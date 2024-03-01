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Пропавшую девочку нашли среди болот Флориды

Пропавшую девочку нашли среди болот Флориды

Автор:
01 марта 2024 11:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   Спасение   Флорида   аутизм   болото   девочка   
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Помощники шерифа округа Хилсборо оперативно среагировали на сообщение о пропавшем ребёнке. В спасательной операции был задействован вертолёт с тепловизором. Оказалось, 5-летняя девочка, страдающая аутизмом, забрела в болото.

"Привет!" - кричит мужчина, а девочка машет ему в ответ.

"Иди сюда, милая... давай вытащим тебя из воды", - ласково говорит офицер.

Мать заявила о пропаже, когда узнала, что её дочери нет у соседей.

Менее чем за час девочку нашли невредимой.

"В подобных ситуациях каждая секунда на счету, и всегда приятно видеть такую быструю реакцию наших помощников и такой положительный результат, - заявил шериф Чед Хронистер. - Когда приходится работать с людьми, страдающими аутизмом, возникают сложности. Во-первых, их тянет к воде. Во-вторых, часто они испытывают трудности с общением".

Хронистер рассказал, что у ведомства есть программа под названием "Safety Net", которая установлена в вертолётах и некоторых патрульных машинах и помогает быстро находить пропавших детей, людей с аутизмом и пожилых людей.

"Девочка отделалась лишь царапинами", - добавил шериф.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Спасение   Флорида   аутизм   болото   девочка   
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7  комментариев
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Rubiroid_47 2 часа назад
"Девочка, которая любила Тома Гордона" на минималках.
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Андрей Кузнецов 3 минуты назад
Дядьки ! уважуха !
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20k
Robin Hood 55 минут назад
Повесить на шею. Отслеживать в режиме реального времени.
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181
Сергей Клейстер ProFanas 14 минут назад
Тот, что справа сверху: говнище полное. Каждый день нужно перезагружать, иначе виснет.
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2k
Альфач твоей мамки 2 часа назад
Ей там норм по ходу было.
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dasn7 Альфач твоей мамки 2 часа назад
Какое-то время - возможно. Но оставлять её там было бы слишком опасно. Шалаш, дом на дереве под ненавязчивым контролем взрослых ей бы наверное не помешал...
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