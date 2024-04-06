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Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу

Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу

Автор:
06 апреля 2024 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мурманская область   Суд   губернатор   мера пресечения   нападение   подозреваемый   
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Заседание суда проходило в больнице.

Ранившего ножом губернатора Андрея Чибиса мужчину отправил в СИЗО на 2 месяца. Меру пресечения избрали прямо в больничной палате, где проходит лечение раненый в ногу подозреваемый Александр Быданов.

Во время разговора с журналистами Быданов рассказал, что хочет извиниться перед губернатором. По его словам, он не состоял на учёте в ПНД и не слышал голосов в голове перед нападением, как ранее сообщали СМИ. Своё нападение он назвал спонтанным, и незапланированным. В злополучный вечер он находился в ДК "Строитель" в Апатитах, где проходила встреча местных жителей с чиновником. Он покинул мероприятие, сел в свою машину, в которой находился нож, дождался завершения встречи и напал на Чибиса, когда тот покидал здание. Подробнее о своих мотивах он не рассказывает. Некоторые СМИ пишут, что Быданову якобы не понравилось выступление губернатора.

Напомним, что нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля вечером. Охрана чиновника и сам губернатор не ожидали, что подошедший неизвестный мужчина достанет нож и совершит нападение. В итоге Быданова обезвредил сотрудник Росгвардии, он выстрелил из табельного оружия ему в ногу, а затем заковал в наручники.

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Метки: Видео   Мурманская область   Суд   губернатор   мера пресечения   нападение   подозреваемый   
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3  комментария
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4k
Anners 14 минут назад
Да-да, канеш, спонтанно, и "голоса" в телеге ему бочку сала не обещали, нет.
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190
olianik 8 минут назад
пятнарик строгача ему!!!
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0
Димон 11 минут назад
Охраны у губернатора нет? Если есть где она была? За что они получают если вот так просто ножом, даже не ошнестредом можно ранить охраняемую персону?
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Burzum
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