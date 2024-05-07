В Токио поймали главаря группировки якудза, который пытался украсть карточки с покемонами

Самое глупое задержание Японии.
В Японии задержали главаря преступной группировки якудза. Об этом сообщает Japan Today. Преступник был задержан при очень необычных (и глупых) обстоятельствах. Мужчина пытался украсть карточки с покемонами.
39-летний Кейт Сайто - главарь второго по величине синдиката организованной преступности в Японии. Однако, у него есть слабость. Мужчина любит карточки с покемонами. В 2022 году он вломился в бизнес-зал со своими подельниками и похитил 25 коллекционных карточек на сумму 252 000 иен (около 1625 долларов).
На задержание виновных понадобилось более полутора лет, но это удалось полицейским. Полиция заявила, что Сайто — один из главарей банды, которая является второй по численности преступной группировкой в Японии.
Источник:
- В Подмосковье беспризорный енот ограбил дом
- Есть пострадавшие: из-за снега в 2 сантиметра в Токио объявили тревогу
- В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку
- Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы
- Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица