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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6737 постов • 752 подписчика подписаться
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В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские

В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские

Автор:
17 сентября 2022 15:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   виза   граница   запрет   звезды   знаменитости   концерты   латвия   шоубизнес   
927
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Новости жабогадюкиного мира: с 19 сентября вступает в силу запрет на въезд в Латвию для граждан РФ с шенгенскими визами. И как-то так получилось, что под этот запрет попали и музыканты, которые так активно выступают за пацифизм и не имеют российского гражданства.

Внезапно оказалось, что исключений не будет даже для "людей со светлыми лицами". Так что музыкантам пришлось отменить своё выступление в Латвии 23 сентября, ну и бонусом сорвались концентры в Германии и Чехии.

И это при том что осенние концерты, которые группа планировала провести в России также маловероятны. Ну и последним оплотом для Шуры и Лёвы остаётся Центральная Азия и Израиль.

Хотя если рассуждать логично, то пацифистам не место в Израиле, да и в Азии тоже не всё спокойно. Вот же невезуха!

 


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БИ-2   виза   граница   запрет   звезды   знаменитости   концерты   латвия   шоубизнес   
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24  комментария
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4k
Гур 2 часа назад
Упс...
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6k
Джордж. Вашингтон. 2 минуты назад
Би-2. Пацаны. Вас двое и вы мужики. Вы знаете, что делать в такой ситуации.
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102
CALYPSO 2 минуты назад
Никому ничего не напоминает, не? . . .

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2k
scorpi83 8 минут назад
и это при том, что они на самом деле евреи
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612
гоша гога 9 минут назад
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265
lotaugust 11 минут назад
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49
Евген 16 минут назад
бывает же такое?
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287
slavon321 38 минут назад
я так и не понял,какие проблемы могут быть с шенгенскими визами у граждан ,если не ошибаюсь австралии и израиля? Может музыкантов не пускают?
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314
VDVForever slavon321 15 минут назад
Насколько видел в интервью, оба служили в армиях Израиля и Австралии соответственно, значит они граждане этих стран.
Пусть только попробуют не пустить
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−4
Муса 39 минут назад
В Казахстане их встретят с распростертыми объятиями, вот увидите. И концерты в Астане (больше не Нур-Султан) и в Алматы пройдут на ура. Всё, что против России в Казахстане воспринимают на "ура".
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4k
Frank Borman 44 минуты назад
Хотя если рассуждать логично, то пацифистам не место в Израиле, да и в Азии тоже не всё спокойно. Вот же невезуха!

В Африке надо проводить концерты. Негры любят европейцев, особенно блондинов. Они говорят, что европейцы очень вкусные, если их правильно приготовить.
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126k
Аааа 46 минут назад
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−84
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
на украину этих скоморохов.
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45k
Андрей 52 минуты назад
Вам хода нет, потому что вы русские. Нацизм чистой воды. А этим из ларца уроком будет, что как бы они не срали для истиных арийцев они так и останутся третьем сортом.
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2k
zion89 53 минуты назад
ну вот, уже бедным и за границей России не попеть и не заработать, беда беда, что же делать))))))
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3k
Григорий Час назад
нехер этим уродам в Казахстане делать!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
да-ТриБалтыы им памятник должны поставить за русофобию по-идее...а они..
*и Галкину тоже...на пару с Хаматовой)
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62k
SWALLOW 2 часа назад
[мат] ни где не любят , даже в вымиратах . Уже скоро на порно хабе , сниматься начнет эта сладкая парочка .
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14k
K7OO 2 часа назад
Прямо как в том анекдоте про предателя, который немцам выдал все подполье:
- Вот же фашистские сволочи - и денег не дали, и перед пацанами как-то неудобно получилось..
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11k
a_komolow 2 часа назад


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886
ChePaev 2 часа назад
" ой, чтоб да, так нет, что ви знаете? ви же ничего не знаете! какие мы гусские? я вас таки умоляю!"
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Кажется стул под кем-то качается все сильнее и сильнее.
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