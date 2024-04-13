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Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды - и через час была уволена

Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды - и через час была уволена

Автор:
13 апреля 2024 08:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Львовская таможня   Юлия Дрыга   бренды   интервью   львов   одежда   увольнение   
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Выяснилось, что даже годовая зарплата Юлии Дрыги в два раза меньше надетых на неё нарядов и украшений.

В крупных городах блогеры часто участвуют в уличных интервью. Останавливают прохожего и начинают его расспрашивать. Как правило, вопросы незатейливые: об одежде, зарплате или ожиданиях от жизни.


Во Львове на улице остановили стильную девушку и попросили оценить свой образ. Юлия Дрыга, госинспектор таможни г. Львова, не стала скрывать стоимости своих нарядов и аксессуаров:


Шляпка — 500$

Поводок для собаки от Gucci — $200

Пиджак — 2000$

Сумка Louis Vuitton — 1500$

Обувь Hermes - 800$

Часы Cartier — 5000$


Итого: 10 000$ (930 000 рублей).


Говоря о себе, Дрыга заметила, что работает «немножко на себя, немножко на государство».

Стало известно, что за прошлый год девушка заработала на службе около 180 000 гривен (450 000 рублей).


Такое расхождение доходов и расходов так сильно возмутило кого-то из львовян, что видео тут же было отправлено начальнику таможни, где работает Дрыга. Уже через час после этого девушка была уволена - сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Блогер (@nicolas_karma_official), интересовавшийся стоимостью дорогих вещей Дрыги, также удалил своё видео.

Источник:

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Метки: Видео   Львовская таможня   Юлия Дрыга   бренды   интервью   львов   одежда   увольнение   
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9  комментариев
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96k
Херанука Паибалу 37 минут назад
ПОМОГ, как смог....
Ума нет - пиши "пропало"
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2k
Daggers D. Минуту назад
Скорее всего не просто уволили, а с переводом на другую должность, где доходы будут соответствовать...
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541
Шэльмавье фон Шольценко Минуту назад
Боже яко воно штрашное + мойва . Проблевался.
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2k
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Ну уволили и что? Будет немного скромней теперь жить
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
Правда Жизни...МЕНТАЛИТЕТ НЕ ИСПРАВИШЬ !!!
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27k
сеньор Леонсио 17 минут назад
Какой то закос под Шапокляк!

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982
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Воистину. Язык мой- Враг мой
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472
Павел Верещагин Полчаса назад
На фронт!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1995 постов (1984 в горячем)

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