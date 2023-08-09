30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях

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Многие крупные бренды привлекают знаменитостей в свои рекламные кампании. Узнаваемое лицо и известная личность формирует положительный имидж бренда, а для звёзд, помимо финансовой выгоды, это возможность расширить аудиторию и стать ещё популярнее. В этой подборке — известные рекламные кампании разных лет с участием знаменитостей. Все они украсили страницы крупных модных журналов: Vogue, Cosmopolitan, Elle и других.
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9. Тейлор Свифт для кампании Got Milk?, направленной на увеличение потребления коровьего молока
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2) А почему Брэд Питт в рекламе Шанель номер пять? Этож женские духи...
А мне Кэра Дэливинь нравится в любой рекламе. И даже сейчас, когда она уже слегка повзрослела)