Индустрия подкидывания человечеству любопытных штук, которые должны улучшить или хотя бы облегчить нашу жизнь, работает беспрерывно. Особенно такие нововведения ценны, когда в них есть некий элемент развлекательности в виде дизайнерских находок или общей нетипичности.
Очень удобно, когда нужно что-то в неё упаковать.
Сурово, но крайне функционально.
Интересно, какой он на ощупь.
Любой, кто там ездил, знает, что этот перекресток — чёртова катастрофа
Мраморная голова Франклина Рузвельта, использованная для изготовления десятицентовой монеты
На самой монете, которая чеканится с 1946 года, 32-й президент изображён в профиль.
Эти ступени на станции метро в Бангкоке сообщают вам, сколько калорий вы сжигаете, поднимаясь по ним
Такие ставят в психиатрические учреждения и реабилитационные центры для наркозависимых.
Удивляют даже не размеры — наверняка вы просто никогда не видели киноленты современных фильмов.
Он бьёт струей высокого давления, при этом вокруг неё образуется конус воды, который блокирует все брызги.
Источник:
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Это как? Что тут внезапного?