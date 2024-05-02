Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился

В подмосковных Люберцах неадекватный мужчина ударил школьницу и попытался скрыться с места преступления. Однако жители близлежащего дома доходчиво объяснили ему, что бить чужих детей (тем более без всякой причины) нехорошо, оставив его дожидаться полицейских на асфальте.





Инцидент произошёл днём 2 мая во дворе ЖК "Новотомилино". Девятилетняя Шахноза вместе с одноклассниками возвращалась со школы домой, но на пути им встретился неадекватный мужчина, который пинал стоявшую на обочине "Газель". Когда с ним сровнялась группа школьников, дебошир с размаху ударил проходившую мимо девочку, отчего та упала на землю и зарыдала.