30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать

В идеальной жизни, которую знаменитости тщательно разыгрывают в социальных сетях, легко перепутать реальность и вымысел. Но самые проницательные подписчики звезд знают, что если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то в деле явно замешан фотошоп.