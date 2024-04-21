В США неожиданно решили вновь бороться с коммунизмом

Рассказывать о том, как плохо жить при коммунистах планируют аж с 2026 года, а до этого времени будут собирать информацию у тех, кто "был жертвой режима".

И попутно создадут целый институт свободы в Северной и Южной Америке при колледже Майами-Дейд. И музей тоже откроют, в общем, так и победят, но это не точно.