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16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

Автор:
21 октября 2022 08:51
Метки: Хитрость   гениально   изобретения   очумелые ручки   сделай сам   фото   я починил   
199
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Помните рубрику «Очумелые ручки» (что вообще-то переводилось как «очень умелые ручки») из программы «Пока все дома»? Так вот, некоторым людям никакие лайфхаки не нужны. Они и сами такое могут сотворить, применив чудо своей инженерной мысли!

Мы собрали для вас примеры таких решений на грани добра и зла. Но если это работает, то почему бы нет!


Стяжки спасут мир

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Дёшево и сердито

Мы исправим проблему с замком багажника

Требовалось зеркало для осмотра сварочных швов

Его функцию отлично выполнил DVD-диск с фильмом «Чужой против хищника».


Самодельный держатель для телефона

Бабушка придумала способ, чтобы белки не ели птичий корм

Когда сломался держатель для туалетной бумаги

Превращение школьного автобуса в лабаз в Спрингбруке

Маленькая справка: лабазами называют целый ряд построек, в данном случае это охотничья вышка или охотничий помост. Сооружения на возвышении, где может затаиться охотник.


Как удержать брезент на лодке

Нет замка? Нет проблем!

Когда забываешь вилку

Переливаю в бутылку, используя импровизированный сифон, сделанный из 2 соломинок

У людей возникло много вопросов по поводу тары, в которой находится кофе. Автор лайфхака сообщил, что любит холодный кофе, поэтому в чаше он уже остужен. Соответственно, в бутылку он тоже наливается холодным. А из неё автору просто удобно пить.


Как вам такой дом на колёсах?

Стол из монтажной пены

Смарт-часы как пульт управления на руле

Так шнурки точно не развяжутся

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хитрость   гениально   изобретения   очумелые ручки   сделай сам   фото   я починил   
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