30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях

Многие крупные бренды привлекают знаменитостей в свои рекламные кампании. Узнаваемое лицо и известная личность формирует положительный имидж бренда, а для звёзд, помимо финансовой выгоды, это возможность расширить аудиторию и стать ещё популярнее. В этой подборке — известные рекламные кампании разных лет с участием знаменитостей. Все они украсили страницы крупных модных журналов: Vogue, Cosmopolitan, Elle и других.