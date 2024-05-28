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Работу сервиса доставки СДЭК не могут восстановить уже три дня после атаки хакеров

Работу сервиса доставки СДЭК не могут восстановить уже три дня после атаки хакеров

Автор:
28 мая 2024 23:59
Сообщество : Жить в России
Метки: СДЭК   атака   доставка   киберпреступники   массовый сбой   хакеры   
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25 мая в работе логистического оператора СДЭК произошел сбой, из-за которого сайт компании перестал работать, а прием и выдача посылок были приостановлены. Парализовали сервис доставки на несколько дней хакеры. Они и только они будут виноваты в том, что девушка Настя из Москвы не получит вовремя свое свадебное платье, прибывшее посылкой из Армении и застрявшее в ПВЗ.

Клиенты по всей России не могут ни получить, ни отправить посылки через СДЭК.

25 мая в работе логистического оператора произошел сбой, из-за которого сайт компании перестал работать, а прием и выдача посылок были приостановлены.

На сегодня технический сбой все еще продолжается, работа ПВЗ парализована.

СМИ пишут, что виной тому хакерская атака. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, сообщает «Коммерсант». Специалисты не стали вводить ручную обработку заказов, чтобы избежать ошибок.

В СДЭКе говорят, что продолжают предпринимать необходимые действия по восстановлению работоспособности сервисов.

Там также заверили, что посылки клиентов в безопасности, их отправят, когда все придет в норму.

Системы СДЭК недоступны, как и данные о количестве посылок, рассказал "Известиям" пресс-секретарь компании Михаил Берггрен. Он отметил, что не может представить прогноз по поводу работы службы доставки.

Причина невыдачи — недоступность систем, позволяющих провести эту процедуру

, — подчеркнул Берггрен.

В свою очередь, хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой работы СДЭК. Об этом они сообщили в социальной сети X.

Сисадмины оказались слишком слабы, а политика безопасности не оправдала себя. СДЭК продолжает нести знамя худшей доставки по России

, — написали хакеры.

Между тем, каждая не вовремя выданная посылка может стать причиной большого человеческого переживания. Как рассказала SHOT девушка Настя, до её свадьбы осталось пара дней — торжество уже в эти выходные. И даже специально сшитое на заказ платье ехало к ней из Армении. Посылка уже на пункте выдачи, но её не отдают из-за того, что серверы СДЭК лежат. Невеста признаётся — без платья свадьбу играть не хочет, готова всё перенести, даже несмотря на большие убытки.

Настя жалуется, что никаких сроков в СДЭК ей никто так и не назвал. Она планирует обращаться в суд за возмещением убытков, если платье не дойдёт к свадьбе.

Ранее источник в компании рассказал, что восстановление работоспособности СДЭК может занять до трёх-пяти дней. То есть шансов у молодожёнов немного, - сообщает SHOT.

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Метки: СДЭК   атака   доставка   киберпреступники   массовый сбой   хакеры   
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6  комментариев
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вот что значит бекапы делать раз в пол года
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3k
Seryi_spb 41 минуту назад
Мне кажется что сама судьба не только даёт шанс одуматься жениху девушки Насти, но и указывает почему надо это сделать. Если для неё костюмированное шоу важнее самого факта регистрации семьи, то это тот самый брак, которым хорошее дело не назовут.
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41k
albedo 50 минут назад
А что за негатив в адрес "Почты России" - у меня к ней претензий нет.
Посылки доставляет очень быстро, все посылки легко отслеживаются.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1500 постов (1429 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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