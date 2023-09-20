Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы

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Продавцы сталкиваются с разными людьми во время работы. Попадаются не очень адекватные, потому нервы у них на пределе. Перед вами истории от первого лица.
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Метки: в магазине истории клиенты покупатели продавцы смешно
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"Жена возмущалась, что подписки деньги жрут." (с)
А когда СИМ-карта, стоящая в автоматических воротах, вдруг начинает сама себе оформлять подписки на всякую хню, это как?
Если у тебя основная масса клиентов это пенсионеры или неработающий контингент, то все нормально. А если рабочий класс и офисные работники, то надо что-то делать. И тут не в понтах дело - я в магазины с таким графиком просто не смогу попасть. Так что хозяину бизнеса надо это учитывать.
давать по какому-то вопросу рекомендации можно/стоит только если ты общепризнанный авторитет в этом вопросе или родственник/близкий человек мнение которого для меня что-то значит. Во всех остальных случаях: с какого хера ты мне даешь какие-то рекомендации? Почему я должен им следовать или хотя бы слушать? Ты незнакомый человек и твое мнение для меня пока ничего не значит