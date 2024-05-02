FISHKINET
Сообщество Криминал 2967 постов • 387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился

Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился

Автор:
02 мая 2024 17:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   люберцы   нападение   травмы   уголовное дело   школьница   
3909
2
3

Любителя нападать на беззащитных обезвредили прохожие. Да так, что тому потребовалась госпитализация.

В подмосковных Люберцах неадекватный мужчина ударил школьницу и попытался скрыться с места преступления. Однако жители близлежащего дома доходчиво объяснили ему, что бить чужих детей (тем более без всякой причины) нехорошо, оставив его дожидаться полицейских на асфальте.


Инцидент произошёл днём 2 мая во дворе ЖК "Новотомилино". Девятилетняя Шахноза вместе с одноклассниками возвращалась со школы домой, но на пути им встретился неадекватный мужчина, который пинал стоявшую на обочине "Газель". Когда с ним сровнялась группа школьников, дебошир с размаху ударил проходившую мимо девочку, отчего та упала на землю и зарыдала.

Отмечается, что школьницу отвели в медпункт. К счастью, серьёзных травм она не получила. У неё диагностировали гематому под глазом и ушиб головы. Злоумышленника уже задержали и возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Люберецкая прокуратура взяла ход и результаты расследования дела на особый контроль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   люберцы   нападение   травмы   уголовное дело   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
кот базилий Час назад
Фузил обкурился анаши или насвай жрал, сейчас ызвынытся и отпустят с миром. "он хароший, больша нэ будэт"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Дмитрий M 8 минут назад
Ценный специалист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Долматов 11 минут назад
Девятилетняя Шахноза...
Фозил Расулов...
Рубрика "Будни в Люберцах".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Долматов 13 минут назад
"Как и предполагалась, неадекватным мужчиной оказался 34-летний мигрант из Узбекистана по имени Фозил Расулов..."
Интересно, кто заранее предполагал, что отморозка зовут Фозил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
babuby 16 минут назад
Совсем не перестарались! Они иного языка, просто не усваивают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
851
zu4ara 18 минут назад
неее ребята, так нельзя, я бы ему вообще пасть порвал. у меня младшая дочь 10 лет, он бы просто в фарш порван был сука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей 22 минуты назад
Ну вот, опять не русская тварь гуляет без цепи, в обезьяник и в кишлак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Кроме наказания по статье хулиганство таких надо бить прилюдно, сильно бить! Иначе оно не знает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey Полчаса назад
И что на это скажет за..лупа, которая пару дней назад кричала что в России ущемляют права мигрантов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d Полчаса назад
Привет "Узбекам"!... Вы, гандоны, после таджиков в очереди... Уроды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Толян Полчаса назад
я даже не знаю что это. его на месте убить надо было. это конченная тварь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
parallax 37 минут назад
Каждый день какая нибудь мерзость от маструбеков. Доколе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
usla2000 39 минут назад
Когда полиция или государство уклоняется от своих прямых обязанностей по защите своего народа, народ имеет право сам защищать себя. Тут прямой пример. Почему это чмо просто так разгуливало по улице? Хотя давно должно было быть за решеткой. Люди девочку и себя защитили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ёшкин кот Час назад
"Сообщается, что очевидцы немного перестарались и дебоширу понадобилась помощь медиков" (с)
Судя по видео, очевидцы недостарались. Сильно не достарались. Товарищу, проводящему опрос, рекомендуется просмотр видео с участниками нападения на Крокус. Применение ухореза. И все всё знают, отвечают быстро и четко.

P.S. А счас давайте все хором "Отправить этого узбека домой". Ну как обычно. А по мне так отправить его на зону. Тем более, что все зэки ушли на СВО, и места на зонах много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Час назад
Жаль не прибили тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Животное, такого только в клетке держать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2057 постов (2062 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

220708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#авто аварии#интересно#история#США#проверка#Юмор#комментарии#кошка
#животные#машина#аварии#Прикол#полиция#Автовсячина#сарказм#люди#задержание#инцидент
#автомобили#ДТП#в мире#факты#кот#забавно#штраф#мотоцикл#трагедия#Москва
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями жестоко избили подростков "Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС "Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне Мужчина с мачете напал на прохожего в Лондоне Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

На что жалуетесь?

Вернуться