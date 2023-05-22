Юная жительница Флориды Элла Рид сидела на мелководье со своими друзьями на пляже Форт-Пирс-Бич, когда двухметровая тупорылая акула, плававшая поблизости, вонзила зубы ей в бок.

«Акула сама по себе была невероятно мощной. Именно это я чувствовала больше всего, потому что она очень сильно ударила меня в живот, — рассказала она в интервью Local 10 News. — Она никак не оставляла меня в покое, поэтому мне пришлось помогать себе рукой, так что в итоге она укусила меня еще за руку и палец».

Она ударила акулу по морде, чтобы та не напала на нее снова, и акула ненадолго отплыла, но быстро вернулась, и девочке снова пришлось отбиваться. Элла начала звать маму на помощь, а акула всё продолжала кружить вокруг нее.

Ее мама была потрясена, увидев, что дочка «полностью покрыта кровью с головы до ног».

«[Элла] толком не видела, что происходит, — сказала мать. — Ее трясло, но она держала себя в руках».