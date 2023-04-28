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30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать

30 позорных фотошоп-фейлов от знаменитостей, которые сложно игнорировать

Автор:
28 апреля 2023 13:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   горе-фотошоп   звезды   знаменитости   семейство кардашьян   соцсети   шоу бизнес   
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В идеальной жизни, которую знаменитости тщательно разыгрывают в социальных сетях, легко перепутать реальность и вымысел. Но самые проницательные подписчики звезд знают, что если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то в деле явно замешан фотошоп.

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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-фотошоп   звезды   знаменитости   семейство кардашьян   соцсети   шоу бизнес   
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13  комментариев
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12k
Shtoppi 59 минут назад
Комментарий к фото
просто их жопы такие большие, что обладают собственной гравитацией и искривляют пространство согласно общей теории относительности Эйнштейна
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1k
Alex Kot 2 минуты назад
Кто рассматривает их так тщательно?
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6k
perekrestok 3 минуты назад
Все началось с макияжа. Старались выглядеть лучше чем они на самом деле. Ну и еще чтобы показать ноги начали укорачивать юбки, а потом чтобы выпрямить ноги начали и брюки носить. Так что бабы врали всегда.
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2k
Руслан 14 минут назад
Ё@аные фрики
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Комментарий к фото
Навеяло...
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4k
Weltoff Полчаса назад
Комментарий к фото
похудела на съёмках!
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1k
Max 43 минуты назад
Насчет пятнадцатого фото автор лопухнулся. Такие плечи получаются , если шею втянуть, а трапециидальную мышцу поднять вверх. Примерно так
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10k
Бритва 54 минуты назад
ясно.
пойду гулять с собачкой.
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24k
Андрей Час назад
Знаменитости? Из всего списка знаю пару человек, а остальные кто?
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5k
BenderRodriguez Час назад
Рианна все равно супер!
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18k
Александр 2 часа назад
Игнорировать очень просто.
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