Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену

Пока Елена Блиновская прохлаждалась под домашним арестом и думала, как ей быть дальше, муж марафонщицы проходил как свидетель по уголовному делу. Спустя некоторое время следователи обвинили его в соучастии.
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов.
Алексею предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
На заседании муж Блиновской не признал свою вину, в отличие от своей супруги, которая не стала отпираться на заседании. Алексей Блиновский категорически не признал вину, спихнув всё на жену. По итогу, суд выбрал меру пресечения.
Блиновскому запретили пользоваться связью и интернетом, только если не произойдет экстренный случай. Кроме того, ему не дозволяется общаться с участниками процесса, однако на следователей, адвокатов и супругу запрет не распространяется, сообщает РИА Новости.
Ранее мы рассказывали, что Елена Блиновская погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей. Счета Елены заблокировали, ей предъявили обвинение в неуплате налогов и до 26 июня отправили под домашний арест. Перед этим сутки провела в камере и заявляла, что всю задолженность погасит. Видимо, пока ещё в процессе.
Источник:
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