Закладки поджигателей: на фоне бушующих пожаров тюменцы находят в лесах шалаши из веток и ловят подозрительных людей

В МЧС говорят, что волонтёрам не стоит перегибать палку, и работа по выявлению нарушителей в ведомстве ведется ежедневно. Так, с начала пожароопасного периода зафиксировано 38 административных нарушений, когда жгли сухую траву, жарили шашлыки при сильном ветре и действующим режиме ЧС. Однако активисты считают, что лучше переусердствовать и лишний раз проверить подозрительного человека, чем после тратить силы, время и деньги на тушение пожаров.

А обстановка в области продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9 часам 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.