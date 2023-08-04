Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей

В 1990 году Джейн Фонда разводилась с Томом Хейденом, и уже тогда Тёрнер начал звать её на свидания. Сначала она отказывала ему, но спустя полгода уговоров, согласилась. Во время их брака Фонда ушла из актёрской карьеры, и только позже поняла, что брак мешал ей раскрыть свой потенциал. Кроме того, у пары были проблемы из-за того, что они много времени проводили порознь, что и поспособствовало их разводу.