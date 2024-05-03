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Собаку укрыли в доме: в Златоусте мать четверых детей спряталась от приставов в собачьей будке

Собаку укрыли в доме: в Златоусте мать четверых детей спряталась от приставов в собачьей будке

Автор:
03 мая 2024 19:30
Сообщество : Жить в России
Метки: алименты   будка   долги   должницы   интересное   спряталась в будке   фото   
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Сожитель должницы стоял до последнего.

В Челябинской области судебные приставы доставали должницу из собачьей будке. Об этом сообщили в пресс-службе главка ФФССП по Челябинской области. Приставы пояснили, что мать обязана выплачивать алименты своим младшим детям (2011 и 2013 г.р.), которые сейчас находятся под опекой её старшей дочери. Правда, делать она этого не собирается. Все счета её арестованы, имущества нет, поэтому принудительное взыскание результатов не дало. Тогда приставы решили явиться к ней домой. На женщину составили протокол, правда в отдел на рассмотрение она не явилась. Из-за этого приставы решили навестить её ещё раз, но нашли должницу в неожиданном месте.

Сообщается, что калитку открыл сожитель женщины. Он уверено заявил, что хозяйки дома нет и когда она будет - неизвестно. Приставы решили осмотреть дом и нашли должницу в собачьей будке. Её законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", рассказали в ведомстве. Женщину из будки вытащили и доставили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. В это же время приставам поступил документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины, уточняет РИА Новости.

Источник:

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Метки: алименты   будка   долги   должницы   интересное   спряталась в будке   фото   
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4  комментария
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Т.е. родных детей отдала сестре, о них не заботится и живёт с каким то пихарем?
Надо было её сразу в будке искать.
Там это с.уке самое место
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7k
Евгений Д 43 минуты назад
Единственный способ взыскать деньги- на химию ее с конфискацией зарплаты для детей
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4989 постов (4774 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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