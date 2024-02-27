Аллигатор бросился за гольфкаром

Игроки испугались не на шутку, когда увидели приближающегося хищника. Инцидент произошёл во Флориде, где аллигаторы нередко наведываются на поля для гольфа. Обычно животные ведут себя мирно и не представляют угрозы, но не в этом случае.
На кадрах аллигатор выбегает на дорогу. Он встаёт на пути гольфкара, заставляя водителя свернуть. Транспорт чуть не падает в водоём, где, вероятно, ещё больше хищников.
Подпись к ролику гласит: "Гольф во Флориде - это что-то невероятное".
В "Солнечном штате", по подсчётам, около 1,3 млн аллигаторов.
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Один из пользователей соцсети написал: "Чёрт, динозавры идут за нами".
"Они заехали в озеро. Не уверен, что они не пострадали", - засомневался другой.
"Видимо, он думал, что ему везут горячий ужин", - добавил шутник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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