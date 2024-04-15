FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1356 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Молитвы не помогли: уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 см

Молитвы не помогли: уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки поднялся на 140 см

Автор:
15 апреля 2024 08:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Молитвы   Тобол   затопило   курганская область   паводок   режим чс   река   эвакуация   
1685
2
3

Несколькими днями раньше Митрополит Курганский и Белозерский Даниил сообщил, что после облёта земель с иконой и неустанных молитв паводок стал более контролируемым. Видимо, погорячился.


12 апреля на официальной странице Курганской епархии появилось сообщение от Митрополита Курганского и Белозерского Даниила, который заявил, что Господь являет милость страждущим. Так, прихожане из села Прорывное в Звериноголовском районе рассказали, что вода в их местах сильно разлилась, но храм не затопило. Правда, он стоит на возвышенности, но это детали. Также уменьшился уровень реки после молитв и облёта земель с иконами.


"Всё это показывает нам, что Господь нас слышит и ждёт от нас молитвы и добрых дел", - напутствовал Митрополит Даниил подписчиков паблика.



А сегодня власти Курганской области сообщили, что уровень реки Тобол поднялся у Кургана поднялся до 631 сантиметров (по данным на 15 апреля на 08:00). Сутки назад этот показатель был значительно ниже - 491 см.


В области введён режим ЧС областного масштаба.


По последним данным подтоплены 800 домов и приусадебных участков. Губернатор Курганской области призвал жителей эвакуироваться с затопленных территорий, не дожидаясь, когда будет поздно.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Молитвы   Тобол   затопило   курганская область   паводок   режим чс   река   эвакуация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
PtDragon 2 часа назад
Поторопился, нужно было дождаться когда на убыль пойдёт само и тогда сказать что это они помогли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Evgeny K. 5 минут назад
На Бога надейся, а сам не плошай!
Нужно русла рек расчищать ниже по течению большой строительной техникой и специальными баржами, чтобы вода быстрее уходила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Бывалый Трус 21 минуту назад
Я не понял, а что больше как на Бога рассчитывать не на что? Что за танцы с бубнами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Igor Samchev 21 минуту назад
А тут тоже в виноватых назначут хохлов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−6
132
Олег Шинкевич 24 минуты назад
Не может быть! Вот Ангару освятили- полетела. Наверное молились плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer Полчаса назад
А не помолились бы - вообще бы смыло все вместе с Казахстаном. Так что отставить смехуечки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Онотолей 37 минут назад
Теперь воду можно осудить по статье оскорбление чувств верующих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Дмитрий Байков 40 минут назад
удивительное рядом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 44 минуты назад
Видать, свечки у их были не той системы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 45 минут назад
Пусть отвечают за свои услуги и дают чеки. Не помогло - возврат средств в полном объеме + моральная компенсация. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 47 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Сергей 50 минут назад
А мудрый народ давным давно сказал: на Бога надейся, а сам не плошай !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Шевченко 50 минут назад
Тип так и было задумано, никто так не порочит рпц как она сама себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
DuckTales 53 минуты назад
21 век ... молитвы не помогли ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Elman Gasimi Час назад
Сектанты облажались в очередной раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Час назад
Дааа слабые нынче шаманы пошли..Раньше дождь на всю пустыню могли вызвать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Час назад
Нет, товарищи... всё это совсем не "верная дорога".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
ПИВОнер Час назад
Не знаю, сколько Орску лет, ищите местную карту подтоплений и выбирайте из двух вариантов, которые я описал. Люди раньше не были идиотами и в том, что сейчас происходит виноваты именно 15-20 "летние" чинуши от власти..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Элек Мек Час назад
Пусть идут в монастырь,коли не справляются со своими обязанностями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Юрий 2 часа назад
Молитва не от сердца шла!
Наверное о новом Мерседесе думал в этот момент.


Матфей (17:20)
Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас;
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1999 постов (1988 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238238



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы
"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего...
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#история#СССР#Россия#полиция#дети#Китай#США
#фото#Прикол#факты#милота#смерть#забавно#люди#Юмор
#в мире#кот#война#Спасение#кошка#кино#нападение#подвиг
"Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна "Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники... "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот... "Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями "Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с... В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы

На что жалуетесь?

Вернуться