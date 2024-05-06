В США огласили приговор мужчине, который похоронил жену заживо

54-летний Чхэ Кён Ан утверждает, что находился под воздействием большой дозы препарата, выписанного ему для лечения посттравматического расстройства. Он заявляет, что всему виной его психическое заболевание и то, что врачи неправильно его лечили — «залечивали и при этом недолечивали».

54-летний Чхэ Кён Ан жестоко избил, нанес резаные раны, а затем связал скотчем свою жену Ён Ан — несмотря на ее мольбы о пощаде. Ён Ан успела позвонить в службу спасения через свои часы Apple Watch, прежде чем он увез ее в лес, положил в неглубокую могилу и засыпал грязью.

Ён Ан рассказала, что умоляла Чхэ остановиться и подумать об их детях. По ее словам, она пролежала в яме 12 часов, прежде чем смогла собраться с силами и выкопать себя. «Мне ничего не нужно. Сегодня я убью тебя», — вспоминает она его слова.