В Новосибирске мужчина пытался пять раз украсть одну и ту же мандаринку

Упрямый воришка не успел съесть мандаринку и сбежать тоже не получилось.
В Новосибирске поймали в супермаркете вора, который много раз пытался вынести из магазина одну мандаринку, не заплатив за неё. За день мужчина несколько раз посещал супермаркет и пытался вытащить мандаринку. Каждый раз воришку останавливали продавцы или другие работники магазина. На пятый раз мужчине удалось выйти за пределы касс. Охранники "Гвардии" скрутили воришку и отвели в подсобку, сообщает РИА Новости.
С нарушителем провели профилактическую беседу, после чего его отпустили. Также мандаринку вернули обратно на прилавок. Однако пользователи сети не увидели в поступке новосибирца ничего криминального.
Ну господи! Ну подарите вы ему эту мандаринку!
Может быть он болен? Зачем его было хватать? Шёл бы со своей мандаринкой!
Что-то жалко стало его...
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Может там дело совсем не в мандаринке? Просто все смотрели совсем не туда, куда стоило бы посмотреть?
))
-- Тридцать копеек кило, -- ответила продавщица.
-- Все кусается, -- вздохнув, заметил Коровьев, -- эх, эх... -- Он немного еще подумал и пригласил своего спутника: -- Кушай, Бегемот.
Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкурой сожравши его, принялся за второй.
Продавщицу обуял смертельный ужас.
-- Вы с ума сошли! -- вскричала она, теряя свой румянец, -- чек подавайте! Чек! -- и она уронила конфетные щипцы.
-- Душенька, милочка, красавица, -- засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, -- не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар.
Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.