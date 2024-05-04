15 лучших фильмов с любовными треугольниками

Попасть в любовный треугольник – не самая приятная штука. А вот наблюдать за сложными отношениями троих влюблённых со стороны, например, в киноленте, весьма интересно.
В основу фильма «Дневник памяти» лёг одноимённый роман Николаса Спаркса, основанный на реальных событиях. На написание книги автора вдохновила история бабушки и дедушки его жены. Чувственная концовка фильма с Рэйчел Макадамс и Райаном Гослингом буквально разбила сердца миллионов зрителей. А вот британский Netflix её почему-то вырезал. Зрители сервиса, заметив отсутствие разбивающей сердца сцены, взбунтовались, после чего платформе пришлось залить в каталог правильную версию ленты.
«Дневник Бриджит Джонс» – ещё одна весьма успешная экранизация романа. Книгу написала Хелен Филдинг. Главной героине ленты предстоит сделать выбор между скромным соседом Марком Дарси и распутным начальником Дэниелом Кливером.
Несмотря на то, что «Дом летающих кинжалов» относится к жанру уся (китайское фэнтези с упором на боевые искусства), главной темой ленты является запретная любовь и её губительные последствия.
Школьный спортсмен, отличница и местная красавица – типичный троп в произведениях с любовным треугольником. Тем не менее, комедийно-драматический фильм скорее посвящён теме взросления юных персонажей и их внутренним переживаниям.
Любовный треугольник Китнисс, Пита и Гейла составил серьёзную конкуренцию треугольнику из «Сумерек». Независимо от того, кого из парней рядом с Китнисс видел зритель, наблюдать за развитием этих запутанных отношений было невероятно интересно и волнительно.
Фильм Альфонсо Куарона не только о любви, но и о безрассудности, свойственной юности, о дружбе и даже смерти. Это не обычный роуд-муви, который позволит расслабиться и забыться после трудовой недели, а история, которая заставит зрителя возвращаться к ней в своих мыслях снова и снова.
Главная героиня фильма Эйлиш не только мечется между двумя мужчинами, ей также предстоит выбрать между маленькой, исполненной ностальгии родиной и большим, полным перспектив городом.
Романтика в супергеройских фильмах – скорее редкость. Но не в случае с «Тёмным рыцарем». Чувства Брюса Уэйна к Рейчел омрачает наличие третьего игрока – окружного прокурора. Именно на его плечи Брюс пытается переложить борьбу с преступностью, но Джокер ломает планы главного героя.
Мрачная комедия Йоргоса Лантимоса обладает сложной структурой и двойным дном. Сценарий фильма пылился на полке с 1998 года. Киноиндустрия попросту была не готова к экранизации подобного сюжета. Но Лантимос взялся за эту противоречивую работу, практически не раздумывая. Сценарий, правда, слегка изменили, убрав из него лишние, по мнению режиссёра, исторические подробности.
Стареющий плейбой Гарри Сэнбор, питающий нежные чувства к молодой любовнице, влюбляется в её мать Эрику. Неожиданно у Гарри появляется молодой и перспективный соперник, который готов составить главному герою серьёзную конкуренцию.
Эта нежная и драматичная история стала близка зрителю благодаря своей простоте и искренности. Здесь нет бушующих страстей, скандалов, интриг и расследований. Но наблюдать за развитием событий в ленте всё же безумно интересно.
На первый взгляд в основе картины типичный любовный сюжет. Есть главный герой, его невеста и любовь его юности, чувства к которой неожиданно разгораются с новой силой спустя много лет. Но, во время просмотра фильма, зрители обнаруживают истинный любовный треугольник, одной из граней которого является баскетбол.
Один из хитов минувшего года «Прошлые жизни» не зря получил две номинации на «Оскар» и всеобщую любовь зрителей. Лента затрагивает тему первой любви и заставляет задуматься над тем, как бы переигралась жизнь человека, если бы юношеские чувства получили продолжение.
Главная героиня фильма – студентка, живущая в постоянном внутреннем конфликте. Лента состоит из 12 глав, где встречается и тема любовного треугольника.
Не любовный треугольник, а целый любовный квадрат – так можно описать кинокартину «Близость». Этот фильм погружает зрителя в пучину страстей, бушующих между главными героями, и делает это весьма умело.
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