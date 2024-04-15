Молитвы не помогли: уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 см

Несколькими днями раньше Митрополит Курганский и Белозерский Даниил сообщил, что после облёта земель с иконой и неустанных молитв паводок стал более контролируемым. Видимо, погорячился.
12 апреля на официальной странице Курганской епархии появилось сообщение от Митрополита Курганского и Белозерского Даниила, который заявил, что Господь являет милость страждущим. Так, прихожане из села Прорывное в Звериноголовском районе рассказали, что вода в их местах сильно разлилась, но храм не затопило. Правда, он стоит на возвышенности, но это детали. Также уменьшился уровень реки после молитв и облёта земель с иконами.
"Всё это показывает нам, что Господь нас слышит и ждёт от нас молитвы и добрых дел", - напутствовал Митрополит Даниил подписчиков паблика.
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А сегодня власти Курганской области сообщили, что уровень реки Тобол поднялся у Кургана поднялся до 631 сантиметров (по данным на 15 апреля на 08:00). Сутки назад этот показатель был значительно ниже - 491 см.
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По последним данным подтоплены 800 домов и приусадебных участков. Губернатор Курганской области призвал жителей эвакуироваться с затопленных территорий, не дожидаясь, когда будет поздно.
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Нужно русла рек расчищать ниже по течению большой строительной техникой и специальными баржами, чтобы вода быстрее уходила!
Пускай перемаливают.
Наверное о новом Мерседесе думал в этот момент.
Матфей (17:20)
Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас;
У меня знакомая работала при церкви бухгалтером, два года выдержала, потом ушла. Такого порассказала, что не могу выкладывать., боюсь пришьют оскорбление чувств верующих.
В итоге сказала - в церкви Бога нет....
Но другим верить не мешаю, и агитировать никого в "атеистическую веру" не собираюсь...