Жители Флориды в ярости: отдыхающие сбрасывают мусор в океан

Во Флориде, США, подвыпившая компания выбросила с катера содержимое двух мусорных баков. Тусовщики, вероятно, были одними из 10000 посетителей ежегодного фестиваля Boca Bash.
На обескураживающих кадрах отдыхающие выбрасывают мусор из своего катера в океан.
"Бесит, когда видишь, как кто-то вот так загрязняет океан, - пожаловался местный житель Родриго Самсинг. - И ведь никто из окружающих не пытался их остановить. Все просто праздновали".
"Они же могли пересыпать мусор в пакет, а потом выбросить на суше. Вместо этого они бездумно избавились от него в океане. Это очень грустно видеть", - добавил он.
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Представители фестиваля Boca Bash назвали такое поведение "совершенно неприемлемым" и сообщили, что личности нарушителей установлены.
Местная полиция и Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды начали расследование по факту сброса мусора.
Организаторы мероприятия добавили: "Именно такие безответственные яхтсмены, которые совершенно не заботятся о наших океанах, наносят урон нашей репутации".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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то ли дело официально сбрасывать миллионы б\ушных шин и сотни вагонов метро в научных(неудачных) целях