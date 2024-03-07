В декрет по очереди – гениальная идея китайского чиновника

Все дело в том, что в администрации в декрет собралось сразу трое женщин. Как только начальство узнало, то тут же вызвало их на ковер для выволочки.

После чего была выдвинута гениальная инициатива для остальных – среди отделов обговорить график выхода в декрет и заведения ребенка. Все из-за нехватки персонала.