Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже

В сумке полицейские нашли маленький вибратор, который называют «пулей».

— Послушайте, я сидела на воде вот так... (пытается показать, как все происходило) ...я просто засунула его туда. Я была прикрыта, и у меня просто случился оргазм. Мне очень жаль. Я просто была в стрессе.

— Я вас понял.

— Мне очень жаль. Я была в воде. Меня ведь никто не видел.

— Если бы никто вас не видел, то никто не стал бы звонить, так?

— Пожалуйста, не делайте этого со мной. Вы серьёзно?

— Это видела семья рядом с вами, у них дети...

— Что? Рядом со мной никого не было.