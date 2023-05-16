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Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену

Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену

Автор:
16 мая 2023 09:14
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   видео   деньги   интересное   инфоцыгане   марафон желаний   суд   фото   
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Пока Елена Блиновская прохлаждалась под домашним арестом и думала, как ей быть дальше, муж марафонщицы проходил как свидетель по уголовному делу. Спустя некоторое время следователи обвинили его в соучастии.

Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов.

Алексею предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.

На заседании муж Блиновской не признал свою вину, в отличие от своей супруги, которая не стала отпираться на заседании. Алексей Блиновский категорически не признал вину, спихнув всё на жену. По итогу, суд выбрал меру пресечения.

Блиновскому запретили пользоваться связью и интернетом, только если не произойдет экстренный случай. Кроме того, ему не дозволяется общаться с участниками процесса, однако на следователей, адвокатов и супругу запрет не распространяется, сообщает РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, что Елена Блиновская погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей. Счета Елены заблокировали, ей предъявили обвинение в неуплате налогов и до 26 июня отправили под домашний арест. Перед этим сутки провела в камере и заявляла, что всю задолженность погасит. Видимо, пока ещё в процессе.

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Метки: Блиновская   видео   деньги   интересное   инфоцыгане   марафон желаний   суд   фото   
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4  комментария
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Александр 58 минут назад
Да хватит уже про них, ну или рассказали бы для кого они денежку отмывали, эти люди задержаны?
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2k
Сергей Полчаса назад
Вышло как с выйгрышем в лотерею. Было денег много, теперь хер.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333479



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