30 необычных придумок и изобретений, созданных гениями

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Некоторые изобретения хоть и не двигают науку вперёд, но очень облегчают нашу жизнь, или вносят в неё разнообразие. От простых бытовых предметов до гениальных идей — в этой подборке собраны самые разные придумки от истинных гениев нашего времени! Взглянем на самые яркие примеры, которыми поделились пользователи сети.
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9. В кафе поставили надувные бассейны под столами, чтобы гости могли охладиться в жаркие дни
20. Использовать упаковки из-под молока в качестве подставки для стаканчиков - очень экологичная идея
25. Кнопка на столике в ресторане, которой можно и попросить счёт, и вызвать официанта, и отменить запрос
26. В магазине чемоданов есть мини-модель самолёта, где покупатели могут проверить, вмещается ли сумка на багажную полку
27. В супермаркете продают слегка перезревшие бананы по сниженной стоимости. На пакете - рецепт бананового хлеба, для которого они идеально подойдут
Источник: — переведено специально для fishki.net
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PS Меня изрядно бесит сетевой магазин,который закупил добавочные корзинки чуть меньше по размеру,чем были. И сейчас иногда приходится изо всех сил трясти одну корзинку,что бы она отделилась от другой.
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В любой нормальной пиццерии так делают ставя средний держатель при доставке пиццы.