Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка»

Пока мужчина судился, «Макдоналдс» ушёл из России.
Началось всё в ещё в 2022 году. Анатолий Овчинников пришёл в «Макдоналдс» за кофе, но подскользнулся на скользком полу, упал и сломал руку. По словам мужчины, суть претензии в том, что никакого указателя-предупреждения о том, что пол влажный, не было. Овчинников отправился в травмпункт. Там подтвердили: у мужчины хирургический перелом плеча правой руки.
Вскоре мужчина обратился в суд. Овчинников потребовал взыскать с компании утраченный заработок (329 тыс. рублей), расходы на лечение и приобретение лекарств (20,5 тыс. рублей), транспортные расходы (2 тыс. рублей), расходы на юристов и суд (27,5 тыс. рублей), а еще компенсацию за моральный вред (250 тыс. рублей) и потребительский штраф, сообщает Москвичмаг. Однако, тогда суд отклонил решение. Но москвич не сдался и подал апелляцию. Как ни странно, но суд высшей инстанции удовлетворил требования Овчинникова, правда частично.
Правда теперь отвечать будет уже преемник «Макдоналдса» — ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка»).
Агентство «Москва» передаёт постановление Мосгорсуда. Согласно решению суда, в пользу Овчинникова взыщут со «Вкусно — и точка» утраченный заработок в размере 329 тыс. руб., расходы на лечение в размере 8 тыс. 511 руб., компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб., штраф в размере 293 тыс. 774 руб., судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 тыс. 500 руб. Всего мужчина получиот компании сумму чуть больше 900 тыс. рублей.
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