30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать

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В идеальной жизни, которую знаменитости тщательно разыгрывают в социальных сетях, легко перепутать реальность и вымысел. Но самые проницательные подписчики звезд знают, что если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то в деле явно замешан фотошоп.
1. Фото слева опубликовала в соцсетях Крис Дженнер, а фото справа опубликовал Гордон Рамзи
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2. Мадонна попалась на том, что прифотошопила свою голову на тело случайной девушки из интернета
5. Зендея сама обратила внимание поклонников на то, что журнал отредактировал ее фото (оригинал слева)
11. Певица Обри О'Дей без малейшего смущения фотошопит себя на чужие фотографии из отпуска
14. Какое фото Хлои Кардашьян выложила в соцсетях, и как она на самом деле выглядит на съемках своего реалити-шоу
17. Бритни Спирс отфотошопила свою талию, чтобы выглядеть стройнее, но забыла про плитку у бассейна
22. В далёком 2014 году поклонники Бейонсе спалили ее, когда она попыталась отфотошопить свои ляжки
23. Внимательные поклонники заметили, что в волосах Ким Кардашьян все еще торчат ее ногти, хотя обе ладони лежат на стене
28. Малайзийская актриса и модель Сью Пуй Йи так хороша, что даже скромное автобусное кресло к ней потянулось
30. Поклонники призвали британскую инстаграм*-модель Хлою Ферри к ответу, обратив внимание на оконную раму позади нее
* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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