Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже

34-летняя американка расслаблялась на пляже Тайби-Айленда (штат Джорджия) с вибратором, и кто-то из отдыхающих вызывал полицию. На записи с нагрудного видеорегистратора полицейского женщина сначала всё отрицает, а затем признаётся в содеянном и начинает плакать и умолять не арестовывать её.
На обнародованной на днях видеозаписи запечатлен инцидент, произошедший 1 июля 2021 года. Кристина Ревелс-Глик, которой на тот момент было 34 года, попала в поле зрения полицейских после того, как им поступил звонок с сообщением о том, что она занимается самоудовлетворением на общественном пляже.
С момента появления в Сети эти кадры набрали более 2,5 млн просмотров в социальных сетях
Поначалу женщина отрицала факт мастурбации и утверждала, что просто лежала на своем полотенце.
— Что я сделала? Что я сделала?
— Очевидно, вы занимались мастурбацией на пляже.
— Кто это видел?
— Несколько человек.
— Это один из моих приятелей?
— Это не один из ваших приятелей. Это семья.
— Послушайте... Давайте я покажу вам, что я сделала...
После того, как полицейские попросили предъявить содержимое ее сумки, она призналась, что использовала вибратор, чтобы «снять стресс». И добавила, что на всё про всё у неё ушло всего 20 секунд.
— Покажите вашу сумку.
— Это очень оскорбительно... Хорошо. Это мой вибратор, я сидела на пляже и... Ладно, мне выпишут штраф?
— Так у вас был вибратор?
В сумке полицейские нашли маленький вибратор, который называют «пулей».
— Послушайте, я сидела на воде вот так... (пытается показать, как все происходило) ...я просто засунула его туда. Я была прикрыта, и у меня просто случился оргазм. Мне очень жаль. Я просто была в стрессе.
— Я вас понял.
— Мне очень жаль. Я была в воде. Меня ведь никто не видел.
— Если бы никто вас не видел, то никто не стал бы звонить, так?
— Пожалуйста, не делайте этого со мной. Вы серьёзно?
— Это видела семья рядом с вами, у них дети...
— Что? Рядом со мной никого не было.
На женщину надели наручники и увели с пляжа, несмотря на ее рыдания и просьбы не делать этого.
По словам полицейских, Ревелс-Глик извинилась при задержании за непристойное поведение и нарушение общественного порядка и сказала, что не думала, что ее кто-то видел. Вскоре после ареста её отпустили до суда.
В штате Джорджия за непристойное поведение можно получить до 12 месяцев тюрьмы. Серьезный срок за 20 секунд удовольствия!
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Пикник плюшевых мишек: медведи пришли в гости на барбекю
- Продавщица фастфуда выстрелила в клиента, который пожаловался на неполный заказ
- Американская официантка выразила возмущение тем, что европейцы не дают чаевых
- Волгоградец отдал почти 100 тысяч рублей за неосуществленные интим-услуги
- В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице
PS Я помню в 90-х резиновые члены на витринах главного универмага города стояли..
Сотрудник жалуется, что не может работать из-за эротического вида из окна его кабинета.
Приходит комиссия проверить.
Смотрит в окно и ничего не видит эротического.
Сотрудник говорит, - а вы на шкаф залезьте и всё увидите.