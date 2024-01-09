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В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку

В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку

Автор:
09 января 2024 17:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   вор   интересное   кража   мандарин   фото   фрукт   
1273
2

Упрямый воришка не успел съесть мандаринку и сбежать тоже не получилось.

В Новосибирске поймали в супермаркете вора, который много раз пытался вынести из магазина одну мандаринку, не заплатив за неё. За день мужчина несколько раз посещал супермаркет и пытался вытащить мандаринку. Каждый раз воришку останавливали продавцы или другие работники магазина. На пятый раз мужчине удалось выйти за пределы касс. Охранники "Гвардии" скрутили воришку и отвели в подсобку, сообщает РИА Новости.

С нарушителем провели профилактическую беседу, после чего его отпустили. Также мандаринку вернули обратно на прилавок. Однако пользователи сети не увидели в поступке новосибирца ничего криминального.

Ну господи! Ну подарите вы ему эту мандаринку!

Может быть он болен? Зачем его было хватать? Шёл бы со своей мандаринкой!

Что-то жалко стало его...


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Метки: Россия   вор   интересное   кража   мандарин   фото   фрукт   
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4  комментария
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16k
Kucher 2 часа назад
Почему-то вспоминается анекдот про прапорщика, который в тележке через КПП пытался кучу мусора вывезти.
Может там дело совсем не в мандаринке? Просто все смотрели совсем не туда, куда стоило бы посмотреть?
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9k
Миха 38 минут назад
Новость по размаху и накалу страстей практически не уступает этой, широкоизвестной, нашумевшей и уже взорвавшей интернет - про упавшую сосиску

))

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749
александр ломовицкий 2 часа назад
-- Жарко сегодня, -- обратился Коровьев к молоденькой, краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это. -- Почем мандарины? -- осведомился тогда у нее Коровьев.

-- Тридцать копеек кило, -- ответила продавщица.

-- Все кусается, -- вздохнув, заметил Коровьев, -- эх, эх... -- Он немного еще подумал и пригласил своего спутника: -- Кушай, Бегемот.

Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкурой сожравши его, принялся за второй.

Продавщицу обуял смертельный ужас.

-- Вы с ума сошли! -- вскричала она, теряя свой румянец, -- чек подавайте! Чек! -- и она уронила конфетные щипцы.

-- Душенька, милочка, красавица, -- засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, -- не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар.

Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.
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2k
КолдурасЪ 2 часа назад
Надо было воровским карманом воспользоваться!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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