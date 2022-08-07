Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию

Основатели группы Шура и Лева уже давно стараются не ассоциировать себя с Россией, так как являются гражданами Израиля, а их семьи проживают в Калифорнии и Испании.

28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

После этого группа перенесла семь концертов летнего тура по России на осень, но, судя по всему, их не будет.