У Хантера Байдена нашли миллионные долги по алиментам

И оргии он устраивал, и скорость превышал, и кокаин в Белом Доме нюхал на публике, и творил еще много всякого. Короче, развлекался как мог, а его бывшая жена Кэтлин Буле с 2019 года все это время пыталась через суды добиться от непутевого мужа выплат по алиментам, коих он задолжал в размере аж 1,7 миллиона долларов.





Байден-младший в рамках соглашения о разводе должен платить бывшей супруге 37 тысяч долларов в месяц и половину от любых доходов, превышающих 875 тысяч долларов в год. Согласно иску, Хантер Байден задолжал за 2017 и 2018 годы, говорится в сообщении. С 2019 года выплаты стали уменьшаться, защита президентского сына настаивает, что в тот период он не мог платить полноценно, поскольку страдал от наркотической зависимости.