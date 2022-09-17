В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские

Новости жабогадюкиного мира: с 19 сентября вступает в силу запрет на въезд в Латвию для граждан РФ с шенгенскими визами. И как-то так получилось, что под этот запрет попали и музыканты, которые так активно выступают за пацифизм и не имеют российского гражданства.
Внезапно оказалось, что исключений не будет даже для "людей со светлыми лицами". Так что музыкантам пришлось отменить своё выступление в Латвии 23 сентября, ну и бонусом сорвались концентры в Германии и Чехии.
И это при том что осенние концерты, которые группа планировала провести в России также маловероятны. Ну и последним оплотом для Шуры и Лёвы остаётся Центральная Азия и Израиль.
Хотя если рассуждать логично, то пацифистам не место в Израиле, да и в Азии тоже не всё спокойно. Вот же невезуха!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть только попробуют не пустить
В Африке надо проводить концерты. Негры любят европейцев, особенно блондинов. Они говорят, что европейцы очень вкусные, если их правильно приготовить.
*и Галкину тоже...на пару с Хаматовой)
- Вот же фашистские сволочи - и денег не дали, и перед пацанами как-то неудобно получилось..