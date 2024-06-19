Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка»

Началось всё в ещё в 2022 году. Анатолий Овчинников пришёл в «Макдоналдс» за кофе, но подскользнулся на скользком полу, упал и сломал руку. По словам мужчины, суть претензии в том, что никакого указателя-предупреждения о том, что пол влажный, не было. Овчинников отправился в травмпункт. Там подтвердили: у мужчины хирургический перелом плеча правой руки.