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Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже

Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже

Автор:
27 ноября 2023 14:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   жизнь в сша   непристойное поведение   общественное место   поведение в общественном месте   преступление   преступление и наказание   
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34-летняя американка расслаблялась на пляже Тайби-Айленда (штат Джорджия) с вибратором, и кто-то из отдыхающих вызывал полицию. На записи с нагрудного видеорегистратора полицейского женщина сначала всё отрицает, а затем признаётся в содеянном и начинает плакать и умолять не арестовывать её.

На обнародованной на днях видеозаписи запечатлен инцидент, произошедший 1 июля 2021 года. Кристина Ревелс-Глик, которой на тот момент было 34 года, попала в поле зрения полицейских после того, как им поступил звонок с сообщением о том, что она занимается самоудовлетворением на общественном пляже.



Поначалу женщина отрицала факт мастурбации и утверждала, что просто лежала на своем полотенце.


— Что я сделала? Что я сделала?

— Очевидно, вы занимались мастурбацией на пляже.

— Кто это видел?

— Несколько человек.

— Это один из моих приятелей?

— Это не один из ваших приятелей. Это семья.

— Послушайте... Давайте я покажу вам, что я сделала...


После того, как полицейские попросили предъявить содержимое ее сумки, она призналась, что использовала вибратор, чтобы «снять стресс». И добавила, что на всё про всё у неё ушло всего 20 секунд.


— Покажите вашу сумку.

— Это очень оскорбительно... Хорошо. Это мой вибратор, я сидела на пляже и... Ладно, мне выпишут штраф?

— Так у вас был вибратор?


В сумке полицейские нашли маленький вибратор, который называют «пулей».


— Послушайте, я сидела на воде вот так... (пытается показать, как все происходило) ...я просто засунула его туда. Я была прикрыта, и у меня просто случился оргазм. Мне очень жаль. Я просто была в стрессе.

— Я вас понял.

— Мне очень жаль. Я была в воде. Меня ведь никто не видел.

— Если бы никто вас не видел, то никто не стал бы звонить, так?

— Пожалуйста, не делайте этого со мной. Вы серьёзно?

— Это видела семья рядом с вами, у них дети...

— Что? Рядом со мной никого не было.


На женщину надели наручники и увели с пляжа, несмотря на ее рыдания и просьбы не делать этого.




По словам полицейских, Ревелс-Глик извинилась при задержании за непристойное поведение и нарушение общественного порядка и сказала, что не думала, что ее кто-то видел. Вскоре после ареста её отпустили до суда.


В штате Джорджия за непристойное поведение можно получить до 12 месяцев тюрьмы. Серьезный срок за 20 секунд удовольствия!



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   жизнь в сша   непристойное поведение   общественное место   поведение в общественном месте   преступление   преступление и наказание   
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8  комментариев
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62k
pynh 45 минут назад
Видео есть? Друг спрашивает.
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5k
вася васильев 20 минут назад
А дрочил бы какой-нибудь гомосек - так ему бы ещё и премию выписали)))
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37k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Кто-то оказался быстрее пули и всё узрел... )))
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300
iskra Полчаса назад
Я ни одного человека не увидел даже на горизонте. Наверное,кто-то в бинокль за дамой приглядывал..
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300
iskra Едондер пуп 19 минут назад
Детьми часто прикрываются, что у нас, что за границей. Что бы больше денег стрясти,или активизировать службы в своих интересах. - "Там был ребенок!Ребенок испугался.!У ребенка начались головные боли и панические атаки!",ну т.п. И пофиг, что ребенок вообще не понял,что это было.
PS Я помню в 90-х резиновые члены на витринах главного универмага города стояли..
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36k
Андрей Иванов 38 минут назад
Правильно. Вокруг куча мужиков неудовлетворённых, а она хернёй мается
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