и он намок, и опал.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1843 поста (1787 в горячем)

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