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"Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню

"Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню

Автор:
11 декабря 2023 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   истории   ролик   смешно   фото   фраза   
1655
7

Маркетинг - мощная штука. Можно создать инфоповод из любой ситуации. Цветочный магазин из Санкт-Петербурга придумал, как привлечь подписчиков и создать ажиотаж в комментариях.

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Метки: Прикол   забавно   истории   ролик   смешно   фото   фраза   
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12  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Фразы и во время секса и во время украшения елки.

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1k
WithU 11 минут назад
Выглядят как живые, настоящие, а оказались из пластмассы .
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6k
Alex 18 минут назад
Говорят, если смочить как следует, дольше продержится.
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6k
Alex 18 минут назад
Хорошая имитация... Китай?
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6k
Alex 20 минут назад
Если целофан не снимать, дольше простоит?
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1k
Сергей 21 минуту назад
Слова моей подружки...
Автор Майкл Скотт
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6k
Alex 22 минуты назад
Должен быть такой синий цвет? Это не краситель?
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11k
Фомич Полчаса назад
Возьми в руку, сейчас фотку девчонкам скину...
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3k
дед Сергей 55 минут назад
когда цветы выбираешь тетки кричат - мужчина, понюхайте у меня, неделю стоять будет.
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295
iskra Час назад
Ну... Как-то на уровне "сосну покупателю"..
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3k
RaiJu 2 часа назад
Чо то вообще не въехал
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Спелая кукурузинка

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