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15 человек, которые хотели пообедать, но что-то пошло не так

15 человек, которые хотели пообедать, но что-то пошло не так

Автор:
20 декабря 2023 22:50
Сообщество : Еда
Метки: Испорченный   Пошло не так   Разочарование   домашний   обед   ресторан   
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Не всегда получается приготовить домашний обед, и тогда мы идём в кафе или ресторан. И там мы ожидаем насладиться едой, потому что, в конце концов, мы за нее платим. Но, к сожалению, это не всегда так, и бывает нас настигает разочарование. В этом посте пользователи поделились своим испорченным обедом. Взгляните!

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Метки: Испорченный   Пошло не так   Разочарование   домашний   обед   ресторан   
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1  комментарий
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WithU 10 минут назад
Чел . не оценил « куриные крылышки , а не голубиные»,- я , когда готовлю крылья- гриль , тоже их разрезаю на две части , - гораздо удобнее есть , и выглядят более привлекательно на мой женский взгляд , а костистые окончания утилизирую.
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