Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию

27 августа группа должна была дать концерт в Самаре, 16 сентября отправиться в Томск, но что-то пошло не так.
В телеграм-каналах начала появляться информация о том, что Рок-группа "Би-2", не выдержав давления со стороны своих бывших фанатов, всё же решила покинуть территорию России. Группа отменила запланированные концерты, в том числе частные.
Но на официальных каналах группы нет никакого подтверждения об иммиграции группы,но с конца сентября по начало октября концерты пройдут в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
Основатели группы Шура и Лева уже давно стараются не ассоциировать себя с Россией, так как являются гражданами Израиля, а их семьи проживают в Калифорнии и Испании.
28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.
После этого группа перенесла семь концертов летнего тура по России на осень, но, судя по всему, их не будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С нетерпением жду, когда они осудят военную агрессию Израиля против Палестины.
Шура, Лева, АУУУУ!
Чего молчим?
их аудитория это люди по старше, как я и плюс минус моложе, а значит это от 25 до 40 наверно, при этом это рускоязычные люди, которые выросли в 90е, а то и ещё при ссср
тут я думаю объяснять не надо что эта аудитория в большинстве своем тоже несколько прохладно настроена к ним, если надо я могу даже пойти знакомых поспрашивать и даже вывести некую статистику так лично для себя
Померла - так померла.
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Песни классные.
Как у ранней Машины.
А как люди - они мне противны
Не своей позицией - это их личное дело.
Наглыми попытками вернуться зарабатывать в стране, которую публично оплевали.