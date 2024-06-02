У Хантера Байдена нашли миллионные долги по алиментам

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден - личность интересная и многогранная.
И оргии он устраивал, и скорость превышал, и кокаин в Белом Доме нюхал на публике, и творил еще много всякого. Короче, развлекался как мог, а его бывшая жена Кэтлин Буле с 2019 года все это время пыталась через суды добиться от непутевого мужа выплат по алиментам, коих он задолжал в размере аж 1,7 миллиона долларов.
Байден-младший в рамках соглашения о разводе должен платить бывшей супруге 37 тысяч долларов в месяц и половину от любых доходов, превышающих 875 тысяч долларов в год. Согласно иску, Хантер Байден задолжал за 2017 и 2018 годы, говорится в сообщении. С 2019 года выплаты стали уменьшаться, защита президентского сына настаивает, что в тот период он не мог платить полноценно, поскольку страдал от наркотической зависимости.
В январе 2021 года суд в Вашингтоне счел, что Хантер Байден нарушил заключенное при разводе соглашение и должен бывшей супруге более 1,7 миллиона долларов. Но Хантер не сдается, выплатил ей всего 35 815,50 долларов в 2022 году, и забил на это. Да и некогда ему.
В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Бывшую жену, как ожидается, вызовут по делу свидетелем.
Ну а тем временем адвокат Кэтлин Венди Шварц написала, что Хантер задолжал его клиентке уже более 2,9 миллиона долларов.
"Госпожа Буле ранее говорила этому суду, что расходы и эмоциональные потери, которые это нанесло ей, огромны и, похоже, нескончаемы. Эти чувства не изменились ", - написал Шварц в апрельской заявке 2023 года, самой последней, предоставленной Axios.
Источник:
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Папашка педофил, купается с дочкой в душе.
Сынишка наркоман, алкаш и ещё чего похуже.
И мамашка, покрывающая всё это с традиционным американским оскалом-улыбкой