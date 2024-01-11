Выбросил в снег: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы

Мужчина стащил икону прямо их храма.
Мужчина пришёл в храм на улице Софьи Ковалевской и провёл там почти три часа. Он гулял по залам и покинул храм с чёрным пакетом в руке. Как выяснилось позже, именно там лежала икона Божией Матери «Всецарица».
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Икона была обрамлена серебром. Вместе с иконой мужчина прихватил украшения, которые висели на рамке. Интересно, что украшения мужчина забрал себе, а вот икону выбросил в снег. При этом на вопрос, с какой целью он совершил кражу, мужчина ответил: "Продать".
Икона Божией Матери "Всецарица" считается чудотворной. Святыня была подарена храму прихожанами 15 лет назад вместе с серебряными и золотыми украшениями, уточняет ТАСС.
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