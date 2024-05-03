Собаку укрыли в доме: в Златоусте мать четверых детей спряталась от приставов в собачьей будке

В Челябинской области судебные приставы доставали должницу из собачьей будке. Об этом сообщили в пресс-службе главка ФФССП по Челябинской области. Приставы пояснили, что мать обязана выплачивать алименты своим младшим детям (2011 и 2013 г.р.), которые сейчас находятся под опекой её старшей дочери. Правда, делать она этого не собирается. Все счета её арестованы, имущества нет, поэтому принудительное взыскание результатов не дало. Тогда приставы решили явиться к ней домой. На женщину составили протокол, правда в отдел на рассмотрение она не явилась. Из-за этого приставы решили навестить её ещё раз, но нашли должницу в неожиданном месте.