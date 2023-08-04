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Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей

Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей

Автор:
04 августа 2023 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   звёзды   знаменитости   пары   подборка   фото   шоу бизнес   шоубиз   шоубизнес   
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Обычно мы считаем звёзд состоятельными людьми. Однако, иногда они выбирают в мужья или жёны людей гораздо богаче, чьи состояния составляют миллиарды долларов. Взглянем на несколько таких парочек: некоторые из них уже расстались, а другие до сих пор вместе.

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Пара познакомилась на торжественном приёме в мраморном дворце, принадлежащем семье Пино, в 2006 году. Сейчас, по данным Forbes, состояние Франсуа-Анри Пино составляет около 38,7 миллиарда долларов.


Они познакомились в 2014 году, сидя рядом друг с другом на мероприятии Louis Vuitton в Нью-Йоркском музее современного искусства.


Как сообщается, парочка начала встречаться в январе этого года.


В 1990 году Джейн Фонда разводилась с Томом Хейденом, и уже тогда Тёрнер начал звать её на свидания. Сначала она отказывала ему, но спустя полгода уговоров, согласилась. Во время их брака Фонда ушла из актёрской карьеры, и только позже поняла, что брак мешал ей раскрыть свой потенциал. Кроме того, у пары были проблемы из-за того, что они много времени проводили порознь, что и поспособствовало их разводу.

Они познакомились на вечеринке после вручения премии "Оскар" в 1999 году. Первая реплика Перельмана была: "Итак, ты замужем, или свободна, или что?" За несколько дней до истечения срока их брачного контракта, бизнесмен неожиданно подал на развод. При разводе Эллен Баркин получила 20 миллионов долларов, и затем продала подаренные мужем украшения - за 20,3 миллиона долларов.


Пара начала встречаться после встречи в баре в Лондоне в 2008 году. После второго развода они остались друзьями.


Их познакомил фотограф, когда Питер ещё был женат на своей первой жене, Сэнди Брант. Он женился на Стефани в том же году, когда оформил развод с Сэнди.


Пара встречалась два года перед тем, как они расстались в 2012 году. После того, как Соффер получил травму в инциденте с вертолётом, они начали встречаться снова.


Они познакомились на открытии отеля в Дубае в 2010 году.


Они познакомились на званом обеде, устроенном общим другом в 2009 году.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   звёзды   знаменитости   пары   подборка   фото   шоу бизнес   шоубиз   шоубизнес   
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10  комментариев
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14k
Алексей Час назад
160 миллионов рублей? Т.е. полтора миллиона долларов?
Точно в эту подборку?
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5k
Атомный Крот 18 минут назад
"дрэг-рейсерше "

Переведите - это что, "гонщица под наркотой"?
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27k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Все бабы ищут миллионеров или миллиардеров.На всех просто не хватает.
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
А где актриса Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако? Или княжеская семья беднее Гийома Буше?
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5k
MPEG-8 37 минут назад
Байки из склепа - Замена | 2 эпизод 2 сезон.
Ссылка youtu.be
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6k
пирожок 39 минут назад
Ждем громких разводов с разделом имущества.
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59k
Похабыч 40 минут назад
А что, нужно было им выходить замуж за бомжей?
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11k
Владимир 50 минут назад
Да они и лезут на экран-сцену, чтоб подороже себя продать. Я чет не припомню чтоб "селебрити" На слесарях, и дальнобойщиках женились, замуж выходили.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Брак по расчету, возможен.
Главное, чтобы расчет был верный
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112k
parallax 2 часа назад
Замуж по любви... к деньгам.
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