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"Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат

"Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат

Автор:
08 мая 2024 14:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: забавная ситуация   истории   не тот чат   ошиблась чатом   провал   смешно   сообщения   
3244
14

В современном мире почти всё общение происходит онлайн. Родительские чаты, коллеги с планёрками, диалоги с родственниками - в этой черед сообщений можно случайно ошибиться окном и выслать то, что не нужно тому, кому не нужно. В такие ситуации и попали герои нашей подборки.

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А у вас были подобные неловкости?

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Метки: забавная ситуация   истории   не тот чат   ошиблась чатом   провал   смешно   сообщения   
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7  комментариев
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7k
S__D Час назад
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12k
Летучий Мыш 2 минуты назад
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1k
MidMaster 40 минут назад
Как же бесят вот эти: "кринжовый", "от слова совсем". Когда кто-то такое пишет он уже попал в ситуацию, но из-за ограничений головного мозга сам не понимает этого
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11k
Zhora 44 минуты назад
А нафига вообще отправлять кому-то фотки в голом виде? Если это муж или парень - он и так уже всё видел. Да и вживую всяко лучше, чем на фото - так можно и пощупать, и не только.
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33k
Юрьевич 53 минуты назад
Да я сам был свидетелем сцены в институтском туалете. Два студента из нашей группы обсуждали препода по термеху с соответсвующими эпитетами. В конце разговора один из них сказал - И эта cyka мне зачёт не ставит. И тут из одной из кабинок выходит этот препод со словами - И не поставлю! Далее немая сцена...
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13k
Krapiv 54 минуты назад
а как же классика Башорга?
(к сожалению мат нельзя, игра слов не срабатывает)

- Это _ля Агапова!
- Здравствуй, _ля Агапова, xуле ты хотела?
- Ой, простите, Елена Вячеславовна, я вместо "Ю" нечаянно "Б" поставила... :-[
- Да ничего страшного, я в слове "что" тоже опечаталась...
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1k
Фидель Час назад
Девушка отправляет сообщение Психиатру,да с ней не то что в бар,с ней рядом с пьяной стоять опасно.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1669 постов (1621 в горячем)

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