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В США огласили приговор мужчине, который похоронил жену заживо

В США огласили приговор мужчине, который похоронил жену заживо

Автор:
06 мая 2024 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   жизнь в сша   закопали заживо   преступление   преступление и наказание   судебное дело   
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В 2022 году в штате Вашингтон произошел дикий случай — мужчина избил и порезал свою жену, а затем, живую и умолявшую о пощаде, связал скотчем, увез в лес и закопал. Женщина пролежала в могиле 12 часов. К счастью, она была неглубокой и жертва сумела выбраться.

54-летний Чхэ Кён Ан утверждает, что находился под воздействием большой дозы препарата, выписанного ему для лечения посттравматического расстройства. Он заявляет, что всему виной его психическое заболевание и то, что врачи неправильно его лечили — «залечивали и при этом недолечивали».


54-летний Чхэ Кён Ан жестоко избил, нанес резаные раны, а затем связал скотчем свою жену Ён Ан — несмотря на ее мольбы о пощаде. Ён Ан успела позвонить в службу спасения через свои часы Apple Watch, прежде чем он увез ее в лес, положил в неглубокую могилу и засыпал грязью.


Ён Ан рассказала, что умоляла Чхэ остановиться и подумать об их детях. По ее словам, она пролежала в яме 12 часов, прежде чем смогла собраться с силами и выкопать себя. «Мне ничего не нужно. Сегодня я убью тебя», — вспоминает она его слова.

Женщина говорит, что она и ее дети до сих пор живут в страхе.


«С того момента моя жизнь и жизнь моих детей разбита, — сказала она. — Мне придется жить с эмоциональной травмой и проблемами со здоровьем до конца своих дней».


Сторона обвинения попросили судью назначить Чхэ Кён Ану наказание по более высокой шкале, на что согласилась защита после заключения сделки о признании вины. В начале марта он признал себя виновным в покушении на убийство второй степени.


Адвокат Чхэ также выступил в зале суда во время слушаний, подробно рассказав о том, что его клиент страдает психическими заболеваниями и посттравматическим стрессовым расстройством, которые, по его словам, способствовали действиям его клиента в день нападения.

По словам адвоката, на момент нападения Чхэ был бездомным, изолированным от друзей и семьи, «перегруженным лекарствами и недолеченным» от посттравматического стрессового расстройства, и сейчас каждый день он живет с «сожалением и раскаянием».


Выступая в зале суда, Чаэ сказал: «Я бы хотел вернуться назад и никогда не заходить в тот день в дом, а просто уйти».


Судья округа Терстон назначил Чэ Кён Ану почти максимальное наказание и запретил ему контактировать с Ён Ан. Приговор за это преступление — 13 лет заключения.

«Преступление, в котором вы признали себя виновным, было ужасным, — сказал судья. — Вы не дали позвать на помощь, напали на человека, удерживали его и похоронили заживо. Признав свою вину, вы признали свою ответственность за это».


Судья сказал жертве, что надеется, что приговор позволит ей двигаться дальше.


«Я уверен, что нет слов, чтобы описать физические страдания, страх и муки, которые вы испытывали в течение двенадцати часов, думая, что можете потерять свою жизнь и никогда больше не увидеть своих детей, — сказал судья. — Вы сильная и храбрая. Я надеюсь, что сегодняшнее слушание станет завершением этой главы и позволит вам сосредоточиться на эмоциональном и психическом исцелении».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   жизнь в сша   закопали заживо   преступление   преступление и наказание   судебное дело   
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7  комментариев
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7k
hhwost 2 часа назад
и муж плохой, и убийца хреновый, и землекоп так себе.
не повезло с ним тётке. ну, в начале. в конце повезло, но счастье тоже сомнительное.
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1k
Михаил 49 минут назад
С чего началось то? И "закопал"? Отвёз в лес и присыпал скорее. Только из за чего он так поступил ничего не написано.
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60k
alertol Час назад
Похоже на фейк... 12 часов без кислорода? (или "закопал" слово преувеличенное)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1828 постов (1744 в горячем)

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