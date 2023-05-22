13-летней девочке пришлось не раз, а дважды (!) отбиться от акулы, которая напала на нее на пляже Флориды.
Юная жительница Флориды Элла Рид сидела на мелководье со своими друзьями на пляже Форт-Пирс-Бич, когда двухметровая тупорылая акула, плававшая поблизости, вонзила зубы ей в бок.
«Акула сама по себе была невероятно мощной. Именно это я чувствовала больше всего, потому что она очень сильно ударила меня в живот, — рассказала она в интервью Local 10 News. — Она никак не оставляла меня в покое, поэтому мне пришлось помогать себе рукой, так что в итоге она укусила меня еще за руку и палец».
Она ударила акулу по морде, чтобы та не напала на нее снова, и акула ненадолго отплыла, но быстро вернулась, и девочке снова пришлось отбиваться. Элла начала звать маму на помощь, а акула всё продолжала кружить вокруг нее.
Ее мама была потрясена, увидев, что дочка «полностью покрыта кровью с головы до ног».
«[Элла] толком не видела, что происходит, — сказала мать. — Ее трясло, но она держала себя в руках».
По данным Local 10 News, девочка получила травмы живота, руки, пальца и колена, и ей пришлось наложить в общей сложности 19 швов. Несмотря на это, Элла сказала, что сначала не чувствовала боли.
«Я была в шоке от всего происходящего, — сказала она в интервью местным новостям. — Адреналин был выше крыши, поэтому мне было не особо больно».
В любом случае, Элла отказывается позволить акуле испортить ей впечатление от океана и планирует вернуться в чистые голубые воды сразу же, как окончательно поправится. Сейчас она отдыхает дома и говорит, что гордится своими шрамами, поскольку знает, что всё могло закончиться гораздо хуже.
Во Флориде зафиксировано наибольшее количество укусов акул в мире: согласно данным о международных нападениях акул Университета Флориды, в прошлом году во всем мире произошло 57 неспровоцированных нападений, и 16 из них — во Флориде.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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