Молитвы не помогли: уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 см

12 апреля на официальной странице Курганской епархии появилось сообщение от Митрополита Курганского и Белозерского Даниила, который заявил, что Господь являет милость страждущим. Так, прихожане из села Прорывное в Звериноголовском районе рассказали, что вода в их местах сильно разлилась, но храм не затопило. Правда, он стоит на возвышенности, но это детали. Также уменьшился уровень реки после молитв и облёта земель с иконами.

"Всё это показывает нам, что Господь нас слышит и ждёт от нас молитвы и добрых дел", - напутствовал Митрополит Даниил подписчиков паблика.