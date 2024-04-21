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В США неожиданно решили вновь бороться с коммунизмом

В США неожиданно решили вновь бороться с коммунизмом

Автор:
21 апреля 2024 10:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Марксизм   США   Флорида   борьба   губернатор   коммунизм   
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Тут губернатор Флориды ДеСантис к своему ужасу осознал, что местная молодежь уже давно не считает идеи коммунизма крамольными, а часть и вовсе была бы не прочь ознакомиться с марксизмом поближе.

Во Флориде провели социологический опрос и выяснили, что почти треть представителей молодежи положительно относится к коммунизму. А более 40% миллениалов «мало что слышало о марксизме», но хотело бы познать суть этого учения». И все потому, что нету якобы достоверных образовательных материалов.


ДеСантис от греха подальше оперативно подписал законопроект, который ужесточает стандарты преподавания «пороков коммунизма». Более того для учебных заведений Флориды была разработана программа еженедельных занятий, во время которых ученикам будут разъяснять «опасность и зло коммунизма».


Рассказывать о том, как плохо жить при коммунистах планируют аж с 2026 года, а до этого времени будут собирать информацию у тех, кто "был жертвой режима".


И попутно создадут целый институт свободы в Северной и Южной Америке при колледже Майами-Дейд. И музей тоже откроют, в общем, так и победят, но это не точно.

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Метки: Марксизм   США   Флорида   борьба   губернатор   коммунизм   
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4  комментария
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alertol Полчаса назад
Самое интересное что у самих там как раз таки полноценный социализм (демократией там не пахнет уже давно) до коммунизма им осталось буквально пару шагов, от того и испугались видимо...
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Korolev Полчаса назад
...а ещё две мировые войны
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