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Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы

Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы

Автор:
20 сентября 2023 14:31
Сообщество : Истории
Метки: в магазине   истории   клиенты   покупатели   продавцы   смешно   
4133
16

Продавцы сталкиваются с разными людьми во время работы. Попадаются не очень адекватные, потому нервы у них на пределе. Перед вами истории от первого лица.

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Метки: в магазине   истории   клиенты   покупатели   продавцы   смешно   
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16  комментариев
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91k
7guest Час назад
К п.15
"Жена возмущалась, что подписки деньги жрут." (с)
А когда СИМ-карта, стоящая в автоматических воротах, вдруг начинает сама себе оформлять подписки на всякую хню, это как?
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24k
SolomonA Полчаса назад
А п 14 - что не так? По закону гарантия должна быть? Должна. А то, что цена такая - это проблемы производителя (или продавца). Дешевый - не значит, что не должен работать...
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246
Fil 52 минуты назад
Горошек не нежный... Наверное нагрубил, нахамил...
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12k
Krapiv 58 минут назад
Странно - выбрали работу с людьми и они их бесят.
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14k
Antique computer Час назад
Буду краток - торгаши охренели.
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12k
Владимир Час назад
У меня график, с 10 до 18. Приходят, жалуются что, не успевают и типа мне надо работать, с 9 до 19..... Чтобы им было удобно до работы или после. На что я даю совет приходить на свою работу на час позже, или уходить на час раньше и тогда мне будет удобно. Еб@нашки....
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855
Сергей Час назад
Жаль конечно барыг, но с другой стороны смотреть тоже весело наблюдать
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16k
Majul 2 часа назад
Как же задрали этим "вообщем". Поголовно в школах не учились? Что за повальная тенденция писать с настолько глупыми ошибками...
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192
Катюшка Majul Полчаса назад
Полностью с Вами согласна
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
насчет рекомендаций не согласен.
давать по какому-то вопросу рекомендации можно/стоит только если ты общепризнанный авторитет в этом вопросе или родственник/близкий человек мнение которого для меня что-то значит. Во всех остальных случаях: с какого хера ты мне даешь какие-то рекомендации? Почему я должен им следовать или хотя бы слушать? Ты незнакомый человек и твое мнение для меня пока ничего не значит
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82
ruslan d Ego sum qui sum Час назад
Вот как раз рекомендации родственников лучше не слушать , а идти сразу к специалистам
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