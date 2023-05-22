В США поймали мнимую беременную, которая прятала в накладном животе наркотики

Полицейские в Южной Каролине (США) арестовали женщину, которая выдавала себя за беременную, а фактически использовала накладной живот как тайник для перевозки полутора килограммов кокаина.
Согласно полицейскому отчёту, 12 апреля представители офиса шерифа округа Андерсон остановили Энтони Миллера и Семеку Митчем (оба жители города Шарлотт, Северная Каролина) на автомагистрали во время упреждающего патрулирования. Причиной было неадекватное вождение: автомобиль пересёк несколько полос и чуть не врезался в грузовик с полуприцепом.
Пара вела себя нервно. Мужчина и женщина по собственной инициативе сообщили о том, что дама беременна, однако вызвали подозрения патрульных, поскольку дали противоречивую информацию о предполагаемой дате родов. Также они не смогли чётко ответить о том, куда направляются.
Их попросили выйти из автомобиля. Показания становились всё путаннее, а подозрения патрульных офицеров всё росли. Женщина не выдержала и попыталась рвануть от полицейских и убежать, но тут у неё случились преждевременные «роды» — живот отклеился и на землю выпало примерно 1,5 кг кокаина. Также в машине после досмотра была найдена марихуана.
И Митчем, и Миллер были арестованы. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.
«Не каждый день мы видим что-то подобное», — говорят представители полиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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