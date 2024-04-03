30 необычных придумок и изобретений, созданных гениями

Некоторые изобретения хоть и не двигают науку вперёд, но очень облегчают нашу жизнь, или вносят в неё разнообразие. От простых бытовых предметов до гениальных идей — в этой подборке собраны самые разные придумки от истинных гениев нашего времени! Взглянем на самые яркие примеры, которыми поделились пользователи сети.