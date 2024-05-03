Собаку укрыли в доме: в Златоусте мать четверых детей спряталась от приставов в собачьей будке

Сожитель должницы стоял до последнего.
В Челябинской области судебные приставы доставали должницу из собачьей будке. Об этом сообщили в пресс-службе главка ФФССП по Челябинской области. Приставы пояснили, что мать обязана выплачивать алименты своим младшим детям (2011 и 2013 г.р.), которые сейчас находятся под опекой её старшей дочери. Правда, делать она этого не собирается. Все счета её арестованы, имущества нет, поэтому принудительное взыскание результатов не дало. Тогда приставы решили явиться к ней домой. На женщину составили протокол, правда в отдел на рассмотрение она не явилась. Из-за этого приставы решили навестить её ещё раз, но нашли должницу в неожиданном месте.
Сообщается, что калитку открыл сожитель женщины. Он уверено заявил, что хозяйки дома нет и когда она будет - неизвестно. Приставы решили осмотреть дом и нашли должницу в собачьей будке. Её законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", рассказали в ведомстве. Женщину из будки вытащили и доставили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. В это же время приставам поступил документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины, уточняет РИА Новости.
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Надо было её сразу в будке искать.
Там это с.уке самое место