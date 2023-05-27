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В Гайане школьница спалила интернат, отомстив за отнятый учителями телефон

В Гайане школьница спалила интернат, отомстив за отнятый учителями телефон

Автор:
27 мая 2023 10:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гайана   Поджог   видео   дети   отомстила   погибшие   пожар   школа-интернат   южная америка   
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В результате погибло 18 детей, а девять спасённых находятся с ожогами в больнице.

В прошлое воскресенье чудовищный пожар унёс жизни 19 детей в возрасте от 12 до 18 лет - все они жили в интернате при школе в приграничном городе Махдия в Южной Америке.


Поджог устроила одна из учениц. Она разозлилась на то, что преподаватели отобрали её телефон. Это было сделано в воспитательных целях, но школьница рассверипела и пообещала отомстить.


Девочка устроила пожар в ванной комнате - в результате сгорело всё здание.


Спастись удалось не всем. Ситуацию осложнило то, что двери спальни, в которых жили дети, запирались на ночь, чтобы девочки не убегали " в самоволку". Заведущая интерната, проснувшись от начавшегося пожара, в панике не сумела сразу сообразить, что нужно поспешить открыть двери, потом долго искала ключи. Эта оплошность привела к тому, что её пятилетний сын, ночевавший в здании, также погиб в огне вместе с воспитанницами.


Пожарные сумели помочь лишь 38 учащимся, остальные же сгорели из-за глупой мести девочки.


Позже выяснилось, что она закрутила роман со взрослым мужчиной, и преподаватели хотели оградить её от этой связи, отобрав телефон и заперев в комнате на ночь. Сама поджигательница не пострадала. Предъявлено ли ей обвинение в поджоге, который стал причиной смерти стольких детей, не сообщается. Однако власти города заявили, что мужчине, имевшем отношения с этой мстительницей, предъявят обвинения в изнасиловании, т.к. девочка несовершеннолетняя. В стране призвали создать специальную комиссию, которая проверит все школьные учреждения на предмет противопожарной безопасности, т.к. есть предположение, что интернаты не оснащены необходимыми средствами борьбы с огнём, а ученики попросту не знают, как действовать при пожаре.

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Метки: Гайана   Поджог   видео   дети   отомстила   погибшие   пожар   школа-интернат   южная америка   
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2  комментария
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livaneth Час назад
На окнах решётки, двери заперты на ключ, так и сгорели.
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Андрей Час назад
Отожгла, так отожгла....
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