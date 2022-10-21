16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

У людей возникло много вопросов по поводу тары, в которой находится кофе. Автор лайфхака сообщил, что любит холодный кофе, поэтому в чаше он уже остужен. Соответственно, в бутылку он тоже наливается холодным. А из неё автору просто удобно пить.

Как вам такой дом на колёсах?