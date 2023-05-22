В США поймали мнимую беременную, которая прятала в накладном животе наркотики

Пара вела себя нервно. Мужчина и женщина по собственной инициативе сообщили о том, что дама беременна, однако вызвали подозрения патрульных, поскольку дали противоречивую информацию о предполагаемой дате родов. Также они не смогли чётко ответить о том, куда направляются.

Их попросили выйти из автомобиля. Показания становились всё путаннее, а подозрения патрульных офицеров всё росли. Женщина не выдержала и попыталась рвануть от полицейских и убежать, но тут у неё случились преждевременные «роды» — живот отклеился и на землю выпало примерно 1,5 кг кокаина. Также в машине после досмотра была найдена марихуана.