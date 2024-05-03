"Не исключаем происки конкурентов": крупный пожар на заводе в Москве могли устроить, чтобы помешать выпуску термобетона

На востоке Москвы ночью загорелся цех по производству Termotec - бетона, изготовленного по специальной технологии. Новый материал компания хотела представить на выставке "Мосбилд 2024", и заместитель генерального директора компании LBM Development и "Срочнодом" Владислав Эфрусси не исключает, что пожар возник в результате поджога.
Пожар на улице Буракова в Москве начался 2 мая около 21:30. Огонь быстро распространился по 3-хэтажному зданию.
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Тушили его около четырех часов, задействовав, в том числе, пожарный поезд и авиацию. С помощью трёх вертолётов Московского авиационного центра на горящее здание было сброшено 235 тонн воды.
Открытое горение удалось ликвидировать на площади 2,5 тыс. квадратных метров. На 1000 квадратных метров обрушилась кровля.
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По словам руководителя производства, есть несколько версий возникновения пожара. В компании предполагают, что цех могли поджечь конкуренты.
Владислав Эфрусси считает, что термобетон мог произвести революцию на строительном рынке и, тем самым, поколебать позиции «бетонщиков монолитчиков» и производителей газобетона. Новый материал, технологию которого собирались презентовать на выставке, позволил бы удешевить и ускорить процесс строительства.
Конечно, такие перспективы для конкурентов компании были пугающими, поэтому Эфрусси не исключает, что они решились на поджог. В сгоревшем помещении как раз находились материалы, оборудование, а также вся документация на разработку и готовые образцы термобетона. Предварительный ущерб от пожара, по словам Эфрусси, - более 100 миллионов рублей. Но цифры, конечно, приблизительные. Как и версия о поджоге. Окончательные выводы сделают следователи.
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Известно, что на тушении огня пострадал 22-летний пожарный. С ушибом грудной клетки, рваной раной уха и повреждением барабанной перепонки его госпитализировали в клинику.
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