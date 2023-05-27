В Гайане школьница спалила интернат, отомстив за отнятый учителями телефон

Позже выяснилось, что она закрутила роман со взрослым мужчиной, и преподаватели хотели оградить её от этой связи, отобрав телефон и заперев в комнате на ночь. Сама поджигательница не пострадала. Предъявлено ли ей обвинение в поджоге, который стал причиной смерти стольких детей, не сообщается. Однако власти города заявили, что мужчине, имевшем отношения с этой мстительницей, предъявят обвинения в изнасиловании, т.к. девочка несовершеннолетняя. В стране призвали создать специальную комиссию, которая проверит все школьные учреждения на предмет противопожарной безопасности, т.к. есть предположение, что интернаты не оснащены необходимыми средствами борьбы с огнём, а ученики попросту не знают, как действовать при пожаре.