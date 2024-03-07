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В декрет по очереди – гениальная идея китайского чиновника

В декрет по очереди – гениальная идея китайского чиновника

Автор:
07 марта 2024 09:40
Сообщество : Беременность и роды
Метки: беременность   в мире   гениально   декрет   идея   люди   факты   фото   
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Управленец настолько преисполнился соблюдением плана производительности, что приказал сотрудницам учредить график выхода в декрет.

И это на фоне снижения рождаемости в Китае, надвигающегося демографического кризиса, а также безуспешных попыток государства стимулировать пары заводить больше одного ребенка!

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Все дело в том, что в администрации в декрет собралось сразу трое женщин. Как только начальство узнало, то тут же вызвало их на ковер для выволочки.

После чего была выдвинута гениальная инициатива для остальных – среди отделов обговорить график выхода в декрет и заведения ребенка. Все из-за нехватки персонала.

Что выглядит странно, ведь буквально четверть молодежи в Китае после получения диплома не может найти постоянную работу с перспективой карьерного роста. С одной стороны, на место беременной найдутся желающие.

С другой стороны, многие женщины беременеют, как только получают стабильную должность. Все, как у нас, только с удвоенной оголтелостью.

Получившие выволочку за беременность женщины тут же нажаловались в соцсеть Weibo. Поднялась неслабая волна общественного возмущения, за пару дней сообщение набрало 10 тысяч комментариев.

Мужчины ожидаемо жаловались, что не хотят подменять на работе сразу трех ушедших в декрет сотрудниц. Женщины жаловались, как трудно молодой девушке найти работу из-за предубеждения.

Если бы еще автоматический переводчик комментариев работал нормально, невозможно было бы отличить от российских комментариев про декретный отпуск.

Что по декретному отпуску в Китае

Максимально можно добрать полгода. Обычно уходят в декрет за 15 дней до родов, за три месяца только по справке от врача. Зарплата сохраняется на 80% от изначальной.

А общий декретный отпуск со всеми осложнениями, если у тебя было кесарево – 208 дней.

Наказали кого следует?

Государственный аппарат уже возбудился на чрезмерно инициативного чиновника, проводится проверка. Хотя… ничего ему не будет. Пару лет назад в одной из провинции чиновники советовали молодежи больше пить, чтобы поддержать местных производителей алкоголя. Буквально выпустили декрет, что нужно пить!

Народ возмутился политике спаивания, чиновники извинились, отменили декрет уже на второй день. И им ничего не было!

И в том, что чиновникам за глупые выдумки ничего не бывает, мы с Китаем тоже ну очень похожи. Братья китайцы!

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Метки: беременность   в мире   гениально   декрет   идея   люди   факты   фото   
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2  комментария
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tamin 2 часа назад
О декрет. Головная боль любого руководителя. Спрашиваешь планируешь ли в декрет, с парнем и.т.д.?нет, лет через 5. И через год раз и все. И ищи нового сотрудника, обуяай его. А потом начинаются ребенок заболел, оставить не с кем и.т.д.. а уж хитрожопость зашкаливает. Я буду работать удаленно. А по факту....короче барышни, если вы не можете банально распланировать и контролировать предохранение-сидите дома и поддерживайте мужа.
Зы. Это не касается 35-40 летних барышень. Вот они красотки! Работают от души, дети уже не мешают рабочему процессу. Веселые, позитивные.
Зы. Может это действительно правильный подход, когда барышня после универа спокойно рожает дете в браке и постепенно повышает квалиифкацию из серии удаленка, а уже потом работают в поте лица?
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