15 лучших фильмов с любовными треугольниками

Фильм Альфонсо Куарона не только о любви, но и о безрассудности, свойственной юности, о дружбе и даже смерти. Это не обычный роуд-муви, который позволит расслабиться и забыться после трудовой недели, а история, которая заставит зрителя возвращаться к ней в своих мыслях снова и снова.