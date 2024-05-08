"Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат

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В современном мире почти всё общение происходит онлайн. Родительские чаты, коллеги с планёрками, диалоги с родственниками - в этой черед сообщений можно случайно ошибиться окном и выслать то, что не нужно тому, кому не нужно. В такие ситуации и попали герои нашей подборки.
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А у вас были подобные неловкости?
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(к сожалению мат нельзя, игра слов не срабатывает)
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