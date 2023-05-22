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В США поймали мнимую беременную, которая прятала в накладном животе наркотики

В США поймали мнимую беременную, которая прятала в накладном животе наркотики

Автор:
22 мая 2023 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   жизнь в сша   мнимая беременность   накладной живот   оборот наркотиков   преступление и наказание   преступники   
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Полицейские в Южной Каролине (США) арестовали женщину, которая выдавала себя за беременную, а фактически использовала накладной живот как тайник для перевозки полутора килограммов кокаина.


Согласно полицейскому отчёту, 12 апреля представители офиса шерифа округа Андерсон остановили Энтони Миллера и Семеку Митчем (оба жители города Шарлотт, Северная Каролина) на автомагистрали во время упреждающего патрулирования. Причиной было неадекватное вождение: автомобиль пересёк несколько полос и чуть не врезался в грузовик с полуприцепом.

Пара вела себя нервно. Мужчина и женщина по собственной инициативе сообщили о том, что дама беременна, однако вызвали подозрения патрульных, поскольку дали противоречивую информацию о предполагаемой дате родов. Также они не смогли чётко ответить о том, куда направляются.


Их попросили выйти из автомобиля. Показания становились всё путаннее, а подозрения патрульных офицеров всё росли. Женщина не выдержала и попыталась рвануть от полицейских и убежать, но тут у неё случились преждевременные «роды» — живот отклеился и на землю выпало примерно 1,5 кг кокаина. Также в машине после досмотра была найдена марихуана.

И Митчем, и Миллер были арестованы. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.


«Не каждый день мы видим что-то подобное», — говорят представители полиции.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   жизнь в сша   мнимая беременность   накладной живот   оборот наркотиков   преступление и наказание   преступники   
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9  комментариев
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O 12 минут назад
А я прочитала - обвинения в незаконном оборте
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13k
Djeff 6 минут назад
Там вообще белые фигуранты криминальной хроники остались ещё? Ну, кроме бидона, конечно.
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1k
Бывалый 8 минут назад
Это же надо, никогда такого не было с милыми, добропорядочными, законопослушными нигер...ой, афроамериканцами.
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8k
Aaron Bezzazrenia 20 минут назад
Побивать не стали? И даже не арестовали, наверно... А то у них там BLM
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26k
Егор 22 минуты назад
Спалились на неадекватном вождении. Опытные курьеры.
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19k
Александр 37 минут назад
Она себя идентифицирует как беременную, это ущемление её прав, то что ребёнок в виде наркоты, это не их дело. Всем ментам молиться, каяться и кланяться в ноги.
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10k
Григорий Бабкин 38 минут назад
"Осторожно, обезьянки"... Кстати, а кто из них баба?
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12k
Shtoppi 43 минуты назад
лица ущемленных, на фото, чьи жизни без сомнения важны, явно не обезображены интеллектом.
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62k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
я правильно понял что "живот" у беременной негритянки цвета нормального человека ?
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