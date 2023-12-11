"Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём

Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки

Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому