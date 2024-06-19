FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9035 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка»

Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка»

Автор:
19 июня 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Вкусно и точка   СУД   деньги   макдональдс   моральный ущерб   скользкий пол   сломанная рука   
1379
3

Пока мужчина судился, «Макдоналдс» ушёл из России.

Началось всё в ещё в 2022 году. Анатолий Овчинников пришёл в «Макдоналдс» за кофе, но подскользнулся на скользком полу, упал и сломал руку. По словам мужчины, суть претензии в том, что никакого указателя-предупреждения о том, что пол влажный, не было. Овчинников отправился в травмпункт. Там подтвердили: у мужчины хирургический перелом плеча правой руки.

Вскоре мужчина обратился в суд. Овчинников потребовал взыскать с компании утраченный заработок (329 тыс. рублей), расходы на лечение и приобретение лекарств (20,5 тыс. рублей), транспортные расходы (2 тыс. рублей), расходы на юристов и суд (27,5 тыс. рублей), а еще компенсацию за моральный вред (250 тыс. рублей) и потребительский штраф, сообщает Москвичмаг. Однако, тогда суд отклонил решение. Но москвич не сдался и подал апелляцию. Как ни странно, но суд высшей инстанции удовлетворил требования Овчинникова, правда частично.

Агентство «Москва» передаёт постановление Мосгорсуда. Согласно решению суда, в пользу Овчинникова взыщут со «Вкусно — и точка» утраченный заработок в размере 329 тыс. руб., расходы на лечение в размере 8 тыс. 511 руб., компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб., штраф в размере 293 тыс. 774 руб., судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 тыс. 500 руб. Всего мужчина получиот компании сумму чуть больше 900 тыс. рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вкусно и точка   СУД   деньги   макдональдс   моральный ущерб   скользкий пол   сломанная рука   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5139 постов (4924 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359728



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
Как правильно варить спагетти
Как правильно варить спагетти
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#забавно#кошка#конфликт#полиция#маразм#СУД#дети
#в мире#Прикол#интересно#кот#интересное#Китай#факты#Ynews#Девушка#задержание
#животные#Юмор#позитив#новости#улыбнуло#машина#сарказм#фильм#собака#США
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить у строительного магазина почти миллион рублей за скрипящий паркет Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить у строительного магазина почти миллион рублей за... В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds Хозяйка таксы отсудила у владельца агрессивного пса 73 тысячи рублей Хозяйка таксы отсудила у владельца агрессивного пса 73 тысячи рублей

На что жалуетесь?

Вернуться