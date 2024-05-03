"Не исключаем происки конкурентов": крупный пожар на заводе в Москве могли устроить, чтобы помешать выпуску термобетона

Владислав Эфрусси считает, что термобетон мог произвести революцию на строительном рынке и, тем самым, поколебать позиции «бетонщиков монолитчиков» и производителей газобетона. Новый материал, технологию которого собирались презентовать на выставке, позволил бы удешевить и ускорить процесс строительства.





Конечно, такие перспективы для конкурентов компании были пугающими, поэтому Эфрусси не исключает, что они решились на поджог. В сгоревшем помещении как раз находились материалы, оборудование, а также вся документация на разработку и готовые образцы термобетона. Предварительный ущерб от пожара, по словам Эфрусси, - более 100 миллионов рублей. Но цифры, конечно, приблизительные. Как и версия о поджоге. Окончательные выводы сделают следователи.



