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Закладки поджигателей: на фоне бушующих пожаров тюменцы находят в лесах шалаши из веток и ловят подозрительных людей

Закладки поджигателей: на фоне бушующих пожаров тюменцы находят в лесах шалаши из веток и ловят подозрительных людей

Автор:
11 мая 2023 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   Тюмень   активисты   валежник   видео   поджигатели   поджигатели леса   пожар   пожарные   хворост   
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В области зафиксировано около 20 лесных пожаров, и ситуация накаляется с каждым днём. Кучи хвороста в лесу, которые регулярно находят активисты - это заготовки поджигателей, уверены жители Тюмени.

Активисты Тюменской области обеспокоены: в нескольких местах леса они нашли сложенные в кучу хворост и бревна. Неравнодушные люди уверены, что тут орудуют поджигатели, и лесные пожары - дело их рук.



Фото и видео «заготовок» для костров регулярно появляются в соцсетях. Подобные «конструкции» заметили во многих лесах. Волонтёры считают, что это работа диверсантов, некоторые уверены, что кучи - всего лишь порубочные остатки, приготовленные лесниками для утилизации.


Между тем, в местных пабликах ежедневно появляются сообщения о новых и новых пожарах.

На фоне этих тревожных новостей любой человек, бесцельно шастающий по лесу, вызывает подозрение. Этого мужчину дважды ловили и после выяснения обстоятельсв отпускали. Он оказался путешественником, который пешком добирается из Омска в Архангельск.


В МЧС говорят, что волонтёрам не стоит перегибать палку, и работа по выявлению нарушителей в ведомстве ведется ежедневно. Так, с начала пожароопасного периода зафиксировано 38 административных нарушений, когда жгли сухую траву, жарили шашлыки при сильном ветре и действующим режиме ЧС. Однако активисты считают, что лучше переусердствовать и лишний раз проверить подозрительного человека, чем после тратить силы, время и деньги на тушение пожаров.


А обстановка в области продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9 часам 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.


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Метки: Поджог   Тюмень   активисты   валежник   видео   поджигатели   поджигатели леса   пожар   пожарные   хворост   
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5  комментариев
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30
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Судя по последнему фото, вместо поджигателей, "волонтеры" нашли себе статью.
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28k
Юрьевич 47 минут назад
Хохлы подлюки ещё те... могут и так гадить... в их стиле.

Воду, электричество и газ в Крым перекрывали, хотя понимали, что гадят на 99% местным жителям.
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85
Александр Шевченко Юрьевич 44 минуты назад
Да хохлы, кто ещё... Больше не кому
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30
Аврашалом Маркович Юрьевич Полчаса назад
А помните как хохлы в 2010 Москву подожгли?
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85
Александр Шевченко 50 минут назад
Дебилы это на спортивных мотоциклах в лесу, а не волонтеры. И умели бы разжигать костры поняли что это ни разу не заготовки под костры, скорее дети баловались шалашами на природе + на растопку сухой хворост оставили. Угли в мангале из кирпича старые им пару недель, а то и больше. Чтобы сделать поджог, так заморачиваться не нужно 200 грам бензина, на валежник, спичку и всё. Всю юность в лесу был. А проблема пожаров гораздо проще, леспромхозе разорены, егеря оптимизированы, народу в лесу толкового всё меньше кто промыслом занимался и следил за своими угодьями. А городские недоразумения, как эти "волонтёры", ходячие недоразумения.
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