"Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню

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Маркетинг - мощная штука. Можно создать инфоповод из любой ситуации. Цветочный магазин из Санкт-Петербурга придумал, как привлечь подписчиков и создать ажиотаж в комментариях.
1. Владельцы аккаунта спросили у девочек: какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню
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Автор Майкл Скотт