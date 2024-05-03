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"Не исключаем происки конкурентов": крупный пожар на заводе в Москве могли устроить, чтобы помешать выпуску термобетона

"Не исключаем происки конкурентов": крупный пожар на заводе в Москве могли устроить, чтобы помешать выпуску термобетона

Автор:
03 мая 2024 09:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Termotec   Видео   Поджог   пожар   происки конкурентов   промзона   термобетон   тушение огня   цех   
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На востоке Москвы ночью загорелся цех по производству Termotec - бетона, изготовленного по специальной технологии. Новый материал компания хотела представить на выставке "Мосбилд 2024", и заместитель генерального директора компании LBM Development и "Срочнодом" Владислав Эфрусси не исключает, что пожар возник в результате поджога.

Пожар на улице Буракова в Москве начался 2 мая около 21:30. Огонь быстро распространился по 3-хэтажному зданию.


Тушили его около четырех часов, задействовав, в том числе, пожарный поезд и авиацию. С помощью трёх вертолётов Московского авиационного центра на горящее здание было сброшено 235 тонн воды.


Открытое горение удалось ликвидировать на площади 2,5 тыс. квадратных метров. На 1000 квадратных метров обрушилась кровля.


По словам руководителя производства, есть несколько версий возникновения пожара. В компании предполагают, что цех могли поджечь конкуренты.


Владислав Эфрусси считает, что термобетон мог произвести революцию на строительном рынке и, тем самым, поколебать позиции «бетонщиков монолитчиков» и производителей газобетона. Новый материал, технологию которого собирались презентовать на выставке, позволил бы удешевить и ускорить процесс строительства.


Конечно, такие перспективы для конкурентов компании были пугающими, поэтому Эфрусси не исключает, что они решились на поджог. В сгоревшем помещении как раз находились материалы, оборудование, а также вся документация на разработку и готовые образцы термобетона. Предварительный ущерб от пожара, по словам Эфрусси, - более 100 миллионов рублей. Но цифры, конечно, приблизительные. Как и версия о поджоге. Окончательные выводы сделают следователи.


Известно, что на тушении огня пострадал 22-летний пожарный. С ушибом грудной клетки, рваной раной уха и повреждением барабанной перепонки его госпитализировали в клинику.

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Метки: Termotec   Видео   Поджог   пожар   происки конкурентов   промзона   термобетон   тушение огня   цех   
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