15 эпичных провалов, которые дороговато обошлись для их участников

Временами жизнь может быть совершенно непредсказуемой, и в любой момент может сделать неожиданный поворот к худшему. Всё может идти отлично, но ни с того ни с сего вдруг всё начинает идти наперекосяк. В этом посте вы увидите катастрофические кадры чрезвычайно дорогостоящих и неприятных происшествий.



