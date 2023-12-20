15 человек, которые хотели пообедать, но что-то пошло не так

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Не всегда получается приготовить домашний обед, и тогда мы идём в кафе или ресторан. И там мы ожидаем насладиться едой, потому что, в конце концов, мы за нее платим. Но, к сожалению, это не всегда так, и бывает нас настигает разочарование. В этом посте пользователи поделились своим испорченным обедом. Взгляните!
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6. Отель предложил нам завтрак навынос с выпечкой и кофе. Мы открыли пакет и нашли этот сэндвич
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