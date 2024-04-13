Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды - и через час была уволена

Такое расхождение доходов и расходов так сильно возмутило кого-то из львовян, что видео тут же было отправлено начальнику таможни, где работает Дрыга. Уже через час после этого девушка была уволена - сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Блогер (@nicolas_karma_official), интересовавшийся стоимостью дорогих вещей Дрыги, также удалил своё видео.