Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей

Обычно мы считаем звёзд состоятельными людьми. Однако, иногда они выбирают в мужья или жёны людей гораздо богаче, чьи состояния составляют миллиарды долларов. Взглянем на несколько таких парочек: некоторые из них уже расстались, а другие до сих пор вместе.
1. В 2009 году актриса Сальма Хайек вышла замуж за бизнес-магната Франсуа-Анри Пино. Он - генеральный директор компании PPR, специализирующейся на производстве предметов роскоши и владеющей рядом люксовых брендов
Пара познакомилась на торжественном приёме в мраморном дворце, принадлежащем семье Пино, в 2006 году. Сейчас, по данным Forbes, состояние Франсуа-Анри Пино составляет около 38,7 миллиарда долларов.
2. В 2017 году модель Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля - соучредителя и гендиректора Snapchat. По данным Forbes, его состояние составляет 2,7 миллиарда долларов
Они познакомились в 2014 году, сидя рядом друг с другом на мероприятии Louis Vuitton в Нью-Йоркском музее современного искусства.
3. Жених актрисы Эшли Бенсон - Брэндон Дэвис, внук миллиардера и нефтяного магната Марвина Дэвиса. Состояние Брэндона оценивается в 5.8 млрд. Пара помолвилась недавно, в июле 2023 года
Как сообщается, парочка начала встречаться в январе этого года.
4. В 2019 году звезда YouTube Джиджи Горджеос вышла замуж за дизайнера Натса Гетти - правнука нефтяного магната Дж. Пола Гетти. По оценкам Forbes, в 2015 году состояние семьи Гетти составило 5,4 миллиарда долларов
5. Актриса Джейн Фонда была замужем за медиапредпринимателем Тедом Тёрнером, который основал CNN в 1991-2001 годах. По оценкам Forbes, его состояние - около 2,4 миллиарда долларов
В 1990 году Джейн Фонда разводилась с Томом Хейденом, и уже тогда Тёрнер начал звать её на свидания. Сначала она отказывала ему, но спустя полгода уговоров, согласилась. Во время их брака Фонда ушла из актёрской карьеры, и только позже поняла, что брак мешал ей раскрыть свой потенциал. Кроме того, у пары были проблемы из-за того, что они много времени проводили порознь, что и поспособствовало их разводу.
6. Актриса Эллен Баркин и финансист-миллиардер Рональд Перельман были женаты в 2000-2006 годах. Состояние Перельмана оценивается в 1,6 миллиарда долларов
Они познакомились на вечеринке после вручения премии "Оскар" в 1999 году. Первая реплика Перельмана была: "Итак, ты замужем, или свободна, или что?" За несколько дней до истечения срока их брачного контракта, бизнесмен неожиданно подал на развод. При разводе Эллен Баркин получила 20 миллионов долларов, и затем продала подаренные мужем украшения - за 20,3 миллиона долларов.
7. Актриса Талула Райли была замужем за Илоном Маском аж дважды — сначала в 2010-2012 годах, затем в 2013-2016. По данным Forbes, Маск - самый богатый человек в мире с состоянием около 239,3 миллиарда долларов
Пара начала встречаться после встречи в баре в Лондоне в 2008 году. После второго развода они остались друзьями.
8. Модель Кендра Спирс в 2013-2022 годах была замужем за принцем Рахимом Ага Ханом. Он - сын имама и филантропа принца Карима Ага Хана IV, состояние которого в 2013 году оценивалось в 13,3 миллиарда долларов
9. В 1995 году модель Стефани Сеймур вышла замуж за промышленника и коллекционера произведений искусства Питера Бранта. Он - наследник газетного бизнеса именитого отца. По данным New York Times, в 2007 году его состояние оценивалось в 1,7 млрд доллар
Их познакомил фотограф, когда Питер ещё был женат на своей первой жене, Сэнди Брант. Он женился на Стефани в том же году, когда оформил развод с Сэнди.
10. Модель Эль Макферсон была замужем за предпринимателем Джеффри Соффером в 2013–2017. Его состояние - 2,2 миллиарда долларов
Пара встречалась два года перед тем, как они расстались в 2012 году. После того, как Соффер получил травму в инциденте с вертолётом, они начали встречаться снова.
11. В 2012-2017 годах Джанет Джексон была замужем за Виссамом аль-Маной (это её третий муж), чья семья сколотила состояние в нескольких отраслях. Его состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов
Они познакомились на открытии отеля в Дубае в 2010 году.
12. Бывший муж актрисы Сандры Буллок, Джесси Джеймс, после развода встретил богатую невесту. В 2013-2020 он был женат на дрэг-рейсерше Алексис Деджория. Она дочь Джона Пола Деджории, предпринимателя, чьё состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов
13. Актриса Холли Валанс вышла замуж за застройщика Ника Кэнди в 2012 году. В то время его состояние оценивалось в 155 миллионов долларов
Они познакомились на званом обеде, устроенном общим другом в 2009 году.
14. Модель Джерри Холл в 2016-2022 была замужем за миллиардером-медиамагнатом Рупертом Мердоком, который возглавлял News Corp и Fox Corp. Его состояние - 8,5 миллиардов долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Точно в эту подборку?
Переведите - это что, "гонщица под наркотой"?
Главное, чтобы расчет был верный