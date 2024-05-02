Жители Флориды в ярости: отдыхающие сбрасывают мусор в океан

"Бесит, когда видишь, как кто-то вот так загрязняет океан, - пожаловался местный житель Родриго Самсинг. - И ведь никто из окружающих не пытался их остановить. Все просто праздновали".

"Они же могли пересыпать мусор в пакет, а потом выбросить на суше. Вместо этого они бездумно избавились от него в океане. Это очень грустно видеть", - добавил он.