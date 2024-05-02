Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился

Любителя нападать на беззащитных обезвредили прохожие. Да так, что тому потребовалась госпитализация.
В подмосковных Люберцах неадекватный мужчина ударил школьницу и попытался скрыться с места преступления. Однако жители близлежащего дома доходчиво объяснили ему, что бить чужих детей (тем более без всякой причины) нехорошо, оставив его дожидаться полицейских на асфальте.
Инцидент произошёл днём 2 мая во дворе ЖК "Новотомилино". Девятилетняя Шахноза вместе с одноклассниками возвращалась со школы домой, но на пути им встретился неадекватный мужчина, который пинал стоявшую на обочине "Газель". Когда с ним сровнялась группа школьников, дебошир с размаху ударил проходившую мимо девочку, отчего та упала на землю и зарыдала.
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Отмечается, что школьницу отвели в медпункт. К счастью, серьёзных травм она не получила. У неё диагностировали гематому под глазом и ушиб головы. Злоумышленника уже задержали и возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Люберецкая прокуратура взяла ход и результаты расследования дела на особый контроль.
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Фозил Расулов...
Рубрика "Будни в Люберцах".
Интересно, кто заранее предполагал, что отморозка зовут Фозил?
Судя по видео, очевидцы недостарались. Сильно не достарались. Товарищу, проводящему опрос, рекомендуется просмотр видео с участниками нападения на Крокус. Применение ухореза. И все всё знают, отвечают быстро и четко.
P.S. А счас давайте все хором "Отправить этого узбека домой". Ну как обычно. А по мне так отправить его на зону. Тем более, что все зэки ушли на СВО, и места на зонах много.