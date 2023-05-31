Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской

Проверки блогеров продолжаются. Теперь ФНС обращает своё внимание не только на тех, кто продаёт разные курсы в интернете, но и на тех, кто их рекламирует. Налоговая инициировала проверку в отношении актрисы и блогера Настасьи Самбурской. Об этом сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный».