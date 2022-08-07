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Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию

Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию

Автор:
07 августа 2022 11:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Казахстан   Россия   звезды   знаменитости   концерты   шоубизнес   
1909
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27 августа группа должна была дать концерт в Самаре, 16 сентября отправиться в Томск, но что-то пошло не так.

В телеграм-каналах начала появляться информация о том, что Рок-группа "Би-2", не выдержав давления со стороны своих бывших фанатов, всё же решила покинуть территорию России. Группа отменила запланированные концерты, в том числе частные.

 

Но на официальных каналах группы нет никакого подтверждения об иммиграции группы,но с конца сентября по начало октября концерты пройдут в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.


Основатели группы Шура и Лева уже давно стараются не ассоциировать себя с Россией, так как являются гражданами Израиля, а их семьи проживают в Калифорнии и Испании.

 

28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

 

После этого группа перенесла семь концертов летнего тура по России на осень, но, судя по всему, их не будет.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: БИ-2   Казахстан   Россия   звезды   знаменитости   концерты   шоубизнес   
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23  комментария
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3k
GROMOZEKA Час назад
«Основатели группы Шура и Лева уже давно стараются не ассоциировать себя с Россией, так как являются гражданами Израиля»

С нетерпением жду, когда они осудят военную агрессию Израиля против Палестины.
Шура, Лева, АУУУУ!
Чего молчим?
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2k
Pioner76 4 минуты назад
Продажные презервативы они. Пусть катится хоть в Африку.
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2k
Mixan 14 минут назад
Пусть в Израиле бренчат ...
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5k
heta Полчаса назад
Почеши любого, кто войну заметил только в феврале, и у него ожидаемо окажется паспорт страны, которая воюет с РФ, как минимум экономически. Но живут и зарабатывают деньги почему-то тут, у агрессивного агрессора до последнего. Их в одну дверь выпинывают, они в другую лезут.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 40 минут назад
Да и хрен с ними. Воздух чище. Азиатам они нужны как подковы сайгаку.
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6k
Sanar 45 минут назад
Я ещё месяц назад видел афишу с выступлениями по Кыргызстану, Казахстану, Узбекистану, новость видимо только дозрела или опять пиар ход корявый.
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139
Dzenis Sanar 5 минут назад
У нас Галкин выступал. Все, кого знаю, говорят, что только конченная гнида могла пойти на концерт этого манкурта и дегенерата-извращенца.
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31k
russger 46 минут назад
А вот такой вопрос. Вот выступает группа. Рэп, поп или техно, не важно. С какого куя выступать надо "на фоне баннера с надписью «Zа президента!»"?. При чём тут музконцерт и президент?
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15k
Alex Час назад
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3k
Copycat Час назад
Честно сказать они и тут нам в казахстане не особо нужны, ну кто из аудитория начнем с этого? - это явно не подростки 15-20 лет - эти сейчас слушают совсем другое

их аудитория это люди по старше, как я и плюс минус моложе, а значит это от 25 до 40 наверно, при этом это рускоязычные люди, которые выросли в 90е, а то и ещё при ссср

тут я думаю объяснять не надо что эта аудитория в большинстве своем тоже несколько прохладно настроена к ним, если надо я могу даже пойти знакомых поспрашивать и даже вывести некую статистику так лично для себя
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нужно в БРАТ-2 вырезать их песенку и заменить на Агату Кристи...вот на эту...
Ссылка youtu.be
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
на Тайвань пусть пистуют к сепарам.
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786
moishab 2 часа назад
Да и хер с ними. Говнозвёзды. Певцы ртом.
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2k
Диагноз 2 часа назад
2 би - в наше смутное время это название даже звучит неприлично...
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90k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Выбор сделан.
Померла - так померла.
.
Песни классные.
Как у ранней Машины.
А как люди - они мне противны
Не своей позицией - это их личное дело.
Наглыми попытками вернуться зарабатывать в стране, которую публично оплевали.
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27k
lem02 2 часа назад
Сейчас начнется "да я их и не слушал никогда"... "скатертью дорога"..."газманов наше всё"...
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