Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу

Заседание суда проходило в больнице.
Ранившего ножом губернатора Андрея Чибиса мужчину отправил в СИЗО на 2 месяца. Меру пресечения избрали прямо в больничной палате, где проходит лечение раненый в ногу подозреваемый Александр Быданов.
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Во время разговора с журналистами Быданов рассказал, что хочет извиниться перед губернатором. По его словам, он не состоял на учёте в ПНД и не слышал голосов в голове перед нападением, как ранее сообщали СМИ. Своё нападение он назвал спонтанным, и незапланированным. В злополучный вечер он находился в ДК "Строитель" в Апатитах, где проходила встреча местных жителей с чиновником. Он покинул мероприятие, сел в свою машину, в которой находился нож, дождался завершения встречи и напал на Чибиса, когда тот покидал здание. Подробнее о своих мотивах он не рассказывает. Некоторые СМИ пишут, что Быданову якобы не понравилось выступление губернатора.
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Напомним, что нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля вечером. Охрана чиновника и сам губернатор не ожидали, что подошедший неизвестный мужчина достанет нож и совершит нападение. В итоге Быданова обезвредил сотрудник Росгвардии, он выстрелил из табельного оружия ему в ногу, а затем заковал в наручники.
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