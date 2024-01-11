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Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы

Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы

Автор:
11 января 2024 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: вор   икона   интересное   кража   уголовное дело   фото   храм   
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Мужчина стащил икону прямо их храма.

Мужчина пришёл в храм на улице Софьи Ковалевской и провёл там почти три часа. Он гулял по залам и покинул храм с чёрным пакетом в руке. Как выяснилось позже, именно там лежала икона Божией Матери «Всецарица».

Икона была обрамлена серебром. Вместе с иконой мужчина прихватил украшения, которые висели на рамке. Интересно, что украшения мужчина забрал себе, а вот икону выбросил в снег. При этом на вопрос, с какой целью он совершил кражу, мужчина ответил: "Продать".

Икона Божией Матери "Всецарица" считается чудотворной. Святыня была подарена храму прихожанами 15 лет назад вместе с серебряными и золотыми украшениями, уточняет ТАСС.

Источник:

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Метки: вор   икона   интересное   кража   уголовное дело   фото   храм   
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MUZSER 2 часа назад
Быстро поймали.Молодцы!
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Тупо. Явно новодел. Таких "икон" на зоне мешок нарисуют. Ещё и с подписью Андрея Рублёва. А эта поделка тянет на боярышник максимум.
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