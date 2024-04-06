Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу

Во время разговора с журналистами Быданов рассказал, что хочет извиниться перед губернатором. По его словам, он не состоял на учёте в ПНД и не слышал голосов в голове перед нападением, как ранее сообщали СМИ. Своё нападение он назвал спонтанным, и незапланированным. В злополучный вечер он находился в ДК "Строитель" в Апатитах, где проходила встреча местных жителей с чиновником. Он покинул мероприятие, сел в свою машину, в которой находился нож, дождался завершения встречи и напал на Чибиса, когда тот покидал здание. Подробнее о своих мотивах он не рассказывает. Некоторые СМИ пишут, что Быданову якобы не понравилось выступление губернатора.