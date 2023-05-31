FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7614 постов • 873 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской

Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской

Автор:
31 мая 2023 10:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Самбурская   ФНС   блогеры   долги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
1090
3

Федеральная налоговая служба продолжает проверять блогеров. Теперь налоговики взялись не только за инфоцыган, но и за тех, кто рекламирует разные товары и услуги в интернете.

Проверки блогеров продолжаются. Теперь ФНС обращает своё внимание не только на тех, кто продаёт разные курсы в интернете, но и на тех, кто их рекламирует. Налоговая инициировала проверку в отношении актрисы и блогера Настасьи Самбурской. Об этом сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный».

В документе говорится, что ФНС заинтересовались страничками Самбурской в социальных сетях, где она продаёт рекламу – Instagram* (запрещен в России), Telegram-канал и YouTube-канал. Блогерша получала деньги за рекламу на своё ИП Терехова Анастасия Алексеевна.

На страницу Самбурской подписано почти 12 миллионов человек. Стоимость рекламы в аккаунте Самбурской начиналась от 500 тыс. рублей. «Финансовый караульный сообщил о том, что актриса удалила свою страницу, но это не так. Страница активна и открыта.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Самбурская   ФНС   блогеры   долги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
FatZilla Час назад
Да что ж люди подписываются на них всех
Откуда это маниакальное желание себе кумиров творить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Smiley 13 минут назад
Уж давно было сказано: "Не сотвори себе кумира"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Полчаса назад
Тоже мне новость. Стандартный запрос и не более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 49 минут назад
ИФНС нужно срочно принять закон:
показал в истории 2 пачки 100 долларовых купюр - сразу высылать требование уплаты 20% НДС, пенсионные и медицинский взносы, пени за неуплату, оборотный штраф за отсутствие кассового аппарата, штраф за отсутствие поданных деклараций, ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 57 минут назад
ИФНС располагает данными об открытых банковских счетах всех ЮР лиц и ИП ,они сами спокойно могут запросить выписки по поступлениям и сравнить с поданной декларацией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334627



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересное#аварии#история#фильм#дети#актеры#природа
#интересно#машина#животные#кино#ДТП#факты#забавно#позитив#знаменитости#Еда
#Юмор#автомобили#люди#Прикол#авто аварии#шоу бизнес#подборка#Автовсячина#США#картинки
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться