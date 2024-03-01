Сдаюсь и смеюсь: котики, которые замышляют

Но коварство котиков в том, что жест сдающегося для них значит только лишь кратковременную передышку перед тем как перегруппироваться и снова напасть на занавеску, швабру или хозяйскую ногу. Не верьте пушистым, они хитрят. А пока не верите, можете сделать подобные фото.