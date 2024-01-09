В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку

В Новосибирске поймали в супермаркете вора, который много раз пытался вынести из магазина одну мандаринку, не заплатив за неё. За день мужчина несколько раз посещал супермаркет и пытался вытащить мандаринку. Каждый раз воришку останавливали продавцы или другие работники магазина. На пятый раз мужчине удалось выйти за пределы касс. Охранники "Гвардии" скрутили воришку и отвели в подсобку, сообщает РИА Новости.