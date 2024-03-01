Пропавшую девочку нашли среди болот Флориды

Помощники шерифа округа Хилсборо оперативно среагировали на сообщение о пропавшем ребёнке. В спасательной операции был задействован вертолёт с тепловизором. Оказалось, 5-летняя девочка, страдающая аутизмом, забрела в болото.
"Привет!" - кричит мужчина, а девочка машет ему в ответ.
"Иди сюда, милая... давай вытащим тебя из воды", - ласково говорит офицер.
Мать заявила о пропаже, когда узнала, что её дочери нет у соседей.
Менее чем за час девочку нашли невредимой.
"В подобных ситуациях каждая секунда на счету, и всегда приятно видеть такую быструю реакцию наших помощников и такой положительный результат, - заявил шериф Чед Хронистер. - Когда приходится работать с людьми, страдающими аутизмом, возникают сложности. Во-первых, их тянет к воде. Во-вторых, часто они испытывают трудности с общением".
Хронистер рассказал, что у ведомства есть программа под названием "Safety Net", которая установлена в вертолётах и некоторых патрульных машинах и помогает быстро находить пропавших детей, людей с аутизмом и пожилых людей.
"Девочка отделалась лишь царапинами", - добавил шериф.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Вл Флориде робот-хирург убил пациентку
- Посетители пляжа спасли крупную акулу
- Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его
- Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом
- Прохожий спас малыша, вышедшего на опасную прогулку