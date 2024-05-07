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В Токио поймали главаря группировки якудза, который пытался украсть карточки с покемонами

В Токио поймали главаря группировки якудза, который пытался украсть карточки с покемонами

Автор:
07 мая 2024 18:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вор   интересное   карточки   покемоны   токио   фото   якудза   
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Самое глупое задержание Японии.

В Японии задержали главаря преступной группировки якудза. Об этом сообщает Japan Today. Преступник был задержан при очень необычных (и глупых) обстоятельствах. Мужчина пытался украсть карточки с покемонами.


39-летний Кейт Сайто - главарь второго по величине синдиката организованной преступности в Японии. Однако, у него есть слабость. Мужчина любит карточки с покемонами. В 2022 году он вломился в бизнес-зал со своими подельниками и похитил 25 коллекционных карточек на сумму 252 000 иен (около 1625 долларов).

На задержание виновных понадобилось более полутора лет, но это удалось полицейским. Полиция заявила, что Сайто — один из главарей банды, которая является второй по численности преступной группировкой в Японии.

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Метки: вор   интересное   карточки   покемоны   токио   фото   якудза   
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risti Час назад
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