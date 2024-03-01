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Сдаюсь и смеюсь: котики, которые замышляют

Сдаюсь и смеюсь: котики, которые замышляют

Автор:
01 марта 2024 15:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Хитрость   вверх   выражение   коварство   кот   лапа   поза   сдаюсь   смешно   фото   
927
23

Сдаться на милость победителя – это право любого уважающего себя или просто уставшего баловаться кота.

Но коварство котиков в том, что жест сдающегося для них значит только лишь кратковременную передышку перед тем как перегруппироваться и снова напасть на занавеску, швабру или хозяйскую ногу. Не верьте пушистым, они хитрят. А пока не верите, можете сделать подобные фото.

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Метки: Хитрость   вверх   выражение   коварство   кот   лапа   поза   сдаюсь   смешно   фото   
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САР 7 минут назад
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kaboza 20 минут назад
плюс) ну както)
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