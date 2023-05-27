В Гайане школьница спалила интернат, отомстив за отнятый учителями телефон

В результате погибло 18 детей, а девять спасённых находятся с ожогами в больнице.
В прошлое воскресенье чудовищный пожар унёс жизни 19 детей в возрасте от 12 до 18 лет - все они жили в интернате при школе в приграничном городе Махдия в Южной Америке.
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Поджог устроила одна из учениц. Она разозлилась на то, что преподаватели отобрали её телефон. Это было сделано в воспитательных целях, но школьница рассверипела и пообещала отомстить.
Девочка устроила пожар в ванной комнате - в результате сгорело всё здание.
Спастись удалось не всем. Ситуацию осложнило то, что двери спальни, в которых жили дети, запирались на ночь, чтобы девочки не убегали " в самоволку". Заведущая интерната, проснувшись от начавшегося пожара, в панике не сумела сразу сообразить, что нужно поспешить открыть двери, потом долго искала ключи. Эта оплошность привела к тому, что её пятилетний сын, ночевавший в здании, также погиб в огне вместе с воспитанницами.
Пожарные сумели помочь лишь 38 учащимся, остальные же сгорели из-за глупой мести девочки.
Позже выяснилось, что она закрутила роман со взрослым мужчиной, и преподаватели хотели оградить её от этой связи, отобрав телефон и заперев в комнате на ночь. Сама поджигательница не пострадала. Предъявлено ли ей обвинение в поджоге, который стал причиной смерти стольких детей, не сообщается. Однако власти города заявили, что мужчине, имевшем отношения с этой мстительницей, предъявят обвинения в изнасиловании, т.к. девочка несовершеннолетняя. В стране призвали создать специальную комиссию, которая проверит все школьные учреждения на предмет противопожарной безопасности, т.к. есть предположение, что интернаты не оснащены необходимыми средствами борьбы с огнём, а ученики попросту не знают, как действовать при пожаре.
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