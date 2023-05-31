Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской

Федеральная налоговая служба продолжает проверять блогеров. Теперь налоговики взялись не только за инфоцыган, но и за тех, кто рекламирует разные товары и услуги в интернете.
Проверки блогеров продолжаются. Теперь ФНС обращает своё внимание не только на тех, кто продаёт разные курсы в интернете, но и на тех, кто их рекламирует. Налоговая инициировала проверку в отношении актрисы и блогера Настасьи Самбурской. Об этом сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный».
В документе говорится, что ФНС заинтересовались страничками Самбурской в социальных сетях, где она продаёт рекламу – Instagram* (запрещен в России), Telegram-канал и YouTube-канал. Блогерша получала деньги за рекламу на своё ИП Терехова Анастасия Алексеевна.
На страницу Самбурской подписано почти 12 миллионов человек. Стоимость рекламы в аккаунте Самбурской начиналась от 500 тыс. рублей. «Финансовый караульный сообщил о том, что актриса удалила свою страницу, но это не так. Страница активна и открыта.
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