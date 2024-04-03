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30 необычных придумок и изобретений, созданных гениями

30 необычных придумок и изобретений, созданных гениями

Автор:
03 апреля 2024 16:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Разное   гениально   гении   идеи   изобретения   интересное   подборка   удобно   фото   
2912
31

Некоторые изобретения хоть и не двигают науку вперёд, но очень облегчают нашу жизнь, или вносят в неё разнообразие. От простых бытовых предметов до гениальных идей — в этой подборке собраны самые разные придумки от истинных гениев нашего времени! Взглянем на самые яркие примеры, которыми поделились пользователи сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   гениально   гении   идеи   изобретения   интересное   подборка   удобно   фото   
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25  комментариев
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19k
Алекс Час назад
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Влад 18 минут назад
Назначение этого девайса непонятно. Ну покажет он, что шум повышен,и что? Приедет полиция и будет выяснять ,кто шумел,а потом оштрафует?
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110
Влад 20 минут назад
А вот тут какой-то подвох.. Маркетологи давно знают,что голодный человек покупает больше..
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110
Влад 21 минуту назад
Кривая корзина - это здорово,однако нужен человек,который будет их правильно в стопочку складывать,потому что покупатели однозначно кидать как попало.
PS Меня изрядно бесит сетевой магазин,который закупил добавочные корзинки чуть меньше по размеру,чем были. И сейчас иногда приходится изо всех сил трясти одну корзинку,что бы она отделилась от другой.
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110
Влад Полчаса назад
Лавочка чисто декоративная. Сидеть на ней невозможно.Наверное,в рекламных целях поставили возле книжного магазина.
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18k
a_komolow Полчаса назад
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Это аккумуляторы! Батарейки не заряжаются
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7k
Lexx 48 минут назад
24. В сеточку? Это обычный бинт, даже не марля.
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5k
Йож 50 минут назад
30. В канадской пиццерии в коробку для пиццы кладут мини-держатели в форме стола и стульев, чтобы пицца не теряла форму
=====
В любой нормальной пиццерии так делают ставя средний держатель при доставке пиццы.
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8k
V2.Smirnov Час назад
Немного переспевшие? Да они уже гнилые!
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10k
sedoisever Час назад
Скамейка в виде книги, это красиво, но это кошмар для дворников.
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1k
Flint Час назад
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Норм такой анонимный обмен грибком)
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30k
Serg2001 Час назад
Желание максимизировать прибыль это очень мощный стимул для развития изобретательности и фантазии...
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19k
Алекс Час назад
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Это не пена. Это политура. Вакс.
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18k
MarkovAlexandr Час назад
28. Дизайнер этой продуктовой корзины - гений - а в чем гениальность? В том, что на кривое дно можно положить меньше прямых упаковок с товаром?
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303
DuckTales 2 часа назад
Стиралка для кроссовок это круто
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110
Влад DuckTales Полчаса назад
Что крутого? Я уже лет 20 кроссовки в машинке стираю.В самой обычной. Кстати,получается намного дешевле 10-ти баксов..
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303
DuckTales Влад 20 минут назад
Ну специализированная вещь
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303
DuckTales Олег 19 минут назад
Как идея
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1659 постов (1601 в горячем)

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