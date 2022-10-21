16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

Помните рубрику «Очумелые ручки» (что вообще-то переводилось как «очень умелые ручки») из программы «Пока все дома»? Так вот, некоторым людям никакие лайфхаки не нужны. Они и сами такое могут сотворить, применив чудо своей инженерной мысли!
Мы собрали для вас примеры таких решений на грани добра и зла. Но если это работает, то почему бы нет!
Стяжки спасут мир
Дёшево и сердито
Мы исправим проблему с замком багажника
Требовалось зеркало для осмотра сварочных швов
Его функцию отлично выполнил DVD-диск с фильмом «Чужой против хищника».
Самодельный держатель для телефона
Бабушка придумала способ, чтобы белки не ели птичий корм
Когда сломался держатель для туалетной бумаги
Превращение школьного автобуса в лабаз в Спрингбруке
Маленькая справка: лабазами называют целый ряд построек, в данном случае это охотничья вышка или охотничий помост. Сооружения на возвышении, где может затаиться охотник.
Как удержать брезент на лодке
Нет замка? Нет проблем!
Когда забываешь вилку
Переливаю в бутылку, используя импровизированный сифон, сделанный из 2 соломинок
У людей возникло много вопросов по поводу тары, в которой находится кофе. Автор лайфхака сообщил, что любит холодный кофе, поэтому в чаше он уже остужен. Соответственно, в бутылку он тоже наливается холодным. А из неё автору просто удобно пить.
Как вам такой дом на колёсах?
Стол из монтажной пены
Смарт-часы как пульт управления на руле
Так шнурки точно не развяжутся
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АНТИФИШКИ
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