Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды - и через час была уволена

Выяснилось, что даже годовая зарплата Юлии Дрыги в два раза меньше надетых на неё нарядов и украшений.
В крупных городах блогеры часто участвуют в уличных интервью. Останавливают прохожего и начинают его расспрашивать. Как правило, вопросы незатейливые: об одежде, зарплате или ожиданиях от жизни.
Во Львове на улице остановили стильную девушку и попросили оценить свой образ. Юлия Дрыга, госинспектор таможни г. Львова, не стала скрывать стоимости своих нарядов и аксессуаров:
Шляпка — 500$
Поводок для собаки от Gucci — $200
Пиджак — 2000$
Сумка Louis Vuitton — 1500$
Обувь Hermes - 800$
Часы Cartier — 5000$
Итого: 10 000$ (930 000 рублей).
Говоря о себе, Дрыга заметила, что работает «немножко на себя, немножко на государство».
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Стало известно, что за прошлый год девушка заработала на службе около 180 000 гривен (450 000 рублей).
Такое расхождение доходов и расходов так сильно возмутило кого-то из львовян, что видео тут же было отправлено начальнику таможни, где работает Дрыга. Уже через час после этого девушка была уволена - сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Блогер (@nicolas_karma_official), интересовавшийся стоимостью дорогих вещей Дрыги, также удалил своё видео.
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