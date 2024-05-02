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Жители Флориды в ярости: отдыхающие сбрасывают мусор в океан

Жители Флориды в ярости: отдыхающие сбрасывают мусор в океан

Автор:
02 мая 2024 09:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Фестиваль   Флорида   мусор   нарушение   океан   
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Во Флориде, США, подвыпившая компания выбросила с катера содержимое двух мусорных баков. Тусовщики, вероятно, были одними из 10000 посетителей ежегодного фестиваля Boca Bash.

На обескураживающих кадрах отдыхающие выбрасывают мусор из своего катера в океан.

"Бесит, когда видишь, как кто-то вот так загрязняет океан, - пожаловался местный житель Родриго Самсинг. - И ведь никто из окружающих не пытался их остановить. Все просто праздновали".

"Они же могли пересыпать мусор в пакет, а потом выбросить на суше. Вместо этого они бездумно избавились от него в океане. Это очень грустно видеть", - добавил он.

Представители фестиваля Boca Bash назвали такое поведение "совершенно неприемлемым" и сообщили, что личности нарушителей установлены.

Местная полиция и Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды начали расследование по факту сброса мусора.

Организаторы мероприятия добавили: "Именно такие безответственные яхтсмены, которые совершенно не заботятся о наших океанах, наносят урон нашей репутации".



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Фестиваль   Флорида   мусор   нарушение   океан   
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3  комментария
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poбт 19 минут назад
ну да, ужос какой

то ли дело официально сбрасывать миллионы б\ушных шин и сотни вагонов метро в научных(неудачных) целях
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Шурман Час назад
Баки сбрасывали с банками и бутылками , трюмов там нет и прятать не куда , морская полиция остановит и проверят тогда права полетят в топку в лучшем случае . Делают это кругом и везде , у меня запрет на это дело , хотите бухать то на берегу а потом пошли в море . Может быть в Европе морские законы суровей и права морские не так легко получить и стоят они не 5-100 евро
. Да и стоянки сейчас подняли в цене как и горючка и вода и электричество , честно слово уже не выгодно стало выходить в море . Пацаны сейчас звонили говорили ходили с 10 вечера до 6ти утра и почти пустые пришли
я им и говорил что ни хрена сегодня ночью не будет .
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2919 постов (2747 в горячем)

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