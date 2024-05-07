В Токио поймали главаря группировки якудза, который пытался украсть карточки с покемонами

В Японии задержали главаря преступной группировки якудза. Об этом сообщает Japan Today. Преступник был задержан при очень необычных (и глупых) обстоятельствах. Мужчина пытался украсть карточки с покемонами.

39-летний Кейт Сайто - главарь второго по величине синдиката организованной преступности в Японии. Однако, у него есть слабость. Мужчина любит карточки с покемонами. В 2022 году он вломился в бизнес-зал со своими подельниками и похитил 25 коллекционных карточек на сумму 252 000 иен (около 1625 долларов).