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15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение

15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение

Автор:
12 мая 2024 11:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Назначение   Хитрость   вещь   гениально   неожиданное назначение   фото   штучка   
686
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Индустрия подкидывания человечеству любопытных штук, которые должны улучшить или хотя бы облегчить нашу жизнь, работает беспрерывно. Особенно такие нововведения ценны, когда в них есть некий элемент развлекательности в виде дизайнерских находок или общей нетипичности.

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Очень удобно, когда нужно что-то в неё упаковать.

Сурово, но крайне функционально.

Интересно, какой он на ощупь.

Любой, кто там ездил, знает, что этот перекресток — чёртова катастрофа

На самой монете, которая чеканится с 1946 года, 32-й президент изображён в профиль.

Такие ставят в психиатрические учреждения и реабилитационные центры для наркозависимых.


Удивляют даже не размеры — наверняка вы просто никогда не видели киноленты современных фильмов.

Он бьёт струей высокого давления, при этом вокруг неё образуется конус воды, который блокирует все брызги.

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Метки: Назначение   Хитрость   вещь   гениально   неожиданное назначение   фото   штучка   
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Ёшкин кот 23 минуты назад
"Писуар с внезапной сидушкой" (с)

Это как? Что тут внезапного?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2357 постов (2320 в горячем)

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