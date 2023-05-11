Закладки поджигателей: на фоне бушующих пожаров тюменцы находят в лесах шалаши из веток и ловят подозрительных людей

В области зафиксировано около 20 лесных пожаров, и ситуация накаляется с каждым днём. Кучи хвороста в лесу, которые регулярно находят активисты - это заготовки поджигателей, уверены жители Тюмени.
Активисты Тюменской области обеспокоены: в нескольких местах леса они нашли сложенные в кучу хворост и бревна. Неравнодушные люди уверены, что тут орудуют поджигатели, и лесные пожары - дело их рук.
Фото и видео «заготовок» для костров регулярно появляются в соцсетях. Подобные «конструкции» заметили во многих лесах. Волонтёры считают, что это работа диверсантов, некоторые уверены, что кучи - всего лишь порубочные остатки, приготовленные лесниками для утилизации.
Между тем, в местных пабликах ежедневно появляются сообщения о новых и новых пожарах.
Источник:
На фоне этих тревожных новостей любой человек, бесцельно шастающий по лесу, вызывает подозрение. Этого мужчину дважды ловили и после выяснения обстоятельсв отпускали. Он оказался путешественником, который пешком добирается из Омска в Архангельск.
В МЧС говорят, что волонтёрам не стоит перегибать палку, и работа по выявлению нарушителей в ведомстве ведется ежедневно. Так, с начала пожароопасного периода зафиксировано 38 административных нарушений, когда жгли сухую траву, жарили шашлыки при сильном ветре и действующим режиме ЧС. Однако активисты считают, что лучше переусердствовать и лишний раз проверить подозрительного человека, чем после тратить силы, время и деньги на тушение пожаров.
А обстановка в области продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9 часам 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.
Источник:
- В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть
- Момент взрыва в ТЦ Назрани попал на видео
- "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы
- Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
- "Она все деньги относила в церковь": житель Ленинградской области поссорился с женой и сжёг храм
Воду, электричество и газ в Крым перекрывали, хотя понимали, что гадят на 99% местным жителям.