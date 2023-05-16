Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену

Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов.

Алексею предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.