В Латвию не впустят "Би-2", потому что они русские

И это при том что осенние концерты, которые группа планировала провести в России также маловероятны. Ну и последним оплотом для Шуры и Лёвы остаётся Центральная Азия и Израиль.

Хотя если рассуждать логично, то пацифистам не место в Израиле, да и в Азии тоже не всё спокойно. Вот же невезуха!